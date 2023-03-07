【圖表】演唱會黃牛票有多貴？從二手票券平台資料分析黃牛行情
我們想讓你知道的是
分析二手票券平台viagogo、TIXINN go票亮所售票券資料，約有67.4%的黃牛票價集中於原價的1至4倍。由於現行《社會秩序維護法》、《鐵路法》等法規對黃牛行為的管制效果有限，超過一萬名民眾在公共政策參與平台附議藝文表演票券實名制提案，文化部也已研擬修法加重罰則。
韓國人氣女團BLACKPINK將於今（2023）年3月抵台開唱，演唱會黃牛票卻被炒至天價，令許多歌迷有苦難言。黃牛亂象早在BLACKPINK宣佈來台前就層出不窮，許多活動主辦單位與售票平台為防黃牛設下重重關卡，效果仍然有限。而台灣的黃牛票市場行情如何分佈？不同藝人的黃牛票價有什麼不同？又有什麼方法能防堵黃牛呢？
所謂黃牛票，指的是非供自用，而是為了轉售牟利才購買的票券。行政院消費者保護處（下稱消保處）諮議陳世元說明，黃牛票業者過去多以人海戰術搶購，現今則是透過電腦掃票程式在短時間內搶下數千張票，再兜售給向隅的消費者。他表示，消保處自2017至2022年11月所接獲的黃牛票相關申訴案共計1289件，其中有1269件都與演唱會有關，案件樣態包含申訴票價過高、無法退票及黃牛詐騙等消費爭議。
分析二手票券平台資料，黃牛票價集中於原價1至4倍
統計二手票券平台viagogo、TIXINN go票亮所售的藝文表演、體育賽事活動票券資料（註），並與各活動官方售票網站資訊進行對照，兩平台所售共5萬4873張二手票券，約有99.5%的價格都比原價高。其中，有33.1%落在原價的2至3倍之間，原價1至2倍佔16.5%，3至4倍則佔17.3%，共67.4%的黃牛票價集中於原價的1至4倍。
註：資料爬取時間為2023年2月27日，統計2023年3月4日至10月13日期間所舉辦共46場活動。
9.5%藝文表演黃牛票價超過10倍原價
以藝文表演、體育賽事的活動類型區分，本次統計的藝文表演多為演唱會、粉絲見面會、演奏會或音樂祭，體育賽事則包含2023年第五屆世界棒球經典賽（下稱經典賽）與T1 League桃園雲豹主場例行賽。
藝文表演的黃牛票價與總體的分佈近似，也多集中於原價的1至4倍。值得注意的是，藝文表演類的黃牛票裡比10倍原價還貴的共有9.5%，在此之中約五成七是五月天10週年演唱會門票，約二成六是BLACKPINK的Born Pink世界巡迴演唱會高雄站，而最高價的是韓國男子偶像團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）世界巡迴演唱會VIP搖滾區門票，原價僅6300元，黃牛票價卻被炒到131萬6237元，是原價的209倍。
與藝文表演相比，體育賽事的黃牛票價普遍較低，有39.2%落在原價的1至2倍。另有12.6%的二手票券低於原價，其中最便宜的票是經典賽古巴對決巴拿馬的內野座位區門票1143元，比原價2000元便宜了857元。雖然體育賽事整體的黃牛票價較低，但最高價的黃牛票卻比TOMORROW X TOGETHER的演唱會還貴，是經典賽荷蘭對義大利的外野區門票171萬3730元，相當於1000元原價的1714倍。
若想查詢特定活動的黃牛票價位分佈，可以透過下方的互動式圖表進行探索。
構成要件過嚴、罰則過輕，黃牛法規管制效果有限
黃牛現象並非沒有相關法令管制，《社會秩序維護法》第64條第2項就明定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，可以處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，《鐵路法》第65條也針對加價出售車票或換取不正利益圖利者，處每張車票價格之5至30倍罰鍰。
而文化部也在2018年修訂《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》，規定主辦單位可以禁止非供自用、轉售圖利者退換票，並提供四種不同的退換票時限方案，避免黃牛業者濫用退票機制，在活動開演前幾天才將售不出的餘票倒回主辦方。
然而，即便新制上路也難以全面防堵黃牛，陳世元分析，現行法規構成要件嚴格，難以界定何為「非供自用、轉售圖利」，因此實務上不易建立判決基準，「到底要加多少錢才叫『圖利』？如果有一些人我早起排隊，那這些時間成本能不能加在這個票價裡面？」且現行罰則的威嚇效果有限，目前針對黃牛業者最高只能處1萬8000元罰鍰，但業者賺的利潤只要超過此金額，即便被罰也還是有利可圖。
民間呼籲推動實名制，官方擬加嚴法規
為解決黃牛亂象，民眾在公共網路政策參與平台提議推動藝文表演票券「購票、取票、入場三階段票券實名制」，該案目前已累積10253人附議，文化部也將於3月29日提出正式回應。
針對修法方向，根據自由時報報導，文化部長史哲於6日表示，經各部會、售票平台業者與活動主辦業者多方溝通，文化部將參考日本、澳洲等國經驗研擬修法，未來可能針對轉售票券行為開罰數十倍罰鍰或刑罰。陳世元也透露，文化部與體育署預計效仿《鐵路法》第65條修訂《文化創意產業發展法》或《運動產業發展條例》等主管法規中，除了提高相關罰則，也會重新評估現行構成要件的適切性。
遏止黃牛的方式除了加嚴法規，目前也有許多歌迷建立二手票券媒合的臉書社團，自主過濾加價出售的資訊或貼文。陳世元認為，若活動主辦單位也能成立官方媒合平台，讓臨時無法參加活動的消費者能以原價釋出票券，或許也能與其他高價二手票券平台進行部分抗衡。
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核稿編輯：林奕甫
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
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-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
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