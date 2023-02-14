2023/02/14,
社會

台灣20日起恢復港人赴台自由行，可網上申請簽證

台灣20日起恢復港人赴台自由行，可網上申請簽證
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣政府公布，2月20日上午9時起，開放港澳居民赴台自由行，同時恢復港澳居民網簽及雲端停留申請。

台灣政府公布，2月20日上午9時起，開放港澳居民赴台自由行，同時恢復港澳居民網簽及雲端停留申請。

台灣大陸委員會（陸委會）公布，考量疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有序交流，配合中央流行疫情指揮中心，進一步放寬防疫管制措施，恢復港澳居民來臺申請；疫情期間實施之港澳居民入境管制措施，都會取消。

另外，台灣政府去年11月開放港澳居民以團體方式來臺觀光的措施，將不再適用。

台灣現時在室外已不用強制戴口罩，而20日起，除在醫療機構及乘坐公共交通工具等指定場所外，室內都不用再戴口畢。

而在北京，中國國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，新冠疫情發生3年來，大陸方面克服疫情因素及民進黨當局人為設置障礙的影響，堅持促進兩岸交流、深化融合發展的努力，沒有停止，在大陸疫情防控進入新階段形勢下，早日恢復兩岸之間的線下交流，實現兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流合作常態化，是兩岸同胞的共同期望。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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