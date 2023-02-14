英國、比利時議員放話「一到歐洲就逮捕」，新疆自治區主席吐尼亞孜傳取消訪問歐盟行程
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在聯合國發布新疆人權報告不到半年後，新疆自治區主席吐尼亞孜展開他的訪歐之旅，這趟旅行旨在重建與歐洲的管道，同時也為新疆尋找新的投資。世界維吾爾代表大會負責人警告，「中國目前正在發起攻勢，試圖重建其形象」。
新疆自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）原訂昨（13）日抵達英國倫敦、展開訪歐之旅，不過卻受到人權團體的強烈抗議，據稱吐尼亞孜已經取消接下來赴法國巴黎與比利時布魯塞爾的行程。
聯合國在去年9月發布一份中國新疆地區嚴重侵犯人權的報告，內容稱中國在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控可信，並提到可能犯下「反人類罪」。而就在這份報告發布不到半年後，新疆自治區主席吐尼亞孜展開他的訪歐之旅。根據媒體報導，他原訂在2月13日抵達倫敦，隨後前往巴黎，並在2月19日至21日前往布魯塞爾，據稱將與歐盟官員見面。
吐尼亞孜曾擔任新疆高級官員長達15年，他於2022年當選新疆維吾爾自治區主席，同年10月，當選為中共第二十屆中央委員會委員。新疆自治區傳出將百萬名為維吾爾族人關進集中營，並進行大規模的拘留、酷刑、強迫勞動、性暴力和絕育，吐尼亞孜與前任主席雪克來提．扎克爾皆被美國制裁，二人在美資產被凍結，親屬也無法進入美國。
歐盟證實吐尼亞孜行程，引發強烈反彈
歐盟日前證實了吐尼亞孜的行程，而這引發了激烈的反彈。
「雖然與中國的接觸仍屬必要，但我們強烈質疑，與涉及迫害維吾爾人的官員正式會面是否明智。」歐洲議會議員、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）與萊克斯曼（Miriam Lexmann）在一份聲明中嚴厲指責，「吐尼亞孜主席對規劃並實施該地區（新疆自治區）的鎮壓負有責任，而這相當於反人類罪」，「在吐尼亞孜正式訪問布魯塞爾時和他接觸，會釋放錯誤的訊息。」
法國《世界報》報導引述一位外交消息人士稱，吐尼亞孜訪問歐洲旨在重建與歐洲的管道，同時也為新疆尋找新的投資。世界維吾爾代表大會的一名負責人祖姆雷泰・阿金（Zumretay Arkin）譴責說，「中國目前正在發起攻勢，試圖重建其形象，並將歐洲視為一個薄弱環節」。
吐尼亞孜訪歐的消息最早是從英國傳出來的。根據《世界報》，英國外交部的官員非常謹慎地同意與吐尼亞孜會面，但不會有部長或副部長接待他，將由一些外交官接待吐尼亞孜。英國的外交官將這一消息告知了海外的維吾爾人，並要求在13日與吐尼亞孜見面前與他們協商。
旅英的維吾爾人對這一消息非常震驚，並拉響了警報。他們聯繫了對華政策跨國議會聯盟（IPAC）裡主張對北京採取強硬路線的英國國會議員。這些議員們9日在英國下議院就此緊急召開了一場辯論。
英國和比利時鷹派官員皆表示，如果吐尼亞孜來到歐洲，將對他採取法律行動。
英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）表示，如果吐尼亞孜抵達英國，就應該被逮捕；英國外交部（FCDO）13日外聚集了許多示威者，反對英國官員與吐尼亞孜見面。
比利時議員寇拉提（Samuel Cogolati）也指出，如果吐尼亞孜的行程仍按計劃進行，他將正式要求公訴其在新疆嚴重侵犯人權惡行中的罪責。他也敦促比利時當局取消任何潛在的官方邀請。
比利時政府表示，他們知道這次的訪問行程，但強調此次訪問「不是應比利時方的邀請」。比利時議會於2021年通過了一項決議，警告新疆存在「種族滅絕的嚴重風險」。
吐尼亞孜爭議中取消訪歐行程
在反彈聲浪越演越烈的情況下，根據《世界報》，吐尼亞孜取消了訪問巴黎的行程；而據美國政治新聞網站「POLITICO」，吐尼亞孜也取消了訪問布魯塞爾的行程。
行程被取消的消息被轉達給受邀參加中國駐法國和比利時外交官舉辦的招待會的來賓。POLITICO 看到了一封寄給布魯塞爾歐盟來賓的電子郵件，「由於行程安排的原因……（活動）將被延後。」而寄給巴黎來賓的電子郵件則提到「一項（中國）國內重要的行程」。
目前仍不清楚吐尼亞孜是否已經抵達倫敦。
中國外交部沒有證實吐尼亞孜的訪歐計劃。但另一方面，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將在於2月14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並出席第59屆慕尼黑安全會議。這將是王毅去年從外交部長升任中共中央政治局委員後首次出訪歐洲。
與此同時，一名歐盟外交政策官員表示，歐盟預計本月將與中國重啟「中歐人權對話」，這是自北京於2020年對歐洲外交官、議員和學者實施制裁以來後，雙方的首次對話。
新聞來源
- EU, UK to receive Xinjiang chief despite UN findings on human rights abuses（POLITICO）
- Xinjiang governor cancels EU visit amid Uyghur abuse blowback（POLITICO）
- Uyghurs: Xinjiang governor's planned Europe tour stirs controversy, Paris stop canceled（Le Monde）
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核稿編輯：楊士範
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