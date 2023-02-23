TNL+ 2023/02/23,
中東

以色列情報機關「摩薩德」，對伊朗核武計劃發動的秘密戰爭早已開打

以色列情報機關「摩薩德」，對伊朗核武計劃發動的秘密戰爭早已開打
以色列前總理納坦雅胡與2016年到2021年主掌摩薩德的Yossi Cohen｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

面對遠比伊拉克、敘利亞更為棘手的伊朗核武威脅，以色列政府決意運用情報力量消除此一威脅，以色列情報及特殊使命局「摩薩德」（Mossad）受命進行情報蒐集準備及破壞工作，開始針對伊朗核武計劃發動秘密戰爭。

月前媒體報導，時任以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）於2022年12月28日向以國空軍學校畢業生發表演講。指出以色列可能將在未來二到三年內攻擊伊朗伊朗核武設施，並進一步指明這個未來可能發生的攻擊將由空軍擔綱：「在兩三年內，你們可能會越過天空向東飛行，參加對伊朗核武基地的攻擊」。

儘管甘茨已卸任國防部長一職，但是一般認為甘茨的想法已經是以色列政治高層的共識。而在立場更強硬的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重新執政之後，是否可能加速對伊朗核武研發設施的打擊？則成為國際各方關注的焦點。

以色列早已運用情報力阻止伊朗核武計劃

對於關注以色列和伊朗局勢的人來說，以色列出手運用情報力打擊伊朗核武計劃已經是公開的秘密。無論是在電影《雙面特務》（The Operative）或電視影集《德黑蘭行動》（Tehran）等影劇的演繹，或是國際新聞上不時出現伊朗科學家或情治高官遇刺等消息，在在提醒人們，以色列和伊朗在檯面下圍繞伊朗核武計劃的情報戰爭早已開打。

在2003年伊朗核武計劃浮上檯面之後，美國在內的西方國家和伊朗關於此一問題的交涉始終走走停停，並且因為彼此的鷹派反彈而不時停滯甚至惡化。2006年，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）授意下，伊朗方面在納坦茲（Natanz）核能工廠安裝離心機，大量生產濃縮鈾，此舉被認為是研發核武的前奏。

對於以色列來說，她並不樂見中東地區出現一個擁有核武的敵對強權，即使她本身同樣擁有核武，但是面對抱持高度敵意的伊朗，她決意採取包含外交在內的所有途徑遏止伊朗核武計劃，即使是軍事手段也在所不惜。

以色列國安決策層在過去多年一直討論是否應該比照1981年針對伊拉克的「歌劇院行動」以及2007年鎖定敘利亞的「外部行動」那樣，先以情報力量打擊，最後採取外科手術式空襲摧毀伊朗核子設施。面對遠比伊拉克、敘利亞更為棘手的伊朗核武威脅，以色列政府決意運用情報力量消除此一威脅，以色列情報及特殊使命局「摩薩德」（Mossad）受命進行情報蒐集準備及破壞工作，開始針對伊朗核武計劃發動秘密戰爭。

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Photo Credit: GettyImages
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「摩薩德」擔綱遏止伊朗核武計劃

以色列遏止伊朗核武計劃的秘密戰爭主要是由「摩薩德」擔綱，在時任「摩薩德」局長梅爾・達根（Meir Dagan）策劃之下，透過幾種方式進行，分別為：

  1. 針對伊朗核武計劃的關鍵人物，如核能物理學家、革命衛隊（IRGC）高層進行「定點清除」。此外，積極暗中破壞伊朗國內的核子設施運作網絡。
  2. 與美國、以色列軍情局（Aman）、8200部隊聯合透過網攻破壞伊朗核子設施。
  3. 與伊朗「人民聖戰者組織」等反體制組織合作打擊伊朗的伊斯蘭政權。
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