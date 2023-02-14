中國人口負成長提前到來，北大國發院教授：提振生育率先解決女性就業歧視
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雷曉燕最新出版的著作《全球變局：經濟新格局下的長期主義》指出，中國之前實施的一胎化肯定對生育率降低構成影響，並導致生育率驟降而非正常的緩降。但當局揚棄一胎化改實施二孩甚至三孩政策，收效仍不顯著，關鍵在於還有三座大山橫亙於前，那就是生育、養育和教育成本。
（中央社）中國首度出現數十年來人口負成長，北京大學國家發展研究院教授雷曉燕表示，中國生育率降固然與先前實施的生育政策有關，但更需解決女性就業遭受歧視，這可從調整產假制度著手。
北大國發院今天表示，中國人口負成長提前到來，去年底中國總人口14億1100萬，比前年底減少85萬，人口自然增長率負千分之0.60，進入負成長區間早於原先預測的2028年前後。
雷曉燕最新出版的著作《全球變局：經濟新格局下的長期主義》指出，中國之前實施的一胎化肯定對生育率降低構成影響，並導致生育率驟降而非正常的緩降。
但當局揚棄一胎化改實施二孩甚至三孩政策，收效仍不顯著，關鍵在於還有三座大山橫亙於前，那就是生育、養育和教育成本。
如此只放寬生育數顯然不夠，因為很多調查顯示，即便沒有生育數的限制，女性願意生二孩的意願也不高，有意生三孩的人更少，特別是年輕人，生育意願越來越低。
因此必須有效降低生育、養育、教育成本，才能促使生育率明顯回升，若干建議延長女性產假根本就是治標不治本，同時還可能加重企業對女性的歧視，借重國際經驗，可思考增加當爸爸的陪產假。
目前中國男性的陪產假最多一個月，如果陪產假延長至與女性產假相當，一方面可化解企業對女性的歧視，另可鼓勵男性更多參與撫育小孩，避免父親缺席的喪偶式育兒。
雷曉燕更建議，由政府負擔產假、陪產假期間的工資，減少企業成本，應可化解企業對生育小孩員工的歧視。
她還說，先化解女性就業歧視，生育率不振的問題才能有解，否則將導致生育率續降的惡性循環，但化解之道絕非只是簡單延長產假而已。
此外，由中國計劃生育協會、全國政協人口資源環境委員會、中國人口與發展研究中心於11日主辦的第三屆中國人口與發展論壇指出，中國女性現有子女數由2019年的1.63下降到2022年的1.19。
同時女性終身無孩率快速上升，2015年為6.1%，2020年接近10%。育齡婦女生育意願不振，2021年平均打算生育子女1.64個，低於2017年的1.76和2019年的1.73個，生育主體90後（1990年代出生）和00後女性，僅打算生1.54個和1.48個。
美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢曾指出，至2030年代以後，中國人口結構更將不如美國，並陷入長期經濟疲軟。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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