2023/02/15,
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規劃旅遊找住宿，直接上「訂房網站」還是「跟飯店訂」比較好？｜賈芯文S2EP14

規劃旅遊找住宿，直接上「訂房網站」還是「跟飯店訂」比較好？｜賈芯文S2EP14
Photo Credit: TNL / 鄭宇軒

我們想讓你知道的是

「今日下殺6折起」、「訂房就回饋5％訂購金」，眾多優惠可能是我們使用訂房網站的最大原因，但是跟「直接打電話去飯店訂房間」相比，以價格而言未必比較便宜，因為訂房網站用來吸引眼球的價格，可能不是最終費用。

文：蕭汎如

節目意見募集中。歡迎點進問卷給我們一些建議。

許多人都有用訂房網站找住宿的經驗，「優惠多」可能是我們使用訂房網站的最大原因，因為不時出現的「今日下殺6折起」、「訂房就回饋5％訂購金」優惠總是很吸引人。但是在訂房網站訂住宿，和「直接跟飯店訂房間」相比，真的有比較便宜嗎？會不會有一些可能影響價格跟服務的小細節，是我們沒有注意到的？

實際比價：相同住宿點訂房網站和飯店定價的差別

我們先實際透過訂房網站、飯店訂房，來看看兩者的價格差異，以及容易被忽略的細節。如果我們預計在228連假期間，去台南和朋友兩人玩個四天三夜。1月初的時候，打開訂房網站A、B，選擇相同的住宿點來進行比價。我們想住的條件設定是2人房、搭配加大床、位處市中心、四星級、訂房網站平均9分以上的地方。

在A網站上，顯示這個住宿點的特惠價格一晚是12,997元，可以到店付款、3日前可免費取消。而在B網站上，這個住宿點的方案顯示含稅價格，所以價格變高，變成四天三夜要45,035元，平均一晚是15,012元。

這樣看起來，光是不同訂房網站，就整整有了2000多元的價差，那如果直接跟飯店訂房呢？一問之下得到第二貴的價格，四天三夜總共39,160元，一晚是13,053元，雖然跟飯店訂可能也有「可到店付款」和「3日前取消」的福利，但這樣看起來，目前每晚的價格排序，由貴到便宜，分別是訂房網站B>跟飯店訂>訂房網站A。初步看下來，好像訂房網站真的有幫我們省到錢。然而，訂房網站的價格，可能隱藏一些容易讓人忽略的細節。

訂房網站優惠可能隱藏一些條件

在訂房網站上想實際拿到優惠，有一些細節需要多加留意。

第一點：要注意第一眼看到的「標價」可能沒有算到「服務費」或其他額外費用，結帳時才會看到「真實價格」。

舉例來說，我們剛剛比較起來最便宜的A網站，在結帳時，才會加上「5%稅金」和「10%服務費」，四天三夜總共45,035元，換算下來一晚平均15,012元，所以訂單總金額會比你原先預期的38,991元再多了6044元，其實就比直接跟飯店預訂來的更貴了。這時候每晚的價格排序，由貴到便宜，就會是分別是訂房網站B＝訂房網站A>直接跟飯店訂了。

第二點：某些訂房網站的優惠方案，不一定為100%的退款專案。所以，訂房的時候，要注意自己下訂的方案，是否就屬於「不退款專案」。

第三點：使用訂房網站預訂國際飯店的時候，房價會以「入住當天」的匯率來做計算，而不是「結帳當天」的匯率。所以，你在結帳當下出現的刷卡金額，很有可能會跟最後的帳單金額不一樣。

以上這些細節都必須靠自己的火眼金睛仔細看清楚，因為網站上都有白紙黑字，如果因為貪快、而沒注意到細節，訂房網站可不會負責。

最後來綜合比較一下優點。首先，直接跟飯店訂房，雖然議價空間小，也不一定會便宜，但是因為這些旅宿業者可以不用被訂房網站抽取佣金，反而會有機會拿到比較好的房型，也可以趁機和房務人員溝通更多住宿細節，提升客製化的程度。

而訂房網站雖然會對消費者抽取服務費，但是訂房網站常推出促銷活動，也會不時提供折扣碼，或是可以累積會員點數，這些都是消費者拿到折扣的好方式。另外，訂房網站還有一個好處，如果是到國外玩，飯店又沒有官網的話，我們不一定有辦法用「當地語言」來跟飯店業者電話詢問價格，這時候使用訂房網站不僅有保障，也可以減少溝通上的誤解。

利用訂房網站、直接跟飯店訂住宿，兩個訂房方式各有優點，建議大家先從網路上搜尋房源、初步的比價後，再向飯店詢價，進行預定或第二輪的比價。而如果真的要在網站上訂房，那些訂房的細節要看清楚，才不會以為自己撿了便宜，事實上卻傷了荷包。

最後再提醒大家一個小細節，常見的訂房網站，很多都是國外公司，如果在這些網站訂房、刷卡付住宿費，不管我們人在國內還是國外，都會被收取約1.5%的「國外刷卡手續費」，這是因為當刷卡消費的結帳國家，和發卡銀行的國家不同時，就屬於「國際交易」。 有些訂房網站可以把這筆手續費，用現金或是其他方式回饋給消費者。所以下次訂住宿的時候，記得注意退款規定，說不定就可以拿回手續費。

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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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