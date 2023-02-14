2023/02/14,
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沖繩無人島「屋那霸島」遭中資買走一半土地，日本內閣官房長官：持續關注相關動向

沖繩無人島「屋那霸島」遭中資買走一半土地，日本內閣官房長官：持續關注相關動向
據說被中國女子買下的屋那霸島｜Photo Credit: 日本國土交通省@Wiki Attribution

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伊是名村表示，屋那霸島面積74萬平方公尺，村擁有包含沿岸地帶大半的26％土地，這家中國公司向之前的土地所有人購得其他土地。村於2021年2月掌握到土地所有人變更一事，但不知買下的公司是中資企業。

（中央社）一名中國女子在網路上聲稱「買下日本無人島」，這座島所隸屬的沖繩縣的村公所證實，一家東京的中國公司買下全島約5成。日本政府指此島為不具有領海基線的離島，並非「重要土地等調查法」要調查的對象。

日本《共同社》報導，一名30多歲中國女子在網路上聲稱買下日本的無人島，她指的是日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」。她表示是以親屬的公司的名義買下這座無人島，所言與登記上的所有權轉移紀錄一致。

報導說，根據登記，這座無人島的一部分2021年2月起成為東京一家中國商務顧問公司持有。這座無人島行政區歸沖繩縣島尻郡伊是名村公所管轄。村公所表示，這家中國公司並非占有整座島，而是持有島的約5成。

這座無人島有私有地與村有地，沙灘的大部分是村有地。這座島嶼有一般遊客等利用的釣魚場、露營地。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一10日在例行記者會上被問及沖繩的無人島被買走一事。

記者提問指出，屋那霸島是位於沖繩本島西北方，距離嘉手納基地約60公里，距離相當近，卻被中國的資本給買走。有關這座島位於日本自衛隊現在重點部署的西南群島、防止中國進出太平洋的第一島鏈上，政府如何看待如此重要的島被買走一事？

松野答說，屋那霸島不是有領海基線的國境離島，也不是國境離島地區的有人離島，所以不是「重要土地等調查法」要調查的對象。

旅遊網站資訊顯示，屋那霸島是沖繩最大的無人島，是日本境內受歡迎的旅遊景點之一。沖繩有沖繩本島與宮古島、石垣島等離島，由363座島嶼構成，有人島49座，其他是無人島。

無人島遭中資買走一半，日本政府：關注相關動向

有關日本沖繩本島北方一座無人島「屋那霸島」約有一半土地被位於東京的一家中國公司在約2年前買走一事，日本內閣官房長官松野博一13日說，會關注相關動向。

一名34歲中國山東省女子日前聲稱買下一座日本的無人島，還上傳影片。有中國網友說：「中國的領土增加了」、「方便中國軍隊去的地方嗎？」。此事在日本引起討論。

松野13日在例行記者會上重申，屋那霸島不是有領海基線的國境離島，也不是國境離島地區的有人離島或攸關安全保障上重要設施，所以不是「重要土地等調查法」要調查的對象。

松野表示，是否調查土地買賣一事，不方便回答。對於相關動向，政府會持續關注。

日本《讀賣新聞》報導，位於沖繩縣伊是名村的屋那霸島約一半的土地，被位於東京都一家從事房地產投資和度假區開發的中國企業約2年前買下。

伊是名村表示，屋那霸島面積74萬平方公尺，村擁有包含沿岸地帶大半的26％土地，這家中國公司向之前的土地所有人購得其他土地。村於2021年2月掌握到土地所有人變更一事，但不知買下的公司是中資企業。

根據這家位於東京都港區的中資企業官網顯示，已取得屋那霸島，正在進行度假區的開發計畫。

伊是名村人口約1300人。對於屋那霸島的一半土地被中資企業買走一事，一名村民接受日本電視台新聞網（NNN）記者採訪時說：「不知是真是假？感到很不安。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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