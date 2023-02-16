台灣搜救隊員憶土耳其救災，建物呈「千層派」倒塌型態，搜救犬幫了大忙

台灣搜救隊員憶土耳其救災，建物呈「千層派」倒塌型態

（中央社）台灣搜救隊結束任務返台，屏東特搜副大隊長陳世鴻回想抵達重災區阿德亞曼（Adiyaman）那刻說，印入眼簾是7成以上房子呈現「千層派」倒塌型態，結構不穩，隊員克服救援難度救出受困女子。

屏東搜救隊派出40名人力，7日出發到土耳其重災區阿德亞曼進行救災任務，昨天晚上10時順利返回屏東隊上，屏東縣長周春米也前往迎接救災英雄，並發獎勵金及雞精讓隊員補身體。

周春米致詞指出，屏東特搜隊在去年11月取得國家級中型特搜隊認證，且不斷提升自主訓練、整備後援，在國際發生困難時，伸出援手，以屏東特搜隊的弟兄為榮。

屏東特搜副大隊長陳世鴻接受媒體聯訪表示，面臨攝氏0度以下的天氣環境，是救援最嚴峻的考驗，所幸過程中感受到土國民眾熱心，每天入夜天氣冷靠火爐取暖，當地民眾就會提供木材、火盆等，甚至提供飲食。而返國時沿途收到掌聲，相當感動。

陳世鴻回憶起抵達重災區阿德亞曼那刻說，印入眼簾就是7成至8成的房子都倒塌，且土國建物主驗採空心磚，房子倒塌型態屬於「千層派」，本身結構就不穩，若遇到餘震隨時都有倒塌的危險。

「救災無國界！」陳世鴻說，10日發現一名女性包裹著棉被受困在瓦礫堆中，搜救隊員評估並無壓到身體，以器具救援，並協助女子慢慢向外移動，成功救出女子時，真的相當振奮，也提升團隊士氣。

救出女子後，陳世鴻還特別向前與女子父親擁抱。陳世鴻說，單純想給予擁抱，因為還有其他家人受困在裡面，能救多少是多少，因為生命的延續才有後續的機會。

搜救犬視救災如遊戲，獸醫師重派遣與休息平衡

（中央社）台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，除了返抵國門的搜救隊員成為鎂光燈焦點，5隻搜救犬更吸引民眾目光，隨隊獸醫師表示，任務派遣與休息平衡對於搜救犬相當重要。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，經過通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，在抵達桃園機場時，5隻乖巧活潑的搜救犬更吸引了所有人的目光。

台中市政府消防局中犬專屬獸醫師邱裕龍接受媒體聯訪表示，這次隨行搜救犬共有5隻，每天除了基本生理檢查，對於吃喝拉撒也要逐一詢問，其中1隻搜救犬在任務中腳部受傷，經過多日包紮和治療後，情況已逐漸好轉，也沒有太大影響。

對於外界有民眾覺得搜救犬工作很辛苦，邱裕龍指出，其實民眾不用太擔心，因為對搜救犬來講，救援或搜救對於搜救犬來說是一個「找人的遊戲」，獸醫師會視搜救犬狀態，在每一次任務更換搜救犬，也會嚴格要求休息及派遣的均衡，搜救犬的狀況，「我說可以才可以出去」。

邱裕龍說，土耳其的嚴寒氣候，連搜救隊員都受不了，因此他特別注意搜救犬的保暖工作，除了日常量體溫，還特別注意搜救犬肢體末端溫度，在運輸籠裡休息的狗窩也都鋪有比平常更舒服的軟布，下方還會定時更換暖暖包，讓搜救犬跟領犬員都感到放心。

另外，為了方便搜救犬在返台長途航行中上廁所，邱裕龍說，搜救隊也特別與空服員討論，在機艙廚房處鋪滿寵物尿布墊，方便搜救犬散步，直到有便意或想尿尿為止，5隻搜救犬返台也收到了內有零嘴與玩具的禮包，領犬員都認為「搜救犬一定會很開心」。

台北市搜救隊員林義智表示，以前只覺得搜救犬是任務的其中一環，但這次真的覺得搜救犬幫助很大，當災害範圍很大時，透過搜救犬的聽力及嗅覺可以更快地找到目標，經過了這次任務讓他覺得搜救犬真的很重要。

Photo Credit: 中央社 台灣搜救隊結束土耳其救災任務返台，5隻搜救犬吸引民眾目光，隨隊獸醫師15日表示，任務派遣與休息平衡對於搜救犬相當重要。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年2月15日

奔波前線協調救災，黃志揚讓土耳其看見台灣真情誼

（中央社）台灣搜救隊在土敘強震後迅速赴土耳其救援，駐土耳其代表黃志揚身處協調第一線。他觀察，搜救隊此行讓土耳其了解台灣是值得真心相待的友人，民間反饋尤其強烈。土耳其重建之路漫漫，台灣不會缺席。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難人數已超過4萬1000人。台灣搜救隊分兩梯次前進土耳其救災。

從深入災區到安全返抵桃園機場的過程備受關注又充滿高度不確定性，而在幕後穿針引線的推手之一，就是時隔20年再次披上救災戰袍的黃志揚。

時間拉回2003年12月26日，伊朗東南部克爾曼省（Kerman）發生規模6.6地震，歷史古城巴姆（Bam）被夷為平地，2萬多人不幸罹難。國際救援組織一一投入救災，台灣由黃博村領搜救隊馳援，時任駐杜拜辦事處秘書黃志揚等人前往協助。

談到在伊朗及土耳其協助救災的經驗，黃志揚15日接受《中央社》專訪時表示，能再度與黃博村攜手協助救難及同吃泡麵，別具意義。不過，土耳其災情更為嚴峻，搜救難度更高，「再來就是天冷，當年挺過伊朗的GORE-TEX戰袍都不太能禦寒。」

過去7天，黃志揚在伊斯坦堡機場、位於安卡拉的代表處及災區3地來回奔波，電話從沒停過。對他而言，眼前的挑戰無非是巨大天災後的高度不確定性，每個環節都讓他難有十足把握。

第2梯次的成員比儀器早抵達，甚至發生裝備被運去他處的狀況，更是讓他與搜救隊為難，該先派人力加入第1團，還是等精良的儀器運抵再動身？先加派人力卻無相應裝備發揮，會不會反而造成第1團的負擔？

衡量各種可能後，第2梯次再拆成兩組人馬，分別拉車進入重災區阿德亞曼省。