司法改革法案即將一讀，以色列爆發大規模抗議，總統：我們處於憲法和社會崩潰的邊緣
我們想讓你知道的是
即將在2/15一讀的司法改革法案，其內容為，若國會對最高法院的判決不滿，可以透過簡單多數決推翻最高法院的裁決。此外，改革法案也將改變以色列選任法官的方式，使政府獲得更大的法官任命權。法案也將撤除政府各部門的獨立法律顧問，使各部長可以任用自己的法律顧問。
結合《CNN》與《半島電視台》報導，以色列國會外於2月13日爆發大規模示威，數以萬計的以色列人聚集在一起，抗議將削弱該國司法獨立的立法。該法案在以色列國會（Knesset）中通過，並將於2月15日在議會全體會議上進行一讀。
抗議者對法案不滿，在街頭高舉「沒有平等就沒有民主」和「為了逃避審判而摧毀國家」的標語，許多LGBTQ彩虹旗與巴勒斯坦旗幟也參雜其中。以色列議會的憲法、法律和司法委員會也出現針對該立法的抗議事件，反對派議員員大罵以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執政聯盟的成員是「恥辱」，隨後有至少三名議員被保全驅逐出議會。
以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）也警告，以色列正處於憲法和社會崩潰的邊緣，並可能面臨一場猛烈的碰撞。
改革法案使國會可以推翻法院判決
《紐約時報》報導指出，納坦雅胡自2016年，因涉嫌一連串收受賄賂、詐欺還有違反信託，遭法院調查。法院對納坦雅胡的審判於2020年5月開始，審判結合了三個獨立的案件，分別稱為案件第1000號案件、第2000號案件和第4000號案件，證人達300多人。審判緣由為納坦雅胡收受雪茄、香檳、手鐲、包包和奢侈衣服；擾亂調查和司法程序，以及要求2家以色列媒體為其撰寫宣傳報導。
結合《半島電視台》與《CNN》報導，納坦雅胡否認犯罪，並表示司法體系需要進行改革，才能遏制那些越權干涉政治領域的激進法官。
即將在2月15日一讀的司法改革法案，其內容為，若國會對最高法院的判決不滿，可以透過簡單多數決推翻最高法院的裁決。此外，改革法案也將改變以色列選任法官的方式，使政府獲得更大的法官任命權。法案也將撤除政府各部門的獨立法律顧問，使各部長可以任用自己的法律顧問。
改革法案引來外界批評，以國智庫以色列民主研究所資深研究員富克斯（Amir Fuchs）便指出，這將使該國出現「空洞的民主」，使社會失去監督政府保障人權和憲法的制衡機制。
以色列各行業人士加入抗議，發起罷工
《以色列時報》指出，在2月13日以色列國會抗議之前，已有約300家科技、創投基金公司、律師事務所，以及醫療業者允許其員工參加抗議並發起罷工。過去6週，以色列民眾在該國各地發起抗議，示威組織者表示，2月11日晚上約有14萬5000人聚集在特拉維夫，另有8萬3000人聚集在全國其他地區。
耶路撒冷創投（Jerusalem Venture Partners，JVP）創辦人瑪格麗特（Erel Margalit）表示：「民主是以色列的核心和靈魂，我們必須挺身而出。」
除了捍衛民主之外，抗議也旨在挽救以國經濟。祥峰投資公司（Vertex Ventures）合夥人布朗（Tami Bronner）指出，威脅民主的司法改革計劃，將損害以色列作為穩定投資中心的地位。司法獨立的弱化會造成不確定性，嚇跑外國投資者，並迫使本地和國際企業離開以色列，在其他地方設廠。
布朗表示：「我們已經聽說企業撤回了他們在以色列的資金、投資和持股。許多公司已經在談論將其部分或全部業務轉移到海外。」「這些發展可能對高科技行業造成嚴重和持久的損害，並損害以色列整體經濟。」
拜登：以國政府需確保民眾能接受改革
《CNN》報導指出，以色列的抗議，促使很少對以色列內政發表意見的美國總統拜登（Joe Biden）表態，他在《紐約時報》的一份聲明中，呼籲以色列政府與人民達成共識，表示：「美國和以色列民主的天才之處在於，它們都建立在強大的制度、制約以及一個獨立的司法機構上。在進行社會制度的根本性變革時，建立與民眾的共識，確保人們接受這些變革非常重要，這樣變革才有辦法持續。」
針對抗議，納坦雅胡則回應指責包括前總理拉皮德（Yair Lapid）與前國防部長甘茨（Benny Gantz）在內的反對派領導人們，將國家拖入無政府狀態，並敦促他們展現責任感和領導力。
納坦雅胡直言：「我呼籲反對派領導人，停止蓄意帶領國家陷入無政府狀態，表現責任感和領導力。大多數以色列公民不希望出現無政府狀態。他們想要實質性的討論，想要團結。」
以色列民主研究所負責人普萊斯納（Yohanan Plesner）擔憂，如果改革法案通過，最高法院可能會否決該立法，而政府會使用新法，表決推翻最高法院的決定，最高法院又會反過來否認政府的表決結果。他表示，屆時，以色列將會出現憲政僵局。
新聞來源
- Thousands protest Netanyahu’s plan to weaken Israel’s judiciary as president warns of ‘social collapse’（CNN）
- Israelis stage protests near parliament against judicial reforms（Aljazeera）
- Netanyahu Will Return With Corruption Charges Unresolved. Here’s Where the Case Stands.（The New York Times）
- Israel’s new government unveils plan to weaken Supreme Court（Aljazeera）
- Thousands of workers gear up for mass strike Monday in protest of judicial shakeup（The Times Of Israel）
- Tens of thousands rally against judicial overhaul; organizers claim over 200,000（The Times Of Isarael）
- In 46 Words, Biden Sends a Clear Message to Israel（The New York Times）
延伸閱讀
- 以色列10萬人上街抗議極右翼政府控制司法，納坦雅胡表弟也反對「改革法案如當年納粹」
- 以色列長達12年的「納坦雅胡時代」劃下句點，班奈特、拉皮德共組最「多元化」新聯合政府
- 納坦雅胡組成以色列史上最右派內閣，盟友挺種族主義、歧視LGBTQ、修法擴權備受爭議
- 「不死鳥」納坦雅胡獲得總統授權組閣，以色列將出現最右傾政府
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：楊士範
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。