TikTok再爆青少年捏臉自虐「傷痕挑戰」，法國國會啟動爭議調查
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《巴黎人報》（Le Parisien）12日報導，這些以「傷痕」（cicatrice）挑戰為名的自虐影片還搭配特定手勢，必須用食指、中指夾住臉頰，再用力旋轉，馬上就會使臉部出現紅腫、瘀青，甚至還有「教學示範」，教受眾怎麼製造出受歡迎的「傷痕」，展現自己能承受疼痛、「是條漢子」。
（中央社）法國TikTok近日又吹歪風，這次是自虐的「傷痕挑戰」，青少年以特定手勢在臉上留下一條條又長又紅的傷痕。法國參議院通過提案，將由委員會調查TikTok的各項爭議。
中國影音分享平台TikTok在法國爭議再起。一個多星期以來，平台吹起新的挑戰風潮，越多越多青少年發布用力捏臉，好在自己臉頰上留下一條條長型暗紅印記的短片。這些危險且具爭議性的影片在學生間瘋傳，累積上百萬的觀看次數。
《巴黎人報》（Le Parisien）12日報導，這些以「傷痕」（cicatrice）挑戰為名的自虐影片還搭配特定手勢，必須用食指、中指夾住臉頰，再用力旋轉，馬上就會使臉部出現紅腫、瘀青，甚至還有「教學示範」，教受眾怎麼製造出受歡迎的「傷痕」，展現自己能承受疼痛、「是條漢子」。
國二生塞爾瑪（Selma）向《巴黎人報》坦言，她上週已挑戰過，「一開始有點痛，還腫起來，好險之後就不痛了。不過痕跡4天才退。我跟爸媽說被撞到，不然會挨罵」。她和3位同學都知道「傷痕挑戰」。同學魏德內（Wejdene）也表示試過，「好在我爸媽沒發現，我用頭髮蓋住」。
也有青少年不參與這場流行。女學生艾比（Abi）表示：「我覺得這挑戰有點奇怪。TikTok上有個男生弄的滿臉都是傷，真的不太好看。」拉飛爾（Raphaël）也說：「傷痕挑戰很遜，會痛。我皮膚現在的樣子很好。無論如何，TikTok的流行來得快去得也快。」
幾乎同一時間，法國國會也將對TikTok採取行動。參議院法制委員會與主席會議9日通過跨黨派黨團提出名為「社交媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」的調查提案，將由19名參議員組成的委員會自3月起對TikTok進行長達6個月的深入調查。
參議員指出調查動機來自於歐美媒體與規範機構多次對TikTok引發爭議所表達的關切；此外，還有假消息、政治宣傳、系統審核等議題。提案動機上寫道，「釐清控訴的真實性顯得尤為重要」，指出這些困難點在Snapchat、推特（Twitter）等媒體上也有，不過TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的中國背景「使困難程度倍增」。
根據《BFM電視台》（BFMTV）觀察，這些展示自己製造傷痕的影片不僅有上百萬次觀看，而且還被TikTok演算法推薦，只要使用者在搜尋處輸入字母ci，TikTok就會出現關鍵字「臉頰上的傷痕」，並推薦兩支邀請大家參與挑戰的影片。
高中生瑞恩（Rayane）告訴《BFM電視台》，「所有人都會開始嘗試、累積觀看......這就是TikTok」。
大量散布的相關影片和TikTok的承諾完全相反。TikTok在官網上自稱禁止煽動自虐的內容；然而英國非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）2022年12月底公布的研究報告則表示，TikTok不斷推薦與自虐、飲食失調有關的內容。
多位皮膚病學專家向媒體表示，這樣無意義的舉動是有危險的，因為有可能造成血管瘤，無法自行消退，甚至需要透過雷射去除。
儘管如此，TikTok仍向《BFM電視台》表示，不認為影片有違背使用條款，因此不會撤下煽動年輕人製造臉部表皮傷的影片。
電視台《科技與企業》節目副總編葛拉布里（Raphaël Grably）今天受訪時說，監管單位完全有能力管理TikTok，「如歐盟揚言予以制裁；法國參議院也正要調查。我們也可以禁止TikTok，如美國現正討論的，說不定法國也會討論；或向TikTok施壓，要求增加審查人力」。
TikTok目前是西方國家中最受青少年族群歡迎的平台。據家長監護軟體製造商Qustodio調查，4到18歲孩童每天平均花費2小時在TikTok上。TikTok也因中國政府勢力介入與個人資料蒐集風險而遭到美國、法國與歐盟嚴格關注。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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