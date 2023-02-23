以色列情報機關「摩薩德」，對伊朗核武計劃發動的秘密戰爭早已開打
我們想讓你知道的是
面對遠比伊拉克、敘利亞更為棘手的伊朗核武威脅，以色列政府決意運用情報力量消除此一威脅，以色列情報及特殊使命局「摩薩德」（Mossad）受命進行情報蒐集準備及破壞工作，開始針對伊朗核武計劃發動秘密戰爭。
月前媒體報導，時任以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）於2022年12月28日向以國空軍學校畢業生發表演講。指出以色列可能將在未來二到三年內攻擊伊朗伊朗核武設施，並進一步指明這個未來可能發生的攻擊將由空軍擔綱：「在兩三年內，你們可能會越過天空向東飛行，參加對伊朗核武基地的攻擊」。
儘管甘茨已卸任國防部長一職，但是一般認為甘茨的想法已經是以色列政治高層的共識。而在立場更強硬的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重新執政之後，是否可能加速對伊朗核武研發設施的打擊？則成為國際各方關注的焦點。
以色列早已運用情報力阻止伊朗核武計劃
對於關注以色列和伊朗局勢的人來說，以色列出手運用情報力打擊伊朗核武計劃已經是公開的秘密。無論是在電影《雙面特務》（The Operative）或電視影集《德黑蘭行動》（Tehran）等影劇的演繹，或是國際新聞上不時出現伊朗科學家或情治高官遇刺等消息，在在提醒人們，以色列和伊朗在檯面下圍繞伊朗核武計劃的情報戰爭早已開打。
在2003年伊朗核武計劃浮上檯面之後，美國在內的西方國家和伊朗關於此一問題的交涉始終走走停停，並且因為彼此的鷹派反彈而不時停滯甚至惡化。2006年，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）授意下，伊朗方面在納坦茲（Natanz）核能工廠安裝離心機，大量生產濃縮鈾，此舉被認為是研發核武的前奏。
對於以色列來說，她並不樂見中東地區出現一個擁有核武的敵對強權，即使她本身同樣擁有核武，但是面對抱持高度敵意的伊朗，她決意採取包含外交在內的所有途徑遏止伊朗核武計劃，即使是軍事手段也在所不惜。
以色列國安決策層在過去多年一直討論是否應該比照1981年針對伊拉克的「歌劇院行動」以及2007年鎖定敘利亞的「外部行動」那樣，先以情報力量打擊，最後採取外科手術式空襲摧毀伊朗核子設施。面對遠比伊拉克、敘利亞更為棘手的伊朗核武威脅，以色列政府決意運用情報力量消除此一威脅，以色列情報及特殊使命局「摩薩德」（Mossad）受命進行情報蒐集準備及破壞工作，開始針對伊朗核武計劃發動秘密戰爭。
「摩薩德」擔綱遏止伊朗核武計劃
以色列遏止伊朗核武計劃的秘密戰爭主要是由「摩薩德」擔綱，在時任「摩薩德」局長梅爾・達根（Meir Dagan）策劃之下，透過幾種方式進行，分別為：
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna