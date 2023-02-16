台灣搜救隊員憶土耳其救災，建物呈「千層派」倒塌型態，搜救犬幫了大忙
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對於外界有民眾覺得搜救犬工作很辛苦，獸醫師邱裕龍指出，其實民眾不用太擔心，因為對搜救犬來講，救援或搜救對於搜救犬來說是一個「找人的遊戲」，獸醫師會視搜救犬狀態，在每一次任務更換搜救犬，也會嚴格要求休息及派遣的均衡，搜救犬的狀況，「我說可以才可以出去」。
台灣搜救隊員憶土耳其救災，建物呈「千層派」倒塌型態
（中央社）台灣搜救隊結束任務返台，屏東特搜副大隊長陳世鴻回想抵達重災區阿德亞曼（Adiyaman）那刻說，印入眼簾是7成以上房子呈現「千層派」倒塌型態，結構不穩，隊員克服救援難度救出受困女子。
屏東搜救隊派出40名人力，7日出發到土耳其重災區阿德亞曼進行救災任務，昨天晚上10時順利返回屏東隊上，屏東縣長周春米也前往迎接救災英雄，並發獎勵金及雞精讓隊員補身體。
周春米致詞指出，屏東特搜隊在去年11月取得國家級中型特搜隊認證，且不斷提升自主訓練、整備後援，在國際發生困難時，伸出援手，以屏東特搜隊的弟兄為榮。
屏東特搜副大隊長陳世鴻接受媒體聯訪表示，面臨攝氏0度以下的天氣環境，是救援最嚴峻的考驗，所幸過程中感受到土國民眾熱心，每天入夜天氣冷靠火爐取暖，當地民眾就會提供木材、火盆等，甚至提供飲食。而返國時沿途收到掌聲，相當感動。
陳世鴻回憶起抵達重災區阿德亞曼那刻說，印入眼簾就是7成至8成的房子都倒塌，且土國建物主驗採空心磚，房子倒塌型態屬於「千層派」，本身結構就不穩，若遇到餘震隨時都有倒塌的危險。
「救災無國界！」陳世鴻說，10日發現一名女性包裹著棉被受困在瓦礫堆中，搜救隊員評估並無壓到身體，以器具救援，並協助女子慢慢向外移動，成功救出女子時，真的相當振奮，也提升團隊士氣。
救出女子後，陳世鴻還特別向前與女子父親擁抱。陳世鴻說，單純想給予擁抱，因為還有其他家人受困在裡面，能救多少是多少，因為生命的延續才有後續的機會。
搜救犬視救災如遊戲，獸醫師重派遣與休息平衡
（中央社）台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，除了返抵國門的搜救隊員成為鎂光燈焦點，5隻搜救犬更吸引民眾目光，隨隊獸醫師表示，任務派遣與休息平衡對於搜救犬相當重要。
土耳其東南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，經過通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，在抵達桃園機場時，5隻乖巧活潑的搜救犬更吸引了所有人的目光。
台中市政府消防局中犬專屬獸醫師邱裕龍接受媒體聯訪表示，這次隨行搜救犬共有5隻，每天除了基本生理檢查，對於吃喝拉撒也要逐一詢問，其中1隻搜救犬在任務中腳部受傷，經過多日包紮和治療後，情況已逐漸好轉，也沒有太大影響。
對於外界有民眾覺得搜救犬工作很辛苦，邱裕龍指出，其實民眾不用太擔心，因為對搜救犬來講，救援或搜救對於搜救犬來說是一個「找人的遊戲」，獸醫師會視搜救犬狀態，在每一次任務更換搜救犬，也會嚴格要求休息及派遣的均衡，搜救犬的狀況，「我說可以才可以出去」。
邱裕龍說，土耳其的嚴寒氣候，連搜救隊員都受不了，因此他特別注意搜救犬的保暖工作，除了日常量體溫，還特別注意搜救犬肢體末端溫度，在運輸籠裡休息的狗窩也都鋪有比平常更舒服的軟布，下方還會定時更換暖暖包，讓搜救犬跟領犬員都感到放心。
另外，為了方便搜救犬在返台長途航行中上廁所，邱裕龍說，搜救隊也特別與空服員討論，在機艙廚房處鋪滿寵物尿布墊，方便搜救犬散步，直到有便意或想尿尿為止，5隻搜救犬返台也收到了內有零嘴與玩具的禮包，領犬員都認為「搜救犬一定會很開心」。
台北市搜救隊員林義智表示，以前只覺得搜救犬是任務的其中一環，但這次真的覺得搜救犬幫助很大，當災害範圍很大時，透過搜救犬的聽力及嗅覺可以更快地找到目標，經過了這次任務讓他覺得搜救犬真的很重要。
奔波前線協調救災，黃志揚讓土耳其看見台灣真情誼
（中央社）台灣搜救隊在土敘強震後迅速赴土耳其救援，駐土耳其代表黃志揚身處協調第一線。他觀察，搜救隊此行讓土耳其了解台灣是值得真心相待的友人，民間反饋尤其強烈。土耳其重建之路漫漫，台灣不會缺席。
土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難人數已超過4萬1000人。台灣搜救隊分兩梯次前進土耳其救災。
從深入災區到安全返抵桃園機場的過程備受關注又充滿高度不確定性，而在幕後穿針引線的推手之一，就是時隔20年再次披上救災戰袍的黃志揚。
時間拉回2003年12月26日，伊朗東南部克爾曼省（Kerman）發生規模6.6地震，歷史古城巴姆（Bam）被夷為平地，2萬多人不幸罹難。國際救援組織一一投入救災，台灣由黃博村領搜救隊馳援，時任駐杜拜辦事處秘書黃志揚等人前往協助。
談到在伊朗及土耳其協助救災的經驗，黃志揚15日接受《中央社》專訪時表示，能再度與黃博村攜手協助救難及同吃泡麵，別具意義。不過，土耳其災情更為嚴峻，搜救難度更高，「再來就是天冷，當年挺過伊朗的GORE-TEX戰袍都不太能禦寒。」
過去7天，黃志揚在伊斯坦堡機場、位於安卡拉的代表處及災區3地來回奔波，電話從沒停過。對他而言，眼前的挑戰無非是巨大天災後的高度不確定性，每個環節都讓他難有十足把握。
第2梯次的成員比儀器早抵達，甚至發生裝備被運去他處的狀況，更是讓他與搜救隊為難，該先派人力加入第1團，還是等精良的儀器運抵再動身？先加派人力卻無相應裝備發揮，會不會反而造成第1團的負擔？
衡量各種可能後，第2梯次再拆成兩組人馬，分別拉車進入重災區阿德亞曼省。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。