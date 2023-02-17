COVID-19治療不只有口服藥，「長效型單株抗體」助洗腎等高風險族群遠離重症
我們想讓你知道的是
接種疫苗的目的是刺激我們的免疫系統產生對抗特定病原的抗體，後續遭到感染的時候，便能發揮保護效果，屬於「主動免疫」。吳美儀醫師解釋，至於單株抗體藥物是預先製作好對抗特定病原的抗體，注入體內後，單株抗體便能夠發揮保護效果，屬於「被動免疫」。
「醫師，我每周要洗腎3次，如果確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）怎麼辦？」
「長期洗腎或身體狀況較差的患者，要如何治療COVID-19？」
洗腎、器官移植患者感染COVID-19的風險較高，而且較容易出現重症或死亡，雙和醫院腎臟內科主任吳美儀醫師指出，雖然已有抗病毒藥物可以使用，但是這些患者平時會使用較多藥物，在使用抗病毒藥物時，容易受到限制，治療效果也受到影響。
因為洗腎患者需要定期接受透析，所以醫院會安排隔離區域來幫確診COVID-19的病患洗腎。吳美儀醫師說，在治療方面，除了開立口服藥物之外，目前也有針劑型的單株抗體，可供共病較多、重症風險較高的患者使用。
長效型單株抗體可用於治療「具任一重症風險因子，未使用氧氣且於發病五天內之成人或12歲以上且體重40公斤以上」COVID-19輕症患者。採單次肌肉注射，施打之後留院觀察一個小時就可以回去。從臨床數據來看，在出現症狀後五天內給藥，能夠降低住院或死亡風險近七成（66.9％）。若能盡早於三天內給藥，則能夠降低88％的風險，所以把握黃金時間盡早治療是關鍵。
吳美儀醫師補充，重症風險因子包括：
- 年齡65歲以上
- 氣喘
- 癌症
- 糖尿病
- 慢性腎病
- 心血管疾病（不含高血壓）
- 慢性肺疾（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）
- 結核病
- 慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎）
- 失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）
- 精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）
- 失智症
- BMI≧30（或12–17歲兒童青少年BMI 超過同齡第95百分位）
- 懷孕（或產後六週內）
- 影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）等。
符合資格的患者，便可使用公費長效型單株抗體。
除了感染後的治療，長效型單株抗體也可用於COVID-19暴露前的預防。吳美儀醫師解釋，暴露前預防可用於曾在一年內接受實體器官或血液幹細胞移植、接受實體器官或血液幹細胞移植後任何時間有急性排斥現象、曾在一年內接受CAR-T治療或B細胞清除治療、具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患、具有效重大傷病卡之血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病）以及感染人類免疫缺乏病毒（HIV）且最近一次 CD4 < 200 cells/mm3者。
上述病患若六個月內沒有感染COVID-19且一周內與感染者無已知的接觸史，可以注射長效型單株抗體作為預防。從臨床數據來看，長效型單株抗體在接種後六個月內可降低83％感染風險，效力與安全性已通過臨床試驗證實，證據也顯示該藥品針對台灣主流病毒株BA.5及BA.2.75具保護力。
「在長效型單株抗體通過使用後，我們就有把一年內接受過腎臟移植的患者找回來，替他們注射單株抗體。」吳美儀醫師說，「單株抗體大約有6個月的保護效果，讓患者較不會受到感染，即使遭到感染，也較不會演變成重症或死亡。」
單株抗體與疫苗有何差異？
接種疫苗的目的是刺激我們的免疫系統產生對抗特定病原的抗體，後續遭到感染的時候，便能發揮保護效果，屬於「主動免疫」。吳美儀醫師解釋，至於單株抗體藥物是預先製作好對抗特定病原的抗體，注入體內後，單株抗體便能夠發揮保護效果，屬於「被動免疫」。
免疫低下的病患，例如接受器官移植使用免疫抑制劑的病人、先天性免疫不全的病人等，即便接種疫苗，免疫系統可能也無法產生足夠的抗體。吳美儀醫師說，透過注入長效型單株抗體，患者可以獲得被動免疫，對抗入侵的病原。
單株抗體是蛋白質藥物，注射後要留意過敏反應，所以會請患者在醫院觀察1個小時再離開。吳美儀醫師說，在我們的臨床經驗中，大多數患者都沒有明顯的副作用。單株抗體是被動免疫，不能取代疫苗接種，且注射單株抗體後依然要做好各項防疫措施。接種COVID-19疫苗後應至少間隔兩周再接種單株抗體，若在注射單株抗體後要接種疫苗，則沒有時間間隔的限制。
貼心小提醒
面對COVID-19疫情，最重要的是勤洗手、戴口罩、接種疫苗。吳美儀醫師叮嚀，至於免疫不全、器官移植、血液腫瘤、使用免疫抑制藥物等，對於疫苗接種的反應較差、重症風險較高的患者，可與醫師討論，依照規定使用COVID-19長效型單株抗體，用於暴露前的預防或感染後的治療。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。