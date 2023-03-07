【圖表】演唱會黃牛票有多貴？從二手票券平台資料分析黃牛行情

韓國人氣女團BLACKPINK將於今（2023）年3月抵台開唱，演唱會黃牛票卻被炒至天價，令許多歌迷有苦難言。黃牛亂象早在BLACKPINK宣佈來台前就層出不窮，許多活動主辦單位與售票平台為防黃牛設下重重關卡，效果仍然有限。而台灣的黃牛票市場行情如何分佈？不同藝人的黃牛票價有什麼不同？又有什麼方法能防堵黃牛呢？

所謂黃牛票，指的是非供自用，而是為了轉售牟利才購買的票券。行政院消費者保護處（下稱消保處）諮議陳世元說明，黃牛票業者過去多以人海戰術搶購，現今則是透過電腦掃票程式在短時間內搶下數千張票，再兜售給向隅的消費者。他表示，消保處自2017至2022年11月所接獲的黃牛票相關申訴案共計1289件，其中有1269件都與演唱會有關，案件樣態包含申訴票價過高、無法退票及黃牛詐騙等消費爭議。

分析二手票券平台資料，黃牛票價集中於原價1至4倍

統計二手票券平台viagogo、TIXINN go票亮所售的藝文表演、體育賽事活動票券資料（註），並與各活動官方售票網站資訊進行對照，兩平台所售共5萬4873張二手票券，約有99.5%的價格都比原價高。其中，有33.1%落在原價的2至3倍之間，原價1至2倍佔16.5%，3至4倍則佔17.3%，共67.4%的黃牛票價集中於原價的1至4倍。

註：資料爬取時間為2023年2月27日，統計2023年3月4日至10月13日期間所舉辦共46場活動。

9.5%藝文表演黃牛票價超過10倍原價

以藝文表演、體育賽事的活動類型區分，本次統計的藝文表演多為演唱會、粉絲見面會、演奏會或音樂祭，體育賽事則包含2023年第五屆世界棒球經典賽（下稱經典賽）與T1 League桃園雲豹主場例行賽。

藝文表演的黃牛票價與總體的分佈近似，也多集中於原價的1至4倍。值得注意的是，藝文表演類的黃牛票裡比10倍原價還貴的共有9.5%，在此之中約五成七是五月天10週年演唱會門票，約二成六是BLACKPINK的Born Pink世界巡迴演唱會高雄站，而最高價的是韓國男子偶像團體TOMORROW X TOGETHER（TXT）世界巡迴演唱會VIP搖滾區門票，原價僅6300元，黃牛票價卻被炒到131萬6237元，是原價的209倍。

與藝文表演相比，體育賽事的黃牛票價普遍較低，有39.2%落在原價的1至2倍。另有12.6%的二手票券低於原價，其中最便宜的票是經典賽古巴對決巴拿馬的內野座位區門票1143元，比原價2000元便宜了857元。雖然體育賽事整體的黃牛票價較低，但最高價的黃牛票卻比TOMORROW X TOGETHER的演唱會還貴，是經典賽荷蘭對義大利的外野區門票171萬3730元，相當於1000元原價的1714倍。

若想查詢特定活動的黃牛票價位分佈，可以透過下方的互動式圖表進行探索。

構成要件過嚴、罰則過輕，黃牛法規管制效果有限

黃牛現象並非沒有相關法令管制，《社會秩序維護法》第64條第2項就明定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，可以處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，《鐵路法》第65條也針對加價出售車票或換取不正利益圖利者，處每張車票價格之5至30倍罰鍰。

而文化部也在2018年修訂《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》，規定主辦單位可以禁止非供自用、轉售圖利者退換票，並提供四種不同的退換票時限方案，避免黃牛業者濫用退票機制，在活動開演前幾天才將售不出的餘票倒回主辦方。

然而，即便新制上路也難以全面防堵黃牛，陳世元分析，現行法規構成要件嚴格，難以界定何為「非供自用、轉售圖利」，因此實務上不易建立判決基準，「到底要加多少錢才叫『圖利』？如果有一些人我早起排隊，那這些時間成本能不能加在這個票價裡面？」且現行罰則的威嚇效果有限，目前針對黃牛業者最高只能處1萬8000元罰鍰，但業者賺的利潤只要超過此金額，即便被罰也還是有利可圖。

民間呼籲推動實名制，官方擬加嚴法規

為解決黃牛亂象，民眾在公共網路政策參與平台提議推動藝文表演票券「購票、取票、入場三階段票券實名制」，該案目前已累積10253人附議，文化部也將於3月29日提出正式回應。

針對修法方向，根據自由時報報導，文化部長史哲於6日表示，經各部會、售票平台業者與活動主辦業者多方溝通，文化部將參考日本、澳洲等國經驗研擬修法，未來可能針對轉售票券行為開罰數十倍罰鍰或刑罰。陳世元也透露，文化部與體育署預計效仿《鐵路法》第65條修訂《文化創意產業發展法》或《運動產業發展條例》等主管法規中，除了提高相關罰則，也會重新評估現行構成要件的適切性。

遏止黃牛的方式除了加嚴法規，目前也有許多歌迷建立二手票券媒合的臉書社團，自主過濾加價出售的資訊或貼文。陳世元認為，若活動主辦單位也能成立官方媒合平台，讓臨時無法參加活動的消費者能以原價釋出票券，或許也能與其他高價二手票券平台進行部分抗衡。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：林奕甫