鄧如雯殺夫案（上）：被迫嫁給強暴、家暴她的丈夫，她親手結束了這場四年多的惡夢
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長期累積的壓力，讓她在絕望之際，求生的意志壓過理智。在丈夫入睡後，她親手結束了這場4年多的惡夢。 鄧如雯選擇自首，這可能是活到22歲以來，少數屬於她自己的選擇。
文：Hasami綠
1993年10月27日，板橋一名22歲的少婦鄧如雯，因為被丈夫性侵、長期不堪忍受家庭暴力，一時衝動憤而殺夫，轟動全台。這起刑事案件並不僅是一個女人殺夫的故事，鄧如雯的遭遇挑起了所有女性們在台灣父權社會的婚姻裡，被不平等法律與習俗迫害的敏感神經。
22歲，本應是如花似玉的年紀，人生很多美好都還等著自己，她卻在這個時候殺了自己的丈夫，面對法律審理與社會輿論的無情壓力。
殺夫案那一天的夜晚，本應一如往常。結婚四年，林阿棋（44歲），從事殯葬業，與妻子感情一直處不好。由於對妻子施暴，蹲了半年的管訓，但這半年的時間，並沒有讓改善他卑劣的本性，只讓妻子鄧如雯得到短暫的快樂時光。當日黃湯下肚，林阿棋返回板橋市新海路430巷9號2樓的自家中，從妻子那裡得到暴力的快感後，再把恐懼施加到岳父與岳母身上。滿足男性的支配慾後，安心的睡著了。
此刻，鄧如雯忍無可忍，身為母親、也身為女兒，多年來被面對丈夫永無止盡的傷害與恐嚇，終於忍到了極點。而極點的那頭，是憤怒。那些本以為永無止盡的傷害與攻擊，在起起落落的鐵鎚重擊，以及水果刀的銳利鋒芒之下── 白刀子進，紅刀子出。 眼前，一片紅色。 她的世界，一瞬間安靜下來了。
回過神來，那個被自己喚做丈夫的男人，躺在血泊裡，再也不會醒了。「啊…..終於可以睡覺了。」這是在歷經一連串對婚姻感到永無止盡的恐懼、疲憊、挫折之後，對當時鄧如雯而言，是自己悲慘人生的唯一欣慰。而林阿棋再怎樣也沒想到，殺害自己的兇器，是身為殯葬業者釘棺木用的鐵鎚。這把鐵鎚，除了為客戶送往迎來，還把自己送上黃泉路。
她撿起話筒，撥了電話給自己的小姑葛林明珠，告訴自己殺了丈夫的事實。葛林明珠通知林家大伯林榮鈍，林榮鈍原本不敢相信，但趕到林阿棋家中，看到躺在血泊的姪子，才慌忙地打電話叫救護車，但救護人員到場時，林阿棋早已撒手人寰。
然而此刻的鄧如雯，心裡只掛念著兩個年幼的孩子該何去何從。她希望向警方自首。海山警察分局接到消防分隊的通知，趕到命案現場，看到渾身是血的鄧如雯，鄧如雯如實以告：
前天晚上林阿棋在外面麵攤和朋友喝酒，希望她作陪，但鄧如雯生性內向，不喜歡這種場面，拒絕後就自行回家。不料林阿棋回家後，先給她一陣毒打，再威脅要殺害鄧家父母，鄧如雯一開始還試圖反抗，揚言報警，但林阿棋打碎她的天真，語帶嘲諷的說沒有證據警方不會受理。
自從上次管訓後，林阿棋學會了走法律漏洞，對妻子的迫害變本加厲，就連兩個兒子，也經常被虐待，經常倒抓著小孩，頭下腳上放進洗衣機裡。為了拯救孩子，鄧如雯只好放棄一切尊嚴，向丈夫下跪哀求。
這樣的生活，彷彿走在一條黑暗的隧道，卻沒有光明的盡頭。因為在還沒有《家庭暴力防治法》的時代，除非有第三者可以證明鄧如雯被明顯傷害，女方告發未果，還有可能被貼上「未盡妻子義務」的道德標籤。
雖然大家都為她的遭遇憤恨不平，但在當時的民風之下，這些傷害行為，有可能被雙方的家庭以「家醜」作為理由給壓下去，林阿棋這個災難，甚至已經蔓延到鄧如雯的娘家，但鄧如雯為了保護娘家，有娘家而不敢回。
因此，長期累積的壓力，讓她在絕望之際，求生的意志壓過理智。在丈夫入睡後，她親手結束了這場四年多的惡夢。 鄧如雯選擇自首，這可能是活到22歲以來，少數屬於她自己的選擇，鄧如雯在面對記者黃福其的專訪時，回顧過往。
婚姻成為合理化性侵的理由
鄧如雯住在板橋，家裡經營檳榔買賣，林阿棋是常客，因此認識鄧如雯一家人。鄧如雯的母親曾在大漢橋下，被林阿棋強暴性侵多次。鄧如雯16歲就讀國三的那年，因為母親傷病住院，林阿棋藉口探視，看到如花似玉的鄧如雯心生淫念，被林阿棋性侵得逞，女兒延續了母親的悲慘人生。
後來鄧如雯不幸懷孕。在民風仍保守的1990年代，女性無論是被性侵，或是未婚懷孕，唯一出路就是以結婚收場。在小孩兩歲時，因害怕遭人指點，在面對社會對於女性貞潔和道德的期待，也無法再另嫁他人，無可奈何下，鄧如雯最終還是只能被迫嫁給強暴她的林阿棋，但沒想到，這正是一連串悲劇的開始。
1990年代女人的命運，就是掛在丈夫後面的一個微小註解，重男輕女的風氣之下，沒有女人受到保護。在殺夫案發生時，社會上出現了許多聲音：
為什麼不離婚呢？
為什麼不說出口呢？
為什麼不求救呢？
既然妳沒循正當管道解決，殺人就是不對。
這不是荒謬的魔幻寫實，而是社會輿論普遍對於女性的指責，這源自於認定婚姻關係中的任何一方，有履行性行為的「義務」。特別是女性，既使沒有感情基礎，即使一開始就是強迫跟痛苦，還是得在婚姻名義之下，服從丈夫、家族、跟社會的權威。
1990年代的法律能為受害女性做什麼？當時因為相關法令規定不足，使之求助無門，以致犯下此案。也許這就是原因。林阿棋與鄧如雯的起點，來自於非經同意的性行為，而很遺憾的，多數國家並沒有把婚內暴力納入法規。婚內暴力不僅止在肉身虐待，也包含脅迫和精神暴力。
1970年代出生的鄧如雯，在那個時候，少有律法允許在婚內起訴強暴與暴力，社會普遍帶有「妻子從屬丈夫」的文化期待；打人不對，但老公打老婆就是家務事。那當時的鄧如雯，能為自己做些什麼呢？
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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