鄧如雯殺夫案（上）：被迫嫁給強暴、家暴她的丈夫，她親手結束了這場四年多的惡夢

文：Hasami綠

1993年10月27日，板橋一名22歲的少婦鄧如雯，因為被丈夫性侵、長期不堪忍受家庭暴力，一時衝動憤而殺夫，轟動全台。這起刑事案件並不僅是一個女人殺夫的故事，鄧如雯的遭遇挑起了所有女性們在台灣父權社會的婚姻裡，被不平等法律與習俗迫害的敏感神經。

22歲，本應是如花似玉的年紀，人生很多美好都還等著自己，她卻在這個時候殺了自己的丈夫，面對法律審理與社會輿論的無情壓力。

殺夫案那一天的夜晚，本應一如往常。結婚四年，林阿棋（44歲），從事殯葬業，與妻子感情一直處不好。由於對妻子施暴，蹲了半年的管訓，但這半年的時間，並沒有讓改善他卑劣的本性，只讓妻子鄧如雯得到短暫的快樂時光。當日黃湯下肚，林阿棋返回板橋市新海路430巷9號2樓的自家中，從妻子那裡得到暴力的快感後，再把恐懼施加到岳父與岳母身上。滿足男性的支配慾後，安心的睡著了。

此刻，鄧如雯忍無可忍，身為母親、也身為女兒，多年來被面對丈夫永無止盡的傷害與恐嚇，終於忍到了極點。而極點的那頭，是憤怒。那些本以為永無止盡的傷害與攻擊，在起起落落的鐵鎚重擊，以及水果刀的銳利鋒芒之下── 白刀子進，紅刀子出。 眼前，一片紅色。 她的世界，一瞬間安靜下來了。

回過神來，那個被自己喚做丈夫的男人，躺在血泊裡，再也不會醒了。「啊…..終於可以睡覺了。」這是在歷經一連串對婚姻感到永無止盡的恐懼、疲憊、挫折之後，對當時鄧如雯而言，是自己悲慘人生的唯一欣慰。而林阿棋再怎樣也沒想到，殺害自己的兇器，是身為殯葬業者釘棺木用的鐵鎚。這把鐵鎚，除了為客戶送往迎來，還把自己送上黃泉路。

她撿起話筒，撥了電話給自己的小姑葛林明珠，告訴自己殺了丈夫的事實。葛林明珠通知林家大伯林榮鈍，林榮鈍原本不敢相信，但趕到林阿棋家中，看到躺在血泊的姪子，才慌忙地打電話叫救護車，但救護人員到場時，林阿棋早已撒手人寰。

然而此刻的鄧如雯，心裡只掛念著兩個年幼的孩子該何去何從。她希望向警方自首。海山警察分局接到消防分隊的通知，趕到命案現場，看到渾身是血的鄧如雯，鄧如雯如實以告：

前天晚上林阿棋在外面麵攤和朋友喝酒，希望她作陪，但鄧如雯生性內向，不喜歡這種場面，拒絕後就自行回家。不料林阿棋回家後，先給她一陣毒打，再威脅要殺害鄧家父母，鄧如雯一開始還試圖反抗，揚言報警，但林阿棋打碎她的天真，語帶嘲諷的說沒有證據警方不會受理。

自從上次管訓後，林阿棋學會了走法律漏洞，對妻子的迫害變本加厲，就連兩個兒子，也經常被虐待，經常倒抓著小孩，頭下腳上放進洗衣機裡。為了拯救孩子，鄧如雯只好放棄一切尊嚴，向丈夫下跪哀求。

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這樣的生活，彷彿走在一條黑暗的隧道，卻沒有光明的盡頭。因為在還沒有《家庭暴力防治法》的時代，除非有第三者可以證明鄧如雯被明顯傷害，女方告發未果，還有可能被貼上「未盡妻子義務」的道德標籤。

雖然大家都為她的遭遇憤恨不平，但在當時的民風之下，這些傷害行為，有可能被雙方的家庭以「家醜」作為理由給壓下去，林阿棋這個災難，甚至已經蔓延到鄧如雯的娘家，但鄧如雯為了保護娘家，有娘家而不敢回。

因此，長期累積的壓力，讓她在絕望之際，求生的意志壓過理智。在丈夫入睡後，她親手結束了這場四年多的惡夢。 鄧如雯選擇自首，這可能是活到22歲以來，少數屬於她自己的選擇，鄧如雯在面對記者黃福其的專訪時，回顧過往。

婚姻成為合理化性侵的理由

鄧如雯住在板橋，家裡經營檳榔買賣，林阿棋是常客，因此認識鄧如雯一家人。鄧如雯的母親曾在大漢橋下，被林阿棋強暴性侵多次。鄧如雯16歲就讀國三的那年，因為母親傷病住院，林阿棋藉口探視，看到如花似玉的鄧如雯心生淫念，被林阿棋性侵得逞，女兒延續了母親的悲慘人生。

後來鄧如雯不幸懷孕。在民風仍保守的1990年代，女性無論是被性侵，或是未婚懷孕，唯一出路就是以結婚收場。在小孩兩歲時，因害怕遭人指點，在面對社會對於女性貞潔和道德的期待，也無法再另嫁他人，無可奈何下，鄧如雯最終還是只能被迫嫁給強暴她的林阿棋，但沒想到，這正是一連串悲劇的開始。

1990年代女人的命運，就是掛在丈夫後面的一個微小註解，重男輕女的風氣之下，沒有女人受到保護。在殺夫案發生時，社會上出現了許多聲音：

為什麼不離婚呢？ 為什麼不說出口呢？ 為什麼不求救呢？ 既然妳沒循正當管道解決，殺人就是不對。

這不是荒謬的魔幻寫實，而是社會輿論普遍對於女性的指責，這源自於認定婚姻關係中的任何一方，有履行性行為的「義務」。特別是女性，既使沒有感情基礎，即使一開始就是強迫跟痛苦，還是得在婚姻名義之下，服從丈夫、家族、跟社會的權威。

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1990年代的法律能為受害女性做什麼？當時因為相關法令規定不足，使之求助無門，以致犯下此案。也許這就是原因。林阿棋與鄧如雯的起點，來自於非經同意的性行為，而很遺憾的，多數國家並沒有把婚內暴力納入法規。婚內暴力不僅止在肉身虐待，也包含脅迫和精神暴力。

1970年代出生的鄧如雯，在那個時候，少有律法允許在婚內起訴強暴與暴力，社會普遍帶有「妻子從屬丈夫」的文化期待；打人不對，但老公打老婆就是家務事。那當時的鄧如雯，能為自己做些什麼呢？