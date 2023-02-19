鄧如雯殺夫案（下）：女性的悲劇成為跨時代集體創傷，接下來就是娘子軍反擊的時刻了
我們想讓你知道的是
女性的悲劇，成為跨時代的集體創傷，我們每天在電視新聞看到的，都是活生生的例子。 但女性同胞們有坐以待斃嗎？並沒有。接下來就是娘子軍們反擊的時刻了。
文：Hasami綠
在傳統的性別分工裡，女性要服從丈夫、照顧家庭，自身的需求是被無視的。即便身為性與暴力的受害者也是如此。在看這篇文章的你，也許會覺得活在現代是件「稍微」幸福的事，就算發生事故，至少除了法律以外，還有管道可以尋求協助。而鄧如雯案的問題，在於「求助無門」。
1970－80年代的台灣，或者更準確的說，鄧如雯案之前的台灣，根本沒有家庭暴力防治的相關政策法規，法走不進家門，家庭暴力不過就是清官難斷的家務事。家庭，這張理應要保護婦幼的保護傘，此時卻變成巨大的牢籠囚禁著受害者。
小孩的下落呢？
在支離破碎的婚姻裡，除了名不符實的感情外，小孩的問題向來是母親的心頭刺。來自家庭成員的傷害無從防備，當時女性身為社經地位的弱勢族群，在不對等的婚姻中更無法保護孩子，離婚後也難以取得監護權，這也是許多母親無法離開暴力婚姻的原因。
地方法院開庭時，一開始，鄧如雯與林阿棋的大哥都表示不知兩名小孩的下落，小孩的安危成為不幸婚姻的關心焦點。家扶中心主任尤青梅特地到林阿棋二哥家裡拜訪，對方才坦承小孩由老三照顧。
當時兩名男孩分別是六歲與四歲，看起來健康狀態不錯，但看見陌生人不願意說話，小孩在失敗的婚姻裡，不斷目睹母親被自己的父親施暴，所謂「童年陰影」、「早期創傷」，就像是不斷播放的錄影帶，最後形成眾所熟知的「PTSD」（壓力創傷症候群），影響的層面遠遠超過你的想像。
婚姻問題中，兒童的傷害常常被忽略；介入協助照顧受創兒童的工作，可想而知也很晚才開始發展，無論是官方或是民間，所提供的服務，根本趕不上悲劇的發生。
即便如此，林阿棋二哥對於鄧如雯把一切責任推給死人相當不諒解，因為這牽涉兩家的感情糾葛。林阿棋酒後打人是事實，但他們也堅持責任並非「單方面」。無論如何，出於傳統父權觀念，林家不願意放棄小孩監護權。偏偏，當時的法律也對他們比較有利。
這樣大家知道，身為一個1990年代女性有多難為了吧？
當時社會各種流言甚囂塵上，例如抹黑鄧如雯殺人是為了爭家產（林家相對來說經濟條件較為優渥）、與小叔有染（事後被認為是子虛烏有，惡意轉移焦點），所有你想得到、想不到的惡意，都集中在鄧如雯一個人的身上。
就算之後沒有發生殺夫的悲劇，她想採取離婚的途徑爭取兩個兒子的監護權，在當時也是比登天還難，甚至還必須說服法官小孩為何從母姓的原因。
當時的女性無法受到合理對待，經濟、社會處境、權力上處於弱勢都還是普遍現象。不管女性社經地位多高，監護權多判是判給父方的。直到近年來的社會風氣改善，女性也比較能經濟獨立，法官才開始以實際上的扶養能力和親子互動來判定監護權，這也不過是21世紀才開始的事情。
女性的悲劇，成為跨時代的集體創傷，我們每天在電視新聞看到的，都是活生生的例子。 但女性同胞們有坐以待斃嗎？並沒有。接下來就是娘子軍們反擊的時刻了。
減刑的攻防戰：心神喪失成為關鍵？
時間來到1994年，板橋地方法院（現臺灣新北地方法院）一審鄧如雯案時，刑事部分，法官依據證據，衡量鄧如雯婚後的悲慘處境及殺夫時之心理狀態，認定鄧如雯與其家人受辱情節屬實，但鄧如雯仍應訴諸正當法律途徑解決其困境，不得以不諳法律為名脫免罪責。此外，她趁林阿棋熟睡時行兇，亦與正當防衛要件要求的「防衛情狀」不符。
辯護律師王如玄等人極力想要抗辯鄧如雯的殺夫是出於義憤，但一審法院調查後，認為鄧如雯在受辱後兩小時趁林阿棋熟睡時時下手行兇，不符合〈刑法273條〉「義憤殺人罪」的條件。
法院甚至認為鄧如雯行兇後有明確記憶，在當場死亡的丈夫上蓋好棉被，並清洗血跡與事後自首種種行為，表示當時神智清楚，並非精神耗弱，最後只用了「亦無必要」四個字駁回了辯護律師對鄧如雯進行精神鑑定的請求。最終以殺人罪判處鄧如雯有期徒刑五年六個月。
一審宣判後，法官則以鄧如雯不便行使親權為由，判由死者林阿棋的二哥，為其子女監護人。絲毫不在乎小孩之後會活在一個有家暴歷史的家庭裡，永遠承受著童年的創傷，無人協助化解。這就是當時的法律，為一名台灣層出不窮婚姻暴力受害者所下的人生註解。
女力支援：婦女團體聯手出擊
但是，婦女團體可沒有這麼好打發，像是晚晴婦女協會、婦女新知協會、民進黨婦展會，她們聯合起來上訴，並要求比照美國羅瑞娜（Lorena Bobbitt）閹夫案，讓鄧如雯接受精神鑑定。
到了二審程序，法院終於允許在鄧如雯接受鑑定，三軍總醫院精神科出具的鑑定證明鄧如雯在案發時精神極度耗弱，並處於短暫而似失智性之低度偏差化行為，縱使鄧如雯案在殺夫後能清楚陳述案件細節，依舊符合精神耗弱的條件，法院最終改判有期徒刑三年。這是一個婦權史的重大突破。
同一時間，世界婦女高峰會在台北市舉行，這給鄧案一個大量曝光的機會，藉此能被社會重視。有了輿論的推波助瀾，報紙也開始大篇幅報導家庭暴力問題，包括知名小說《殺夫》作者李昂也出面響應。最後，透過庭外和解，林阿棋二哥將小孩帶回給鄧如雯。鄧如雯服刑一年半後表現良好，假釋出獄。鄧如雯改名，帶著兩個兒子，離開傷心地，從此遠早高飛。
從此這世上，再也沒有鄧如雯，但《家庭暴力防治法》卻應運而生。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。