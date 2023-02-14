去化庫存穩步推進，瑞銀：亞洲半導體供需，估今年下半年改善

（中央社）外資瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師甘托里今（14）日發表亞太股票觀點指出，隨著主要製造業重鎮的防疫限制措施放寬，亞洲半導體庫存管理逐漸轉向「及時生產」模式，預期供需動態將在今（2023）年下半年改善。

甘托里（Sundeep Gantori）透過新聞稿表示，過去一年亞洲半導體股表現欠佳，相關類股在2022年大跌逾37%，可歸咎於一系列不利因素，包括全球利率走高、美中貿易地緣政治緊張局勢升溫以及週期性下行趨勢；全球宏觀經濟環境低迷，使得整個亞洲科技供應鏈面臨庫存過剩的局面。

Photo Credit: GettyImages 國際半導體產業協會（SEMI）旗下矽產品製造商組織（SMG）發佈年度報告顯示，2022年全球矽晶圓出貨量較2021年上漲3.9%，達14.713億總營收則成長9.5%，來到138億美元，雙雙寫下歷史紀錄。而過去十年裡頭，有9年矽晶圓都是正成長。

他說，好的一面是，市場正迅速消化過剩的供給，整個供應鏈中的公司都已下調平均售價，並採取措施降低庫存。隨著主要製造業重鎮的防疫限制措施放寬，庫存管理也從疫情期間的「以防萬一（just-in-case）」模式逐漸轉向「及時生產（just-in-time）」模式。整體而言，亞洲半導體供需動態將在2023年下半年改善。

甘托里指出，今年初以來亞洲半導體股價出現反彈，然而自2022年開始下跌以來，亞洲半導體類股表現仍不如整體亞洲除日本以外市場。無論從絕對值或相較於整個亞洲，半導體類股估值都低於歷史平均水準。

甘托里認為，隨著去化庫存穩步推進，亞洲半導體股的表現將在未來6至12個月轉佳。企業獲利將在2023年第2季見底，消費者終端需求回暖，並帶動營收表現在2023年底逐步改善。由於市場已大幅下調2023年企業獲利預測，加上地緣政治不利因素減輕，目前看來獲利進一步下調的風險也可控。

DIGITIMES研究中心提供 DIGITIMES研究中心調查顯示，2022第4季韓國大廠三星記憶體（含DRAM、NAND Flash）、晶圓代工等事業的DS部門營收達12.1兆韓元，年增30%，但營業利益僅0.3兆韓元，年減97%，呈現衰退的情況；對照之下，SK海力士同期營收約7.7兆韓元，年減38%，營業虧損1.7兆韓元。

他表示，經歷後疫情時代的擴張，半導體產業對於資本支出將轉為審慎，定價能力將有所改善，並帶動獲利率從2023年下半年開始強勁成長。特別是記憶類股占亞洲半導體產業近40%，應該會受益於反彈趨勢；在記憶體晶片、晶圓代工和IC設計領域居領先地位的亞洲業者，最有望受益於潛在反彈。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航