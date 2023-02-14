中國大陸旅客反駁歧視論，稱在港講普通話沒遭白眼

對於中國大陸民眾在香港講普通話是否遭歧視，掀起香港媒體連日來討論和熱議，據報導，若干大陸旅客連日反駁歧視論，更有人發文回顧在港的溫暖經歷。

對於大陸網紅「滬漂女孩藝軒」上週上載影片稱在港講普通話遭歧視，《星島日報》報導，相關影片雖然存在偏頗，但確實反映出部分大陸遊客的心態。

報導指出，記者10日到深圳採訪，當地居民「小何」說：「會想去香港，但有一些顧慮。」因為身邊有朋友抱怨近日去香港玩，用普通話溝通不太順暢，感受到的服務態度不是很好。

「小何」又說：「2019年暴亂的事情也影響，香港很多年輕人反內地，所以（香港整體）給我的觀感也有下降。」

報導另指出，多數旅客仍對香港旅遊很有興趣，深圳市民「張小姐」就說，1月兩地通關時，她就赴港3次，足跡遍及香港故宮博物館、尖沙嘴的K11、昂坪360全景纜車等。

談及港人的服務態度，報導引述她說：「我也是講普通話，但沒有遇到網上講的那些不愉快的經歷，旅行體驗很好。」

她表示，已經約好朋友，本週繼續赴港遊玩，並呼籲大陸網紅向民眾「說好（香港）故事」。

報導引述旅遊界立法會議員姚柏良說，相信大陸遊客受到不禮貌對待只是個案，絕大部分港人歡迎外來旅客，「經歷疫情3年的沉澱，各界都意識到旅遊業對香港的重要性，少少矛盾摩擦可能很難避免，但無必要上升到中港矛盾」。

據報導，大陸具官方背景的「KOL」靖海侯撰文，批評小網紅為了流量而抹黑香港，但也呼籲港府對大陸民眾「講好香港故事」。

針對有關歧視爭議，大公報昨天報導，大陸網民zhuzhu早前與8歲女兒來港遊玩，期間女兒在東鐵線旺角東站上車時，踩空跌落月台空隙，幸獲在場多位港人出手相救。

報導表示，她近日在「小紅書」發帖公開這起事件，引發大陸網友熱烈討論，並爭相分享自己在港遇到類似的溫暖經歷，獲得逾1500次按「贊」及超過400條留言。

大陸與香港本月初全面通關後，「自由行」話題再成為焦點，據報導，抖音帳號「滬漂女孩藝軒」7日先後兩度上載標題為「挑戰在香港一天只說普通話 會不會被翻白眼」的影片，聲稱在港講普通話屢遭歧視，引來一些粉絲留言共鳴，但也有人指影片故意挑起兩地矛盾。

新聞來源：陸客反駁歧視論 聲稱在港講普通話沒遭白眼

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin