2023/02/14,
勞工

為外籍漁工送冬衣棉被，移工團體：漁工通常有需求不敢說出來

為外籍漁工送冬衣棉被，移工團體：漁工通常有需求不敢說出來
翻攝自：越南夯台灣

我們想讓你知道的是

台灣外籍漁工移工主要來自東南亞的印尼、菲律賓還有越南，因此對台灣的冬天氣候很不習慣，但又沒什麼錢可以買冬衣，因此新事服務中心便有了「為外籍移工募捐冬衣」活動。中心專員李正新分享，有時漁工會分好遇到的狀況，組織會提供權益法規，不然漁工通常都「逆來順受」，有需求不敢說出來。

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在這集中，John、秋姮和媒體《移人》總編輯Asuka， 跟著天主教新事服務中心來到萬里、大武崙、龜吼、磺港港口為外籍移工發送冬衣。Asuka在影片中表示，台灣大部分外籍漁工移工來自印尼、菲律賓還有越南，因此對台灣的冬天氣候很不習慣，但又沒有什麼錢可以買冬衣，因此新事服務中心便有了「為外籍移工募捐冬衣」的活動，而根據在場工作人員分享，現場是發送外套、棉被、發熱衣和頭套實用的冬季禦寒物品。

影片中，新事服務中心專員李正新分享，這個「外籍移工專案」已是第六年，跟陸上移工相較，漁工是較少被關注的一群，而組織平常是一個禮拜兩到三天會在港邊提供行動式服務，通常是趁著移工休息時跟他們聊天，並透過聊天進行「培力」。漁工會把遇到的狀況講出來，組織會透過移工分享的狀況，提供一些權益法規讓他們反思。李正新表示，不然漁工通常都「逆來順受」，有需求不敢說出來。

現場的漁工有的工作六年，也有來台灣十年半了，也分享他們主要是有捕白帶魚、小管、螃蟹等，問到一位漁工是否會回家鄉看看，他表示「老闆沒有給我機票」，但還是很想回家看太太、看baby。

註：關於新事服務中心請點此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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