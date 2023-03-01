DeepL Write：用AI工具「輔助」你寫出更簡潔清楚、正確無誤的英文信件

AI在文字表達上的發展令人驚艷，像是「Notion AI筆記實測：自動用中文寫報告大綱、會議待辦、行銷文案」這樣的工具更是如同雨後春筍般爆發，甚至可以做到幫我們針對一個具體問題，寫出一篇四平八穩的小短文。

當然，看起來很厲害的AI工具背後也會有一些問題，例如AI給出的知識答案不一定正確（甚至常常看起來很認真地說一個完全錯誤的答案），AI的思考比較缺乏創意的想像，乃至於像是報告、論文寫作上面臨的寫作道德等等。

不過，AI寫作工具可以幫助我們做一些修正、輔助，應該是無庸置疑的。

而知名的翻譯工具「DeepL」，這兩天也推出了他們最新的測試產品：「DeepL Write」，用AI來「輔助」我們完成更簡潔清楚、正確無誤的英文（德文）寫作。

「輔助」的意思是，「DeepL Write」並不是要幫我們從零開始直接寫出一篇英文文章（就像前面說的，這樣有創意、道德等問題），而是要透過AI技術，幫助我們把一篇英文、德文文章修正得更完美。

立基於「DeepL」一向被認為比Google翻譯更流暢、正確的語意翻譯水準，由此發展出來的「DeepL Write」AI輔助寫作工具，同樣值得大家試試看。

當然這類輔助英文寫作、自動修正文法錯誤的工具也不少，有興趣的朋友可以延伸參考：

目前「DeepL Write」還在Beta測試的階段，打開網站，不需要註冊登入就可以免費使用，限制是只能輸入2000字內的文章來進行修正建議，支援英文（美國）、英文（英國）與德文。

所以用在英文信件上很適合。

我們只要在左方開始輸入內容，右方就會開始提供修正建議，或是提供更多可以使用的句型建議。

Photo Credit: DeepL Write 截圖 via 作者提供

也可以直接在左方貼上一整篇內容，讓「DeepL Write」進行修正。

首先，「DeepL Write」會指出拼字錯誤、文法錯誤，並修正成可能正確的版本。

Photo Credit: DeepL Write 截圖 via 作者提供

接著，「DeepL Write」還會根據語意來修改我們的用詞、語句等說法，這時候就不是錯誤與否的問題，而是「DeepL Write」會傾向讓內容更簡潔、直白、清楚。

例如我們如果用了一些比較繚繞的單詞，可能會被「DeepL Write」換成更直接的說法。

Photo Credit: DeepL Write 截圖 via 作者提供

最後，「DeepL Write」還會提供延伸修改的建議，例如我可以看看這個詞彙有沒有其他可以替換的單字。

或者，一整段的語意，可不可以換成其他的語句，甚至換成更簡潔的說法。例如下圖中，好幾句話被「DeepL Write」建議可以替換成一句話就說清楚。

Photo Credit: DeepL Write 截圖 via 作者提供

Photo Credit: DeepL Write 截圖 via 作者提供

「DeepL Write」目前還是測試中的工具，未來正式發布可能會有更多功能，也可能會有付費版本，而目前則可以當作簡單的英文、德文信件的修正校對工具來使用。

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航