國科會擬推出「台灣版ChatGPT」防中國偏見論述，跨部會349億推8大前瞻科研平台

國科會擬推出台灣版ChatGPT，防中國偏見論述

（中央社）聊天機器人ChatGPT掀熱潮，中國百度也將推出類似的AI應用，國科會官員13日表示，台灣已經著手布局「自己的版本」，且在民主、極權陣營分割趨勢下，台灣擁有繁體中文優勢，可成為行銷國際切入點，也能避免「偏見」論述。

國科會主委吳政忠13日在新春記者會表示，國科會將與各部會合作推出8大前瞻科研平台，目前所需預算合計新台幣349億元；針對其中的人工智慧（AI）布局，他指出，除了台灣AI卓越中心（Taiwan AICoE），AI的倫理、法制也會同步推動。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）參與創立的基金會OpenAI，研發出新款文字生成語言模型工具ChatGPT，目前在使用上仍以英文為主，記者以中文提問實測，ChatGPT的回覆，有時是繁體中文、有時是簡體。

吳政忠指出，ChatGPT的推出確實是大事，國科會全面密切關注；全世界民主、極權陣營出現分割趨勢，繁體中文將是台灣的機會，可以行銷國際，但由於聊天機器人是「你教它什麼、它學什麼」， 可能會有「偏見」，「台灣必須要有自己的（ChatGPT）版本」，1個月前已經請科技辦公室積極布局。

中國網路巨頭百度也將在3月推出類似ChatGPT的應用，取名為「文心一言」。科技辦公室副執行秘書沈弘俊表示，此產品可能會以很多方式，迎合中國的論述，台灣學界有數名學者在關注這件事，台灣要想辦法有自己的ChatGPT，可能是推出繁中版，目前都在討論中。

媒體關切，聊天機器人AI技術背後的大型語言模型，訓練所運用到的基礎建設，是全球最領先科技大廠的等級，台灣學界不見得有資源，訓練出同等級的大型語言模型。

吳政忠表示，人工智慧是重大問題，台灣的科技預算，很難跟谷歌、微軟、美國相比，但台灣「從來不是用預算多贏人家，是靠我們的努力與腦力（brain）」，科技部（國科會前身）先前已補助4所國內大學成立AI創新研究中心，現在已發揮綜效（synergy），AICoE之後也會以國家高度，與國際對應交流。

Photo Credit: 中央社 國科會13日舉辦新春記者會，國科會主委吳政忠（圖）說明國科會將加強拓展國際交流，並回應台美科技合作會議時程等議題。中央社記者謝佳璋攝 112年2月13日

半導體新10年，吳政忠：跨國訓練IC人才挹注新創

（中央社）台灣半導體產業該如何因應下一個10年挑戰，國科會主委吳政忠13日表示，台灣IC設計訓練量能將前進他國、設置基地，透過協助訓練出優秀人力，進一步挹注新創，進而吸引國際投資基金看見台灣。

吳政忠13日在國科會新春記者會表示，半導體是台灣重中之重，亦是未來10年、20年全世界食、醫、住、行等各個產業核心，台灣有幸站在制高點，特別是在製造方面居領先地位，但也要「居高思危」，思考未來如何布局，帶領台灣半導體產業更強而有力地走向下一個10年。

吳政忠分享，去年出訪歐洲，德國、法國高層希望晶圓代工龍頭台積電前往布局，他當時回應，台灣是民主國家，國科會主委不能要求企業去哪裡，但只要當地IC設計等人才、生態系及相關資源到位，企業自然就會過去。

吳政忠說，要打造晶圓代工廠（foundry），得斥資數百億美元，部分歐洲國家沒有財力做到，但IC設計是整個半導體產業「第一棒」，門檻也比較低，「有頭腦、有人」就可以做起來。

鑑於國科會轄下國研院台灣半導體研究中心，擁有相當完整的IC設計訓練，吳政忠表示，台灣除將繼續強化本土IC設計量能，亦會到其他國家設置前進基地，「台灣必須成為國際IC設計的訓練中心」；針對篩選國外優秀半導體人才後送到台灣訓練等規劃，近期將會有較明確的提案對外報告。

吳政忠指出，若台灣吸收到IC設計優秀人力，可望對新創有所助益，有厲害的新創，就會獲得國際投資基金青睞；他說，讓國際資金進來，這是台灣半導體產業必須要走的路，國科會最近會協助開展。

此外，吳政忠表示，由於全球對半導體的需求仍在，3大科學園區今年營業額應該有機會突破新台幣4兆元；同時，行政院已核定7處新設及擴建園區，總面積約693公頃，估計年產值逾1.2兆元，將帶動逾3萬名就業人數。

Photo Credit: 中央社 國科會13日舉辦2023年新春記者會，主委吳政忠（圖）表示，2023年將建立前瞻科技平台，跨部會整合與協力，把台灣打造為堅韌、永續的科技國家。中央社記者張璦攝 112年2月13日

跨部會349億推8大前瞻科研平台，資安中心年中啟動

（中央社）國科會陸續與各部會合作推出8大前瞻科研平台，目前所需預算合計約新台幣349億元。國科會主委吳政忠13日表示，資安科技研究中心擬今年中啟動，布局台灣上、中游尖端研究與人才培育。

吳政忠13日在國科會新春記者會指出，跨部會推動的8大前瞻科研平台，預算約349億元，除前瞻半導體與量子科技83億元、淨零科技119億元、防疫科技24億元，另包含AI、資安、太空（通訊衛星與6G）、國防科技與人文社會等領域。

吳政忠表示，資安科技研究中心（TACC）預計今年中啟動。他直言，「資安要爭第一，第二就會被攻進來」，國科會之所以推動資安科技研究中心，是因為如果只鎖定下游的產業應用，但沒有在上、中游培育人才，布局基礎、先進技術研發，「10年後就落伍了」。

此外，國家太空中心與經濟部技術處共同發展通訊規格與國際競爭對手同級的自主低軌衛星通訊系統；國科會在記者會同步宣布，國家太空中心主責2枚實驗衛星、工研院主責地面設備，已完成初步設計，預計2023年完成細部設計。

吳政忠指出，B5G低軌通訊衛星採用的元件，8成為國內設計製造；與低軌通訊衛星息息相關的6G，科技辦公室也已針對相關技術以及國際規範，提前布局。