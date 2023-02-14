2023/02/14,
中東

司法改革法案即將一讀，以色列爆發大規模抗議，總統：我們處於憲法和社會崩潰的邊緣

司法改革法案即將一讀，以色列爆發大規模抗議，總統：我們處於憲法和社會崩潰的邊緣
2月13日，以色列國會外爆發大規模示威，抗議即將一讀的司法改革法案｜Photo Credit: GettyImages

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即將在2/15一讀的司法改革法案，其內容為，若國會對最高法院的判決不滿，可以透過簡單多數決推翻最高法院的裁決。此外，改革法案也將改變以色列選任法官的方式，使政府獲得更大的法官任命權。法案也將撤除政府各部門的獨立法律顧問，使各部長可以任用自己的法律顧問。

結合《CNN》《半島電視台》報導，以色列國會外於2月13日爆發大規模示威，數以萬計的以色列人聚集在一起，抗議將削弱該國司法獨立的立法。該法案在以色列國會（Knesset）中通過，並將於2月15日在議會全體會議上進行一讀。

抗議者對法案不滿，在街頭高舉「沒有平等就沒有民主」和「為了逃避審判而摧毀國家」的標語，許多LGBTQ彩虹旗與巴勒斯坦旗幟也參雜其中。以色列議會的憲法、法律和司法委員會也出現針對該立法的抗議事件，反對派議員員大罵以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執政聯盟的成員是「恥辱」，隨後有至少三名議員被保全驅逐出議會。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）也警告，以色列正處於憲法和社會崩潰的邊緣，並可能面臨一場猛烈的碰撞。

改革法案使國會可以推翻法院判決

《紐約時報》報導指出，納坦雅胡自2016年，因涉嫌一連串收受賄賂、詐欺還有違反信託，遭法院調查。法院對納坦雅胡的審判於2020年5月開始，審判結合了三個獨立的案件，分別稱為案件第1000號案件、第2000號案件和第4000號案件，證人達300多人。審判緣由為納坦雅胡收受雪茄、香檳、手鐲、包包和奢侈衣服；擾亂調查和司法程序，以及要求2家以色列媒體為其撰寫宣傳報導。

結合《半島電視台》《CNN》報導，納坦雅胡否認犯罪，並表示司法體系需要進行改革，才能遏制那些越權干涉政治領域的激進法官。

即將在2月15日一讀的司法改革法案，其內容為，若國會對最高法院的判決不滿，可以透過簡單多數決推翻最高法院的裁決。此外，改革法案也將改變以色列選任法官的方式，使政府獲得更大的法官任命權。法案也將撤除政府各部門的獨立法律顧問，使各部長可以任用自己的法律顧問。

改革法案引來外界批評，以國智庫以色列民主研究所資深研究員富克斯（Amir Fuchs）便指出，這將使該國出現「空洞的民主」，使社會失去監督政府保障人權和憲法的制衡機制。

以色列各行業人士加入抗議，發起罷工

《以色列時報》指出，在2月13日以色列國會抗議之前，已有約300家科技、創投基金公司、律師事務所，以及醫療業者允許其員工參加抗議並發起罷工。過去6週，以色列民眾在該國各地發起抗議，示威組織者表示，2月11日晚上約有14萬5000人聚集在特拉維夫，另有8萬3000人聚集在全國其他地區。

耶路撒冷創投（Jerusalem Venture Partners，JVP）創辦人瑪格麗特（Erel Margalit）表示：「民主是以色列的核心和靈魂，我們必須挺身而出。」

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Photo Credit: GettyImages
以色列特拉維夫於2月11日的抗議現場

除了捍衛民主之外，抗議也旨在挽救以國經濟。祥峰投資公司（Vertex Ventures）合夥人布朗（Tami Bronner）指出，威脅民主的司法改革計劃，將損害以色列作為穩定投資中心的地位。司法獨立的弱化會造成不確定性，嚇跑外國投資者，並迫使本地和國際企業離開以色列，在其他地方設廠。

布朗表示：「我們已經聽說企業撤回了他們在以色列的資金、投資和持股。許多公司已經在談論將其部分或全部業務轉移到海外。」「這些發展可能對高科技行業造成嚴重和持久的損害，並損害以色列整體經濟。」

拜登：以國政府需確保民眾能接受改革

《CNN》報導指出，以色列的抗議，促使很少對以色列內政發表意見的美國總統拜登（Joe Biden）表態，他在《紐約時報》的一份聲明中，呼籲以色列政府與人民達成共識，表示：「美國和以色列民主的天才之處在於，它們都建立在強大的制度、制約以及一個獨立的司法機構上。在進行社會制度的根本性變革時，建立與民眾的共識，確保人們接受這些變革非常重要，這樣變革才有辦法持續。」

針對抗議，納坦雅胡則回應指責包括前總理拉皮德（Yair Lapid）與前國防部長甘茨（Benny Gantz）在內的反對派領導人們，將國家拖入無政府狀態，並敦促他們展現責任感和領導力。

納坦雅胡直言：「我呼籲反對派領導人，停止蓄意帶領國家陷入無政府狀態，表現責任感和領導力。大多數以色列公民不希望出現無政府狀態。他們想要實質性的討論，想要團結。」

以色列民主研究所負責人普萊斯納（Yohanan Plesner）擔憂，如果改革法案通過，最高法院可能會否決該立法，而政府會使用新法，表決推翻最高法院的決定，最高法院又會反過來否認政府的表決結果。他表示，屆時，以色列將會出現憲政僵局。

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範


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