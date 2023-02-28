「沙漠湖鹽」正夯：營養師三分鐘告訴你來源、組成、減鈉效果與適合族群

文：林世航營養師

小心，其實你我都可能是危險一族，根據調查，台灣成年人的鈉攝取量許多有超標問題，在19－44歲的男生更達到建議攝取限量的173％，女生也有133％，這連帶造成身體負擔，也成為許多民眾關心的十大健康議題之一。

這股炫風自然也吹向食品界，在這次的專欄中，營養師要和大家分享最近新起的鹽品「沙漠湖鹽」，快速用三分鐘了解來源、組成、減鈉效果和適合族群。

減鈉趨勢：沙漠湖鹽正夯？

其實這一波低鈉鹽風潮已經在台灣食品界慢慢擴散，在電視廣告中也常常看到產品添加沙漠湖鹽來減少鈉含量。營養師整理了最近比較熱門的商品，喚起大家對沙漠湖鹽的記憶與印象，為避免有廣告的疑慮，大家只要搜尋關鍵字就可以找到相關商品。

這幾年因為潔淨食材的訴求，有愈來愈多的食品以採用「原型食物（Whole Food）」做訴求，讓加工食品加入了健康與機能化的概念，為的就是要讓消費者在吃的時候，可以更少些負擔。所以天然少鈉的沙漠湖鹽，就是在這波健康浪潮下成為洋芋片、爆米花、蘇打餅乾、西餅、蛋捲及傳統肉乾的新寵原料。

除此之外，營養師也注意到，台灣便利商店的鮮食也有愈來愈多的品項使用沙漠湖鹽。像是飯類便當、飯糰、義大利麵等，都曾經看到沙漠湖鹽出現在包裝或成分原料中。

還有開放冷藏櫃上，也有使用沙漠湖鹽調味的雞胸肉，訴求具有鹹味的同時還可以減少鈉攝取。

此外氣候變遷造成夏季氣溫不斷昇高，讓中暑的問題日漸增加。日本氣象廳就將熱中症（ねっちゅうしょう）（即中暑）視為極需重視的氣象災害之一。而日本氣象廳建議的預防中暑措施中，除了喝水，還建議要適量補充「鹽分」。如果只補充水份，血液中的鹽分及礦物質濃度會失衡，反而導致中暑發作或加重中暑症狀。

這樣的電解質補給概念，也影響了台灣的食品廠。開始有廠商推出添加沙漠湖鹽的水、氣泡水，訴求在喝水時也可以補充一些礦物質，且鹽可以適度的提升飲品的風味層次，所以不只是水和氣泡水，在咖啡廳也能看到訴求添加沙漠湖鹽調味的飲品，讓嗜好性飲料也可以更健康。

沙漠湖鹽是什麼？

沙漠湖鹽到底是什麼？來源、組成和減鈉效果是什麼？就讓營養師帶大家快速了解。

台灣所使用的沙漠湖鹽，主要源自於南美洲的智利，在智利的阿塔卡瑪沙漠（ATACAMA DESERT）的地層中含有地殼變動前的海水層。因此沙漠湖鹽與陸地傳統的岩鹽不同，是在陸地上汲取海水後天然日曬製鹽而得。

為什麼沙漠湖鹽的鈉含量比較低？組成分是什麼呢？沙漠湖鹽的鈉組成還是以氯化鈉為主，但有別於一般低鈉鹽是以額外添加氯化鉀的方式複合而成，沙漠湖鹽是因地理位置及地質結構，使得沙漠湖鹽在曬乾成鹽時，就自然擁有鉀、鎂、鈣等礦物質，且其減鈉的比例甚至略高於市售的美味少鈉鹽。

Photo Credit: 好食課

世界衛生組織（WHO）表示，若全球鹽攝取量能夠降低至每日5g以下，則每年就能避免多達250萬人死於心臟病及中風，減鹽策略是預防心血管疾病的最佳選擇。

由於70％以上鈉攝取量是來自包裝食品、加工食品及調理食品，故美國食品藥物管理局（FDA）在2021年10月，發布了「食品業自願減鈉目標指南」，設立了2.5年的短期目標，希望將美國的平均鈉攝取量再減少12％，由3400mg/天減少至3000mg/天。（參考連結1、連結2）

2014－2017年國民營養健康狀況調查中顯示，國人平均鈉攝取量約3500mg/天，且7歲以上國人都超標。目前台灣的沙漠湖鹽宣稱減少30％的鈉，若能日常烹調用鹽部分換成沙漠湖鹽，也可以減少許多鈉的攝取。

Photo Credit: 好食課

但因為外食的鹽與各式調味料的鈉，才是我們鈉攝取最主要的來源，若是在包裝加工食品中使用沙漠湖鹽等減鈉鹽品，我們就有機會每天減少超過1000mg的鈉攝取量。由此可見，沙漠湖鹽是食品廠商減鈉政策推行及消費者控制鈉攝取量的解決方式之一。

另外，消費者平常亦需要養成觀看包裝食品營養成分的習慣，了解自己所食，才能真正幫助控制鈉攝取量以避免健康危害。

誰適合吃沙漠湖鹽？

健康趨勢只會越燒越兇，未來應該會有更多食品開始使用沙漠湖鹽，有哪些人適合吃呢？

適合族群一：家庭主婦、自行烹煮者

建議家裡有在煮飯的人，可以準備沙漠湖鹽作為常備鹽之一。在用鹽習慣不變或減少的狀況下，部分改用沙漠湖鹽，可同時減鈉以外，也能從精鹽中獲得碘離子，滿足維持健康的兩個需求目的。

適合族群二：外食族

外食的飲食通常會更高鹽，所以建議外食族可以在挑選具有標示的鮮食、點心時，可以看是否有使用減鈉的調味料，像是沙漠湖鹽或者是低鈉醬油等，多少都可以幫助減少鈉攝取。

適合族群三：需要控制鈉、鉀攝取量者

沙漠湖鹽可以幫助控制鈉離子以外，因為鉀含量略低於市售減鈉調味料，因此如果有特別需要控制鉀離子，又要減少鈉離子攝取的族群，能考慮使用沙漠湖鹽，達到兩個都須控制的需求。

當然，若對於自己的身體狀況不清楚，仍然要先諮詢醫師或營養師的建議再做評估。

沙漠湖鹽是最近非常熱門的鹽品，也逐漸的在市售食品中見到，我們可以多認識這款鹽品，幫助控制鈉攝取量。但營養師也還是要提醒，雖然沙漠湖鹽的鈉量減少30％，但我們用鹽量增加時一樣還是會攝取到多餘的鈉離子，因此在改用減鈉調味料時，可別忘記要維持原先或者減少用鹽量喔。