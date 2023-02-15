新冠疫情初期痛失女兒的武漢母親，三年之後仍被監視
我們想讓你知道的是
自從向媒體講述女兒死於新冠以來，楊敏稱自己一直受到嚴密監視。因為她曾經在街頭抗議，並試圖對政府提起訴訟。 她說，對於女兒的死去，她要官方的「一個解釋」。對楊敏來說，新冠大流行的結束並不意味著她的生活「回歸正常」。 尤其是現在家門口有一個鏡頭，每天都在監視她家裡的進出。
「這種痛苦是一輩子的⋯⋯要治癒一點點都很困難。」 楊敏唯一的孩子病逝已經三年了。
她24歲的女兒雨曦，生前被診斷出乳腺癌並於2020年1月中旬在武漢入院。武漢是最早發現冠狀病毒病例的城市。隨即，武漢稱為全中國——也是全球第一個採用「封城」以遏止新冠病毒傳播的城市。武漢宣布封城的消息在2020年1月23日的凌晨發布，一紙封城令讓市民感到驚慌和不確定，眾人急著逃出城市，從白天到深夜。
武漢持續76天的封城，後來成為中國「清零政策」的重要組成部分。
但現在，中國取消了清零政策，倉促宣布開放政策，並稱新冠疫情已接近尾聲。
不過，隨著中國多數地區開始拋下疫情，試圖往前邁進。楊敏卻告訴BBC，她的生活無法繼續往前走下去。
她告訴記者，在為女兒找到 「公道」之前，她不會停止行動。她相信，如果政府在疫情發生之初就向人民發出明確的警訊，女兒就不會死去。
疫情爆發地
雨曦在2020年農曆新年前夕入院，彼時整座城市正在為春節慶祝活動做凖備。大型的家庭聚會，街上擠滿了購物者，武漢被象徵喜慶的紅色覆蓋。
楊敏之前在接受中國作家慕容雪村採訪時說，但當時雨曦的病情並未影響到家裡的過節氣氛。因為他們都堅信女兒會康復。
但是，當時楊敏並不知道，一種新的病毒正在這個城市和醫院裡傳播。
2019年12月該市出現了關於一種「神秘疾病」的報道，據信與武漢華南海鮮市場有關。當時武漢官方向市民保證，「沒有明確的證據」證明這種病毒會在人與人之間傳播。可是，病例卻開始急遽上升。
到2020年1月19日，雨曦出現發燒時，武漢已經呈報了近200名病例。1月23日，政府宣布封鎖這座擁有1100萬人口的城市時，醫生告訴楊敏，如果雨曦不快點退燒，將無法活下來。
楊敏說，在接下來的幾天裡，女兒沒有停止過咳嗽，呼吸變得越來越急促，並吐出了血。日夜照顧她的楊女士也感染了病毒。
2020年2月6日，雨曦在重症監護室待了五天後，獨自死在病床上。楊敏則一直在隔離病房中與病毒對抗，直到2周後才被告知女兒已經走了。
楊敏向流亡澳洲的慕容雪村詳述了發生在她家裡的事情。慕容雪村在《禁城：武漢傳來的聲音》一書中紀錄了他和其他人的新冠經歷：來自武漢的故事，新冠爆發的原點。
不過，當楊女士與BBC對談時，她則告訴我說，一切都太痛苦了，她無法再複述當時發生的事情。但她願意談及女兒，和之後她過的生活。
「我的女兒不是有什麼特別之處，但她是我的女兒。我很想念她，這就是作為母親。」楊敏哭聲淚俱下地說著。
「她和其他孩子一樣。有時她很調皮，有時不聽我的話，我們有時候也會吵架。」
楊敏又解釋，雖然當時她並不知道這種病毒是什麼，但彼時武漢的醫務人員都開始懷疑有什麼不對勁了。
譬如，陳先生（化名）說，武漢疫情爆發時，他正在該市一家社區衛生中心工作。他已經工作了十多年，從同事那裡聽說了一種新病毒。這是早在死於該病的 34 歲吹哨者李文亮醫生因「散布謠言」而被當局訓斥之前就聽說了。
陳先生向BBC解釋，當時他們都知道這是一種新病毒，但僅此而已： 「我們都很害怕，因為我們不知道那是什麼⋯⋯現在想想，真是不可思議，誰都沒料到會變成這樣。」
此外，儘管武漢封城被中國政府標榜為成功手段。但最初幾周（封城前）的死亡人數仍然未知。
路易絲（Louise），一名20多歲，在科技業工作的武漢市民則表示，封城期間她的伴侶一直留在武漢，直到在病例開始下降之前都沒有離開。她告訴BBC說，一開始情況十分可怕：「視頻上看到醫院地上還有屍體躺著，我們的食物也沒了。我們很擔心被遺棄了。」
直到四月初——在清明節節日，中國人普遍借著白色的紙花圈來哀悼死者——她才意識到這座城市被病毒襲擊程度有多麼嚴重。
全城到處都是白色紙花圈，送葬者首選的菊花已經售罄。
「我認識的人中沒有人死於這種病毒，但我對這一幕感到震驚，」路易絲告訴記者。
似曾相識
楊敏是在三年前便在清明節哀悼病逝家人的千萬武漢市民之一。
她向記者敘述，今年中國在重新開放時，受到新一波感染浪潮的襲擊，她又重新經歷了恐懼和痛苦。
但，這一次她80多歲的婆婆也被感染了。
「我擔心她隨時可能死去，」楊敏說。 她又補充說，「三年前沒做過事，或後悔沒有做的事，當時不知道現在知道的事，我都做了。我怕一不小心害了她……我每小時檢查一次她的血氧水平。」她說。
此外，楊敏自己二次確診了。但是，她卻不怎麼憂心自己的健康：「經歷過這些事情，死亡不算什麼。我不想再經歷失去親人的經歷。如果可以，我願意代替婆婆而死。」
楊敏的婆婆活了下來，並在1月下旬農曆新年前康復。但是，她並沒有任何慶祝的心情。
自從向媒體講述女兒死於新冠以來，楊敏稱自己一直受到嚴密監視。因為她曾經在街頭抗議，並試圖對政府提起訴訟。 她說，對於女兒的死去，她要官方的「一個解釋」。
但是，中國是個一黨專制國家，不容忍挑戰領導階層的示威活動。當地媒體和網絡受到嚴格審查，許多外媒在該國被禁止。 向外媒批評該國的公民亦經常面臨報復——從警告到拘留等。此外，憑藉高科技，中國還建立了廣泛的監控網絡，監控移動設備以及追蹤使用者足跡的技術。
Tags：
要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。