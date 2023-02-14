德國柏林州議會重新選舉：選民懲罰了「紅綠紅」執政聯盟，給社民黨當頭棒喝
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在這場選舉中，基民盟是表現最好的黨派。社民黨的現任柏林市長則遭遇失敗。未來究竟由哪個黨派來管理這個德國首都，目前尚不確定。
文：德國之聲中文網（德新社，法新社）
選民們懲罰了柏林目前的「紅綠紅」執政聯盟（社民黨、綠黨和左翼黨），基民盟成為這次選舉中得票最多的黨派。基民盟的第一候選人韋格納（Kai Wegner）的支持率與一年半前的投票相比增加了10個百分點，獲得了28.2％的選票。這是基民盟自1999年以來的最好成績。
執政聯盟社民黨、綠黨和左翼黨則在這次重新選舉中表現下滑。不過，三者得票總數仍在柏林議院中佔多數。柏林在2021年9月舉行州議會選舉，但該選舉結果後來被憲法法院判定無效，因此這次是重新選舉。
對於社民黨是當頭一棒
週日（2月12日）的選舉對於德國社民黨而言是失敗的。此前，他們在柏林的最差成績是2021年當時的第一候選人、目前的柏林市長吉菲（Franziska Giffey）所取得的21.4％的支持率。如今，他們又一次壓低了這個數字。目前所有選票已經統計完畢，社民黨僅僅獲得了18.4％的選票，領先同樣獲得18.4％支持率的綠黨區區105票。（社民黨27萬8978票、綠黨27萬8873票）。
在柏林，有12.2％的人投票給左翼黨（Die Linke），9.1％的人投票給右翼民粹主義政黨德國另類選擇黨（AfD）。自民黨（FDP）只獲得4.6％的選票，未能通過5％的門檻，因此將不再在柏林州議會中擁有一席之地。
誰將領導下一屆柏林州政府？
基民盟的韋格納表示，他應該獲得下一屆柏林州政府的領導權。現年50歲的韋格納說，選民們「選擇了改變」，給予了柏林基民盟「明確的執政授權」。他宣布，將與社民黨、綠黨就組建州政府進行會談。
不過，柏林目前的「紅綠紅」執政聯盟有著不同的看法。綠黨的第一候選人雅拉什（Bettina Jarasch）表示，「紅綠紅」在州議院有「明顯和穩定的多數」。社民黨籍的柏林市長吉菲指出，無論誰想執政，都必須要有「一個穩定的政治多數」，不過，吉菲也承認，這次的選舉結果是一個教訓，顯示了「柏林人對現狀不滿意」，「希望事情能有所改變」。
左翼黨第一候選人萊德爾（Klaus Lederer）對於未來的執政聯盟持開放態度，表示願意繼續參與執政。
德國歷史上第一次
這是聯邦德國歷史上首次發生州一級議會選舉需要完全重新選舉的情況。柏林憲法法院宣布，2021年9月的選舉由於許多組織性的失誤而無效，要求重新進行選舉。
對於這次投票過程，柏林州選舉專員布魯克勒（Stephan Bröchler）給出了積極評價。「今天晚上我大鬆一口氣。我們在這次選舉中糾正了很多嚴重的組織性錯誤」，他表示，這次一切表現正常、有條不紊，選舉過程進行良好也得到了國際選舉觀察員的確認。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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