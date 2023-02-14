2023/02/14,
政治

稅收超徵挹注勞健保、不撥補公教退撫基金，全教總要求一視同仁

稅收超徵挹注勞健保、不撥補公教退撫基金，全教總要求一視同仁
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

我們想讓你知道的是

全教總理事長侯俊良認為政府應一視同仁，立法院去年底通過分年撥補退撫基金，此次《特別條例》卻僅挹注健保、勞保基金的財務缺口，獨漏「公教退撫基金」。他認為過去由時任副總統陳建仁所召集的年金改革是「選擇性」的改革，如今的行政院長陳建仁，又是「選擇性」的撥補，讓公教人員質疑，真的有心讓年金改革基金永續嗎？

行政院日前推出的普發現金特別條例中，將一部份超徵的稅收挹注勞保、健保，但全教總理事長侯俊良指出，政府應挹注公教退撫基金，避免破產危機。立委王婉諭也認為，年改既然優先從公教開始，就應該維持對退撫基金永續經營的承諾，超徵稅額要優先用於各項基金的撥補。

政府去（2022）年稅收超徵3800億元，朝野呼籲還税於民，因此政院制定《疫後強化經濟與社會靭性及全民共享經濟成果特別條例》，除了普發現金6000元以外，有1000億用於強化經濟及社會韌性，及1000億挹注勞保、健保及台電，平抑物價。

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Photo Credit：國發會

立法院新會期即將開始，並會優先處理《特別條例》。對此，侯俊良認為政府應一視同仁，立法院去年底通過分年撥補退撫基金，此次《特別條例》卻僅挹注健保、勞保基金的財務缺口，獨漏「公教退撫基金」。

侯俊良表示，過去由時任副總統陳建仁所召集的年金改革是「選擇性」的改革，如今的行政院長陳建仁，又是「選擇性」的撥補，讓公教人員質疑，真的有心讓年金改革基金永續嗎？

侯俊良坦言，這3800億元的撥補是一次性的，也不冀望能有多大的改善，但公教退撫基金的潛藏負債有2兆5000億元，有破產危機，如果現在看不到政府解決問聽的誠心，「接下來我們怎麼期待政府單位會分年編列預算（撥補）？」因此，沒有說一定要編列多少錢，侯俊良希望至少在《特別條例》中要放入公教退撫。

立委：超徵稅收優先撥補各項基金、勿獨漏公教

立委王婉諭強調，先前行政院宣布經濟果實要全民共享時，時代力量就大力呼籲，除了普發現金「大撒幣」，政府更重要的任務是關注財政紀律發展、維持國家強健財政體質。年改既然優先從公教開始，就應該維持對退撫基金永續經營的承諾，面對人口結構的快速變化，健保、勞保、退撫基金都出現巨大財務危機，而公教人員的穩定與國家發展息息相關，超徵稅額應優先用於各項基金的撥補。

立委費鴻泰則指出，《特別條例》納入健保、勞保基金，納入中低收入戶，「為什麼獨獨漏掉公教退撫條例的撥補？」因此他呼籲陳建仁在《特別條例》中英應挹注公教退撫基金，且政府在籌編預算時，要按照精算結果進行。

至於經費應如何分配，費鴻泰指出，《特別條例》有1000億的空白支票（指強化經濟與社會韌性）可優先挹注退撫基金。王婉諭認為，如何分配要經過黨團協商。

立委賴香伶也表態支持全教總的訴求，「疫後條例把共享的果實用在不該用的地方，不如回歸總體財務有風險的社會保險制度」。如何讓我國的公共年金永續發展，是執政者必須嚴肅面對、具體作為的議題。

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核稿編輯：楊士範


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