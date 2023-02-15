規劃旅遊找住宿，直接上「訂房網站」還是「跟飯店訂」比較好？｜賈芯文S2EP14
我們想讓你知道的是
「今日下殺6折起」、「訂房就回饋5％訂購金」，眾多優惠可能是我們使用訂房網站的最大原因，但是跟「直接打電話去飯店訂房間」相比，以價格而言未必比較便宜，因為訂房網站用來吸引眼球的價格，可能不是最終費用。
文：蕭汎如
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許多人都有用訂房網站找住宿的經驗，「優惠多」可能是我們使用訂房網站的最大原因，因為不時出現的「今日下殺6折起」、「訂房就回饋5％訂購金」優惠總是很吸引人。但是在訂房網站訂住宿，和「直接跟飯店訂房間」相比，真的有比較便宜嗎？會不會有一些可能影響價格跟服務的小細節，是我們沒有注意到的？
實際比價：相同住宿點訂房網站和飯店定價的差別
我們先實際透過訂房網站、飯店訂房，來看看兩者的價格差異，以及容易被忽略的細節。如果我們預計在228連假期間，去台南和朋友兩人玩個四天三夜。1月初的時候，打開訂房網站A、B，選擇相同的住宿點來進行比價。我們想住的條件設定是2人房、搭配加大床、位處市中心、四星級、訂房網站平均9分以上的地方。
在A網站上，顯示這個住宿點的特惠價格一晚是12,997元，可以到店付款、3日前可免費取消。而在B網站上，這個住宿點的方案顯示含稅價格，所以價格變高，變成四天三夜要45,035元，平均一晚是15,012元。
這樣看起來，光是不同訂房網站，就整整有了2000多元的價差，那如果直接跟飯店訂房呢？一問之下得到第二貴的價格，四天三夜總共39,160元，一晚是13,053元，雖然跟飯店訂可能也有「可到店付款」和「3日前取消」的福利，但這樣看起來，目前每晚的價格排序，由貴到便宜，分別是訂房網站B>跟飯店訂>訂房網站A。初步看下來，好像訂房網站真的有幫我們省到錢。然而，訂房網站的價格，可能隱藏一些容易讓人忽略的細節。
訂房網站優惠可能隱藏一些條件
在訂房網站上想實際拿到優惠，有一些細節需要多加留意。
第一點：要注意第一眼看到的「標價」可能沒有算到「服務費」或其他額外費用，結帳時才會看到「真實價格」。
舉例來說，我們剛剛比較起來最便宜的A網站，在結帳時，才會加上「5%稅金」和「10%服務費」，四天三夜總共45,035元，換算下來一晚平均15,012元，所以訂單總金額會比你原先預期的38,991元再多了6044元，其實就比直接跟飯店預訂來的更貴了。這時候每晚的價格排序，由貴到便宜，就會是分別是訂房網站B＝訂房網站A>直接跟飯店訂了。
第二點：某些訂房網站的優惠方案，不一定為100%的退款專案。所以，訂房的時候，要注意自己下訂的方案，是否就屬於「不退款專案」。
第三點：使用訂房網站預訂國際飯店的時候，房價會以「入住當天」的匯率來做計算，而不是「結帳當天」的匯率。所以，你在結帳當下出現的刷卡金額，很有可能會跟最後的帳單金額不一樣。
以上這些細節都必須靠自己的火眼金睛仔細看清楚，因為網站上都有白紙黑字，如果因為貪快、而沒注意到細節，訂房網站可不會負責。
最後來綜合比較一下優點。首先，直接跟飯店訂房，雖然議價空間小，也不一定會便宜，但是因為這些旅宿業者可以不用被訂房網站抽取佣金，反而會有機會拿到比較好的房型，也可以趁機和房務人員溝通更多住宿細節，提升客製化的程度。
而訂房網站雖然會對消費者抽取服務費，但是訂房網站常推出促銷活動，也會不時提供折扣碼，或是可以累積會員點數，這些都是消費者拿到折扣的好方式。另外，訂房網站還有一個好處，如果是到國外玩，飯店又沒有官網的話，我們不一定有辦法用「當地語言」來跟飯店業者電話詢問價格，這時候使用訂房網站不僅有保障，也可以減少溝通上的誤解。
利用訂房網站、直接跟飯店訂住宿，兩個訂房方式各有優點，建議大家先從網路上搜尋房源、初步的比價後，再向飯店詢價，進行預定或第二輪的比價。而如果真的要在網站上訂房，那些訂房的細節要看清楚，才不會以為自己撿了便宜，事實上卻傷了荷包。
最後再提醒大家一個小細節，常見的訂房網站，很多都是國外公司，如果在這些網站訂房、刷卡付住宿費，不管我們人在國內還是國外，都會被收取約1.5%的「國外刷卡手續費」，這是因為當刷卡消費的結帳國家，和發卡銀行的國家不同時，就屬於「國際交易」。 有些訂房網站可以把這筆手續費，用現金或是其他方式回饋給消費者。所以下次訂住宿的時候，記得注意退款規定，說不定就可以拿回手續費。
延伸閱讀
影片參考資料
- 自由行搶便宜注意！破解訂房網站10大陷阱，注意事項下訂前必讀
- 全球住宿｜省錢必看！5大訂房網站 & 比價平台推薦、教學、總整理！
- Agoda訂房國際刷卡手續費，退費教學4步驟 | 申請退費補償超簡單！
- 海外刷卡手續費怎麼算？掌握國外消費定義、收取方式，聰明購物享回饋
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。