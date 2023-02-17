2023/02/17,
醫療

COVID-19治療不只有口服藥，「長效型單株抗體」助洗腎等高風險族群遠離重症

COVID-19治療不只有口服藥，「長效型單株抗體」助洗腎等高風險族群遠離重症
圖為民眾在聯 合醫院忠孝院區急診室外進行篩檢。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

接種疫苗的目的是刺激我們的免疫系統產生對抗特定病原的抗體，後續遭到感染的時候，便能發揮保護效果，屬於「主動免疫」。吳美儀醫師解釋，至於單株抗體藥物是預先製作好對抗特定病原的抗體，注入體內後，單株抗體便能夠發揮保護效果，屬於「被動免疫」。

「醫師，我每周要洗腎3次，如果確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）怎麼辦？」

「長期洗腎或身體狀況較差的患者，要如何治療COVID-19？」

洗腎、器官移植患者感染COVID-19的風險較高，而且較容易出現重症或死亡，雙和醫院腎臟內科主任吳美儀醫師指出，雖然已有抗病毒藥物可以使用，但是這些患者平時會使用較多藥物，在使用抗病毒藥物時，容易受到限制，治療效果也受到影響。

1
Photo Credit: 照護線上

因為洗腎患者需要定期接受透析，所以醫院會安排隔離區域來幫確診COVID-19的病患洗腎。吳美儀醫師說，在治療方面，除了開立口服藥物之外，目前也有針劑型的單株抗體，可供共病較多、重症風險較高的患者使用。

長效型單株抗體可用於治療「具任一重症風險因子，未使用氧氣且於發病五天內之成人或12歲以上且體重40公斤以上」COVID-19輕症患者。採單次肌肉注射，施打之後留院觀察一個小時就可以回去。從臨床數據來看，在出現症狀後五天內給藥，能夠降低住院或死亡風險近七成（66.9％）。若能盡早於三天內給藥，則能夠降低88％的風險，所以把握黃金時間盡早治療是關鍵。

吳美儀醫師補充，重症風險因子包括：

  • 年齡65歲以上
  • 氣喘
  • 癌症
  • 糖尿病
  • 慢性腎病
  • 心血管疾病（不含高血壓）
  • 慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）
  • 結核病
  • 慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）
  • 失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）
  • 精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）
  • 失智症
  • BMI≧30（或12–17歲兒童青少年BMI 超過同齡第95百分位）
  • 懷孕（或產後六週內）
  • 影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）等。

符合資格的患者，便可使用公費長效型單株抗體。

1
Photo Credit: 照護線上

除了感染後的治療，長效型單株抗體也可用於COVID-19暴露前的預防。吳美儀醫師解釋，暴露前預防可用於曾在一年內接受實體器官或血液幹細胞移植、接受實體器官或血液幹細胞移植後任何時間有急性排斥現象、曾在一年內接受CAR-T治療或B細胞清除治療、具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患、具有效重大傷病卡之血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病）以及感染人類免疫缺乏病毒（HIV）且最近一次 CD4 < 200 cells/mm3者。

上述病患若六個月內沒有感染COVID-19且一周內與感染者無已知的接觸史，可以注射長效型單株抗體作為預防。從臨床數據來看，長效型單株抗體在接種後六個月內可降低83％感染風險，效力與安全性已通過臨床試驗證實，證據也顯示該藥品針對台灣主流病毒株BA.5及BA.2.75具保護力。

1
Photo Credit: 照護線上

「在長效型單株抗體通過使用後，我們就有把一年內接受過腎臟移植的患者找回來，替他們注射單株抗體。」吳美儀醫師說，「單株抗體大約有6個月的保護效果，讓患者較不會受到感染，即使遭到感染，也較不會演變成重症或死亡。」

單株抗體與疫苗有何差異？

接種疫苗的目的是刺激我們的免疫系統產生對抗特定病原的抗體，後續遭到感染的時候，便能發揮保護效果，屬於「主動免疫」。吳美儀醫師解釋，至於單株抗體藥物是預先製作好對抗特定病原的抗體，注入體內後，單株抗體便能夠發揮保護效果，屬於「被動免疫」。

免疫低下的病患，例如接受器官移植使用免疫抑制劑的病人、先天性免疫不全的病人等，即便接種疫苗，免疫系統可能也無法產生足夠的抗體。吳美儀醫師說，透過注入長效型單株抗體，患者可以獲得被動免疫，對抗入侵的病原。

單株抗體是蛋白質藥物，注射後要留意過敏反應，所以會請患者在醫院觀察1個小時再離開。吳美儀醫師說，在我們的臨床經驗中，大多數患者都沒有明顯的副作用。單株抗體是被動免疫，不能取代疫苗接種，且注射單株抗體後依然要做好各項防疫措施。接種COVID-19疫苗後應至少間隔兩周再接種單株抗體，若在注射單株抗體後要接種疫苗，則沒有時間間隔的限制。

貼心小提醒

面對COVID-19疫情，最重要的是勤洗手、戴口罩、接種疫苗。吳美儀醫師叮嚀，至於免疫不全、器官移植、血液腫瘤、使用免疫抑制藥物等，對於疫苗接種的反應較差、重症風險較高的患者，可與醫師討論，依照規定使用COVID-19長效型單株抗體，用於暴露前的預防或感染後的治療。

  • 搜尋附近的診所：內科

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。