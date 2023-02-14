外交部說明土耳其賑災最新進展：衛福部專戶善款金額直逼5億元，20噸愛心物資專機直送當地

外交部亞西及非洲司副司長吳正偉今（14）日說明台灣援助土耳其賑災最新進展，除台灣政府宣布200萬美元（約6000萬新台幣）賑災援款外，衛福部賑災專戶截至昨日下午5點，總計募得新台幣4億9064萬餘元的善款。外交部已協調國防部軍用卡車，協助土耳其物資運送到桃園機場，交由土航運往土耳其。

國人大批愛心物資湧入，大幅超過駐台北土耳其貿易辦事處與土國國內協調作業及運送能量，該處已宣布提前停止物資募集。

吳正偉說明，為協助該處即時運送國人愛心物資至土國，外交部接獲土國駐台代表緊急請求後，與國防部聯繫協調，派遣運輸兵群軍用卡車及國軍，自2月13日起連續3日協助載運國人愛心物資至桃園機場，由土耳其航空空運物資至土國。

另外我國賑災基金會聯繫民間非政府組織，也募集了約20噸的物資，也於昨日委由長榮航空專機運往土國，交由土國政府指定的境外震災物資接收方--安卡拉省府「安卡拉社會團結及互助基金會」（Ankara Governorship Social Assistance Solidarity Foundation），以協調「土耳其災難緊急應變總署」（AFAD）運往災區。

Photo Credit: 外交部 長榮專機運送我NGO賑災物資13日舉行啟航儀式。

吳正偉說明，對於國人踴躍捐輸物資，駐台北土耳其貿易辦事處多次公開表達誠摯感謝，土國多位政府官員、國會議員、地方首長、NGO領袖及土國民眾皆肯定並感謝我國協助救災。

吳正偉表示，土耳其於2月6日發生強震之後，我政府於地震當日及隔日派遣兩批次、130名隊員組成的台灣國際搜救隊趕赴災區協助救災，總計救出3名當地的受困民眾。我搜救隊已完成搜救任務，預計明日下午搭乘專機返國。

為協助土國災區的救援工作，我國搜救隊也在結束搜救任務後，將攜往土國共4噸、55件，3大類（搜索、救援、後勤）的救災裝備物資贈予土耳其搜索救援協會（AKUT）。吳正偉強調，現階段我國對土耳其的賑災救援工作，仍以「優先配合土國政府整體救災規劃」為重點。

Photo Credit: 外交部 我國駐土耳其代表黃志揚及臺灣國際搜救隊成員代表我政府捐贈土耳其「搜索救援協會」（AKUT）救災裝備。

對於敘利亞難民的援助，我國已請轄管敘利亞業務的駐約旦代表處查報合作資訊，目前駐約旦代表處已向資訊報回外交部，由於當地相關單位都在第一時間搶救受傷民眾，尚待與當地研議合作細節。

媒體提問，台灣-雷伊漢勒世界公民中心（簡稱台灣中心）執行長裘振宇近期返台求援，外傳裘振宇2021年成立國際人道建築與教育協會勸募，卻匯了9筆、價值千萬元的金額到自己私人帳戶，甚至去年台灣士兵曾聖光戰死烏克蘭，台灣中心為其募款也鬧出爭議，外交部過去是否資助該中心？是否進行查帳？

外交部說明，我國於2018年與土國雷伊漢勒市政府合作，在當地資助並援建台灣中心，並在2020年完成主體建築工程後，移交雷伊漢勒市政府營運管理，目前該中心所有權屬於市政府。有鑒於雷伊漢勒市中心在當地扮演重要角色，外交部已向駐台北土耳其辦事處與土國政府表達對包含當地敘利亞難民處境的關切，土國政府已經承諾，會運用包含我國所提供的國際救災資源，援助因強震流離失所的所有災民，外交部也請駐台北代表處持續與雷伊漢勒市市長保持聯繫，以提供該市必要協助。

外交部強調，外交部協助援建的機構完全按照內部相關規定辦理，外交部也會持續關注當地難民需要，隨時與土耳其政府合作。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範