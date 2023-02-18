《泅泳於死亡之海：母親桑塔格最後的歲月》：我們如何思考死亡？
我們想讓你知道的是
獲取越多的知識將會使人墮入更深的死亡幽谷，就像桑塔格無神論一般，無法將宗教當作鴉片一般吸食，沒有任何安慰，沒有彼岸作為精神的寄託。死了就是死了，即便再怎麼把自己當作特例看待。
文：曾友俞
說到桑塔格（Susan Sontag）很難沒有人聽過，就像對文青提到村上春樹一般，這也是《泅泳於死亡之海：母親桑塔格最後的歲月》書名以「桑塔格」為名的緣由，即便在書裡頭作者David Rieff都以「蘇珊」稱呼他的母親。
原先認為這會是種消費，畢竟所有人都認識桑塔格，但沒有人認識桑塔格的家人，即便如作者作為子嗣且為作家，但他無論在外國或台灣的境況幾乎都是較為罕知，我也不例外。
然而，在閱讀過程中卻漸使我改觀，這並不是一本打著我母親是桑塔格的暢銷書，而是對於一位知識份子從旁側寫的報導紀實性文學，且也正正因為作者具有血親的身分才能讓我們看見這些。
但這樣的紀實著作，是否道德？這有些像是卡夫卡（Franz Kafka）的書籍被違背其意願而出版一般，但若布洛德（Max Brod）沒做這樣敗德的事情，20世紀文學不會有那麼大的動盪。不過在桑塔格這裡的情況有些不同，因為《泅泳於死亡之海：母親桑塔格最後的歲月》一書並非其自身的著作，而是旁觀者的見證而為之紀錄。雖然殘忍，但也揭露了一些關於死亡的樣貌。
桑塔格死於AML （急性骨髓性白血病），但在這之前已經經歷過與癌症的「戰鬥」，在上個世紀癌症就如同當代的黑死病一般，能存活下來更是個奇蹟，在近代的個人主義之後，「…覺得自己與眾不同卻是人之為人的一項特質。」（頁143），桑塔格也不例外。
甚至在經歷這種統計上的異數經驗後，更會對此產生更大的嚮往。只不過，任何的存活都只是種延命，「…能夠做到至少把許多癌症轉變成『慢性』疾病而非不治之症那麼，我們就只好死於其他疾病了—對付這些疾病，我們沒什麼更好的辦法，而且它們也拖不了多長時間。」（頁153）
獲取越多的知識將會使人墮入更深的死亡幽谷，就像桑塔格無神論一般，無法將宗教當作鴉片一般吸食，沒有任何安慰，沒有彼岸作為精神的寄託。死了就是死了，即便再怎麼把自己當作特例看待，然而，「如果正如我相信的那樣，我母親一直以來都想像自己與眾不同，那麼，他最後一次的疾病殘酷地揭示出這種自負的脆弱性。這體現在它無情地讓她遭受痛苦和恐懼。」（頁150）所謂的公平（Fairness）一直都是規範意義上的，因為事實上的公平不存在，除了死亡。
惟，死亡是唯一的事實上公平，因為沒有例外。
有戚戚之感正是我總把「知識是我唯一的信仰」當作信條，但經由作者對桑塔格作為知識份子的死亡見證，正好會讓對於知識信仰者感到驚恐。桑塔格在面臨厄疾時汲汲於獲取更多的知識，但獲取得越多越是揭露現實。
求知是種對真相的渴求，但難以想像的是真相對自己是殘酷時，我們該如何「接受」—而接受是與知道完全不同的兩回事。「…一個簡單的事實是，我母親活多久都不可能活夠。她醉心於活著；就這麼這麼直截了當。」（頁132）熱愛生命者否認死亡，即便我們都能認知到的死亡並非對立於活著的對立概念，而是在生命循環中的一個環節—最後的環節。
在上個世紀資訊尚未如此發達時，作者提到醫病關係中經常出現的是對於病人的欺瞞，這種白色謊言固然出於善意，但也是權威的知識壟斷，同時，也是家父長主義的表現。但會否揭露現實是即便對於如同桑塔格般的人格也是無法承受之重？
「…殘酷的現實面前，假使醫生沒有把病人當贏而的本事—意味著消除恐懼，讓患者心裡踏實，而非居高臨下，或者在她面前逞什麼威風—我母親在死之前幾個月就已經瘋掉了。」（頁127）即便作出無數的哲學分析包括說謊的不道德、家父長行為的自主性剝奪，但在真切面臨到這種道德決疑時是否我們仍能如此抽離地審驗命題？
桑塔格無法想像沒有她的世界如何存在著，其實，我們都無法想像沒有自己的世界如何存在著。我們無法去設想我們未觀察到的事物就「在」那兒，我們是在我們思考的情況下證驗自身的存在，這是笛卡兒式的思想基礎，問題在於，我們無法思考時，存在又是怎麼一回事？外於我的世界在「我」已不思考，不存在時，又是如何存在？
我們無法思考無法被我們思考之事物。
活著就是走在步向死亡的林蔭路途上，從來沒有康莊大道，也沒有英靈殿等著任何人前往，那些都是活著的人編織出的神話，包括宗教亦同。若不是有這些神話，誰能願意忍受此世的苦難—被獅子啃咬、在戰場給長矛刺穿？
「…然而，當然，想要與死亡達成最低程度的妥協，其實就是活在當下。如果你看戲看到第三場卻還在期待接下來的兩場，那麼，曲終人散的前景是令人難以忍受的。…」（頁32）「活在當下」似乎已是浮濫正向思考的箴言，但活在當下卻是我們所不得不，除了時間是我們所建構出的概念而已之外，對於未來的盼望其實都是虛妄，因為真正的未來對我身而為人的我等而言，只有死亡：純粹的滅。
作者所測寫出桑塔格的經歷中，讓我想到我們每個人都將跟阿茲海默症患者一般無助，腦部越是發達者對於患病而言是墜落地越快，同樣的，桑塔格對於知識的渴求越是強烈，讓她越是難以面對作為人將必然面臨的終局。
「然而，她死去了，她經歷的是其他癌症患者也會經歷的死亡，她肯定漸漸地相信這一點—在這樣的死亡中，知識沒有用，抗爭的意志沒有用，醫生的醫術也沒有用。...」（頁143）不過縱然如此，在這種種的虛無中，對於存在的意欲卻是最為強烈，「她認為世界是個藏骸所...但她怎麼活也活不夠。她認為自己不幸福...但她即使不幸福，還是希望能活多長，就活多長。」（頁135-136）
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。