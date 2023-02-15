慕尼黑安全會議發布年度安全報告，影射中俄等「修正主義勢力」試圖改變世界秩序

文：William Glucroft

慕尼黑安全會議（簡稱「慕安會」）表示，這是艱難的一年。俄羅斯入侵烏克蘭被看作是一個挫折，慕安會旨在「促進和平解決衝突」。

去（2022）年，當俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令進攻鄰國烏克蘭時，慕安會剛剛結束，人們本來都以為歐洲不可能再發生戰爭。

這場戰爭不僅摧毀了烏克蘭多個城市，奪走了數以萬計的生命，還打破了曾經的安全觀念。因此，在新現實中重新定位是今年慕安會的重點。

中國和俄羅斯：撼動現狀

慕安會在週一（2月13日）發布了年度《慕尼黑安全報告》，該報告為今年的會議定下基調。「俄羅斯針對烏克蘭的戰爭是對基於規則的秩序最無恥的攻擊」，慕安會主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）在報告中開宗明義，「修正主義勢力試圖以多種方式破壞現狀，改變世界秩序。」

「修正主義」一詞是影射中國、俄羅斯等國，這些國家正加緊挑戰美國主導的世界秩序，該秩序自二戰結束以來一直支配著全球經濟、政治和安全。慕安會報告認為，不能孤立地看待俄羅斯的侵略，而是借此機會對國際社會的權力動態提出更廣泛的問題。

中國外交部發言人汪文斌星期一（2月13日）在例行記者會上宣佈，應法國、義大利、匈牙利和俄羅斯政府邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，將於2月14日至22日訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席第59屆慕尼黑安全會議。

汪文斌說，王毅將在慕尼黑安全會議中國專場活動上發表演講，宣介中國國家主席習近平倡導的共同、綜合、合作、可持續的安全觀，闡明中國將始終堅持走和平發展道路，並結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

來自非洲、拉丁美洲和亞洲的不滿情緒

《慕尼黑安全報告》長達176頁，報告作者認為，全球安全與經濟繁榮、氣候變化、國家利益衝突以及一種感覺密不可分，這種感覺認為世界秩序不公正、其規則並不總是平等適用於每個人。

「如果我們不面對、不解決非洲、拉丁美洲和亞洲國家對並不總符合其利益的國際秩序的怨恨這個問題」，霍伊斯根在報告中說，「我們將很難在捍衛最重要的規則和原則方面，將那些尚未做出決定的國家爭取為盟友。」

因此，德國東道主以及國際與會者在慕安會上要面對許多問題：是什麼導致了俄羅斯入侵烏克蘭？為什麼西方以外的許多國家不願意支持烏克蘭、不願譴責俄羅斯？從印太地區與中國日益緊張的關係中可以得出什麼教訓？

對於美國信任的缺失

根據英國《經濟學人》分析的數據，在烏克蘭問題上，世界上大多數富裕國家——以GDP衡量的富裕國家——譴責了俄羅斯的行動。然而，世界多數人口生活在中立或傾向於俄羅斯的國家。《慕尼黑安全報告》認為，這種分化說明了財富集中，而這是引發不同公眾意見和政治決定的一個原因。

「我們可能並不真正支持聯合國安理會的決議，但這並不意味著我們支持俄羅斯」，波昂北威州國際事務學院的印度安全分析師夏爾馬（Gaurav Sharma）在接受《德國之聲》採訪時說。「如果你棄權，就會被看作是間接支持，但其實不是這樣的。」

專家夏爾馬說，印度以其不結盟的歷史為榮，並自詡是世界上最大民主國家，與其說印度把威權的俄羅斯看作是盟友，不如說印度將其看作是「戰略夥伴」。雙方國防合作和技術轉讓可以追溯到幾十年前。而美國則長期以來一直支持印度的宿敵巴基斯坦。

「我們從來沒有信任過美國，而且我認為，即便是今天人們也不應該信任。而這是最大的問題」，夏爾馬說。「我們有一個巨大的信任赤字，這在地緣政治方面在十年內無法得到解決。」

慕安會的報告列出了全球南方國家（發展中國家）長期以來抱怨的一系列問題，從農業、能源、貿易法規，到沒有遵守的投資承諾以及氣候變化影響的不公平分配。

伊拉克戰爭的長期影響

20年前，在慕尼黑安全會議上，時任德國外交部長菲舍爾（Joschka Fischer）在談到美國出兵入侵伊拉克的理由時說：「我不相信。」美國的出兵違反了國際法，那些對美國霸主地位持批評態度的人沒有忘記這一點，他們將美國出兵伊拉克與俄羅斯入侵烏克蘭的行為相提並論。今年的慕安會報告反駁了這種觀點，表示「俄羅斯的戰爭是一個威權國家企圖消滅一個民主主權國家。」然而，在世界許多地方，人們對此的看法大相逕庭。

華盛頓外交關係委員會的菲克斯（Liana Fix）對《德國之聲》說，「在俄羅斯入侵烏克蘭後，並非所有國家都立即譴責俄羅斯，對於西方社會而言，這是一個警報。」她表示，這並非是親俄情緒造成的，這些國家「不是像中國那樣、持對俄羅斯友好的中立態度，而是持有一種反西方的心態。」

從葉門、敘利亞到衣索比亞、馬利，再到印度、巴基斯坦、中國，烏克蘭的戰爭看起來只是另一場殘酷但是遙遠的衝突。這些地區的國家質疑，為什麼要在西方家門口的戰爭中支持西方，而與此同時，西方幾乎沒有幫助平息他們地區的衝突，甚至助長了這些衝突。

南方國家變得重要

《慕尼黑安全報告》指出，西方在烏克蘭戰爭後的立即反應也沒有起到好作用。西方沒有幫助應對糧食和能源價格上漲，而是指責這些國家沒有對基輔表現出足夠的團結。專家菲克斯說：「這種經濟關係的再平衡可能是需要更多著力的實質內容，而不僅僅是外交舉措和外交之旅。」