2023/02/14,
醫療

衛福部人事異動：周志浩升常務次長、莊人祥成疾管署長，羅一鈞接手發言人職務

衛福部人事異動：周志浩升常務次長、莊人祥成疾管署長，羅一鈞接手發言人職務
圖左為莊人祥、右為周志浩｜Photo Credit：指揮中心

我們想讓你知道的是

由於先前的衛福部常務次長石崇良調到健保署擔任署長，因此常務次長的位置由原本的疾管署長周志浩接任。而在周志浩升官後空出的疾管署長，則由副署長莊人祥補上。

衛福部今（14）天召開記者會宣布新的人事案，衛福部長薛瑞元表示，由於先前的衛福部常務次長石崇良調到健保署擔任署長，因此常務次長的位置由原本的疾管署長周志浩接任。而在周志浩升官後空出的疾管署長，則由副署長莊人祥補上，但兩人於指揮中心負責的業務並未改變，僅發言人一職交給副署長羅一鈞。

周志浩是台北醫學院牙醫系畢業，並在台大公衛所、美國加州柏克萊大學生醫所取得碩士學位。他在民國89年起任職台北縣衛生局副局長，之後升任局長，92年起調到當時的衛生署疾管局擔任副局長長達10年，改制後也在衛福部疾管署從副署長、代理署長當到署長。

在疫情的3年間，周志浩於中央流行疫情指揮中心擔任疫情監測組組長，薛瑞元表示，他對疫情的控制出了很多心力，常次出缺後得到行政院的同意由他接任。

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Photo Credit：中央社
衛福部長薛瑞元在記者會上公布衛福部人事異動名單。

薛瑞元透露，他要周志浩得「走出舒適圈了」，因為他在疾病管制範疇內工作了10幾年，現在當了常次，可能涉及的業務比較多。不過過去他在地方衛生局當過局長，也是綜合性業務，「我對他是深具信心的」。

莊人祥發言人當3年，交棒羅一鈞

而在周志浩升任常務次長後留下來的疾管署長出缺，由原本的副署長莊人祥補上，薛瑞元表示，兩項派令是同時接到的，工作將無縫接軌。

莊人祥是陽明大學醫學系畢業，之後取得陽明公衛所碩士、美國哥倫比亞大學醫學資訊研究所博士。他從94年擔任衛生署疾管局副研究員開始進入公務體系，並擔任研究員長達8年，之後從102年起擔任疾管署副署長至今。

除此之外，薛瑞元指出，莊人祥也是防疫團隊很重要的一員，擔任指揮中心發言人角色。且不止COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，一些特殊重大傳染病都在他們努力工作之下得到好成績。

針對指揮中心現階段的工作，薛瑞元表示，疫情會逐漸走到尾聲，指揮中心雖然還在持續當中，但工作逐步轉到收尾階段，一些基本工作不會改變，周志浩還是疫情監測組組長、石崇良是醫療應變組組長、莊人祥是社區防疫組組長，不過發言人的部分可能就調整由醫療應變組副組長羅一鈞擔任。

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Photo Credit：指揮中心
醫療應變組副組長羅一鈞將擔任中央流行疫情指揮中心發言人。

指揮中心3年前首次舉辦記者會時，就是由時任副署長莊人祥獨自主持記者會，後續也由他擔任發言人。根據《自由時報》報導，疾管署發言人在疫情爆發前是每4個月輪流擔任，由2名副署長發言，但疫情爆發後時任指揮官陳時中要求穩定，那時輪到莊人祥，就一口氣當了3年發言人。

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核稿編輯：楊士範


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