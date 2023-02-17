2023/02/17,
教育

成功大學增「心理調適假」，創始者中山大學認為「心理假」是意義先行

成功大學增「心理調適假」，創始者中山大學認為「心理假」是意義先行
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

成功大學宣布增設「心理調適假」，提供學生喘息空間。不過「心理假」不是先例，中山大學率先實施，且沒有天數限制、無須檢附證明，卻沒有太多學生申請。而第2所實施心理假的實踐大學則在上線1個月就有3500人次使用。為了解這個差異，《關鍵評論網》訪問了中山大學諮健組長及學生會，帶我們了解目前中山大學使用心理假的狀況。

2020年年底，國立台灣大學（以下簡稱台大）5天內發生3起學生選擇結束自己生命的憾事，自此學生心理健康議題成為各界關注焦點，也促使國內各大學開始盤點校內心輔資源，期望能讓心理狀況不佳的孩子可以被及早發現、及早治療。

造成「心情不美麗」的因素百百種，但並不是所有的負面情緒都會導致無法挽回的悲劇。如果可以及時排解，或是在情緒來時擁有一段可以好好釋放的時間空間，往往就能獲得改善，甚至在走完一段情緒的「死蔭幽谷」後柳暗花明，獲得新的力量。

國立成功大學（以下簡稱成大）於（13）日發布新聞稿，新增了「心理調適假」假別，提供心情狀態不佳的學生一個喘息空間。但「心理假」並非成大獨創，據國立中山大學新聞稿，早在前（2021）年5月，中山大學就率全台之先，首創「心理不適假」。

《政大之聲》報導，實踐大學也跟緊中山大學腳步在去年9月開始實施「心理假」，1個學期至多可以請3日，且不需提供任何證明。而實踐大學「心理假」上線才短短1個月，就有大約3500人次申請使用。

為深入了解校園「心理假」，《關鍵評論網》專訪了首推「心理假」的中山大學諮商與健康促進組（以下簡稱諮健組）蔡佳芬組長、學生會會長黃芊菱及權益部長李郁家，請他們帶我們了解中山大學「心理假」的推動與使用狀況。

「心理假」的由來

「一開始是有一位學生會的學生代表，在109學年度的學務會議討論請假假別環節時，提出希望增加心理假的想法，剛好學務長也認同這個概念，後續就交由生活輔導組（現改稱校園生活與職涯發展組）去作詳細的研議，過了大約半年的時間就正式上線。」李郁家說道。

據中山大學109學年度第1次第2次學生事務會議紀錄，「心理假」的概念初現是在2020年11月27日，而中山大學在2021年5月5日就完成了假別的新增與修改，修訂速度非常快速。且據109學年度第2次學生事務會議紀錄第三案第二條，經諮商與職涯發展組（現改稱諮商與健康促進組）建議，中山大學的「心理不適假」是不限請假日數的，且無需檢具任何證明文件就可以請假。顯見中山校園風氣之開明與開放。

「學校當初在籌備心裡不適假的時候，就不希望這個假有太多門檻，讓同學能感覺心理不舒服就直接請假。且心理不適假是在學校正式的請假系統裡就可以選擇的假別。不過雖然不用證明就可以請假，系統還是會自動設定，當請假滿3次或以上，就會通知學校負責諮商輔導的諮健組去進行追蹤，讓諮健組心理諮商師打電話給學生，詢問需不需要協助。如果在與學生的對話中發覺學生可能需要更深入的訪談或協助，才會再問學生要不要來做個別諮商。」黃芊菱解釋。

「與其說是給學生一個方便，不如說是要讓學生去察覺，如果心理狀況不好，其實可以合理地接受自己，以及被大家幫忙。這個概念的傳導以及讓學生去覺察自己的心理狀態，才是心理假最大的意義。」蔡組長感性表示。

「心理假」成效不彰？

《大學報》報導，率先實施心理不適假的中山大學，施行首年並沒有學生以心理假為由請假。但據中山大學秘書室提供的圖表，自心理不適假推行隔年的111學年度上學期開始，使用的人數及人次就逐步攀升。但和實踐大學推行1個月就有約3500人次申請相比，還是少了許多。

針對這個差距，李郁家說明：「或許是因為剛好心理不適假的上線時間（2021年5月5日）與新冠肺炎疫情高峰期高度重疊（全國疫情第三級警戒自2021年5月19日始至7月27日止），學校在忙錄之中沒有過多精力去宣導心理不適假的使用所致。」

關於這點，蔡組長則笑說：「學生可以直接翹課不來啊，大學裡很多老師也不會點名，所以我覺得這個請假人次倒不能反映什麼。」

蔡組長接著補充：「從111年9月至112年1月共有140位學生提出心理不適假申請，這之中最後有進到諮商中心的關懷人數是8人，而這8位學生中也僅有1位進行了個別諮商，其餘7位都沒有諮商意願和需求。請心理不適假的人數不多，比較可能是因為中山學生的特質，或者是學校的請假管道通暢而且可以請的假別選擇多。」

截圖_2023-02-16_下午11_32_01
Photo Credit: 國立中山大學

中山大學秘書室提供的111學年度至112學年度1月，學生使用心理假的統計。

「心理假」只是意義先行

李郁家表示，「心理假」的出現，目前還處於「意義先行」的階段。讓學生了解為什麼要去使用這個假、甚至擁有什麼心輔資源可以運用，會是後續學生會要去加強的主題。也希望可以藉中山大學的拋磚引玉，讓其他學校甚至教育部也跟進去重視學生心理健康。

據《學生輔導法》第11條第5款，專科以上學校學生以每滿1200人置專業輔導人員1人為原則，目前正在修法朝每滿1000人、甚至800人就有一名專業輔導人員的方向前進，「我們希望學校在這方面可以超前部署，不需要等法規修完，就先將心輔資源人力補充到位。」李郁家說。

蔡組長也回應，中山大學的心理不適假在學生請滿3次進入關懷階段時，是由專責的心理諮商師進行關懷聯絡，不像其他學校是先通知導師，「當然導師、系所一起加入關懷也很好，這像是檢傷分類的概念，比較輕微的就交由導師、嚴重的才進諮商中心。但目前我們學校的心理諮商人力還算充足，所以可以直接都交由學校的諮商師來關懷。」

而據成大發布的新聞稿，成大除了新增「心理調適假」以外，也增聘了兼任心理師，推行「夜間諮商」與「日間心理師宿舍駐點」等政策，讓學生不需配合心理諮商師只有白天上班的時間安排，在晚上、在宿舍都可以找得到諮商師進行諮商。

「心理假」還有一段路要走


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。