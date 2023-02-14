潔西卡．雀絲坦重返百老匯出演易卜生經典劇作《玩偶之家》
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奧斯卡影后潔西卡．雀絲坦將重返百老匯出演易卜生經典劇作《玩偶之家》。該劇是挪威劇作家易卜生於1879年創作的作品。講述女主角諾拉在男女不平等的時代，如何發掘自我，蛻變成為獨立自主女性的故事。潔西卡．雀絲坦在電影行業中亦是性別平權的積極支持者，不斷遊說讓更多女性加入電影的攝製及擔任要職。
綜合《Hollywood.com》2篇報導，在2022年以電影《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）獲得奧斯卡影后殊榮的好萊塢明星潔西卡．雀絲坦（Jessica Chastain），近期將重返百老匯，出演挪威劇作家易卜生（Henrik Ibsen）的經典劇作《玩偶之家》（A Doll’s House）。
潔西卡．雀絲坦曾於2012年出演百老匯劇《女繼承人》（Heiress）復刻版，那是她首次於百老匯亮相。而由她主演的《女繼承人》在當時就收穫了不少好評，新劇《玩偶之家》也備受期待能有精彩表現。
《玩偶之家》的故事（爆雷警告）
《玩偶之家》是挪威劇作家易卜生於1879年創作的作品。講述了女主角諾拉．赫爾默（Nora Helmer）與銀行經理丈夫托瓦爾（Torvald）之間的故事。
諾拉是一個年輕有魅力的女人，與托瓦爾育有3個孩子。在那個女性被視為低於男性的時代，諾拉的丈夫不但沒有平等地對待她，甚至將她當作是小孩或是寵物一樣，在整齣劇中經常以小動物的名字稱呼諾拉。
為了挽救丈夫的性命，諾拉偽造了她父親的簽名，秘密地向丈夫的員工貸款。不料卻被托瓦爾發現偽造簽名的貸款文件，為此托瓦爾要解雇他的員工。這時員工反過來威脅諾拉，如果被解雇，他就說出秘密貸款的事，而這可能會造成她婚姻的結束。若秘密貸款的事被揭穿，諾拉必須決定接下來的路該怎麼走，是繼續卑躬屈膝地留在丈夫身邊，還是離開丈夫找回自己。
故事的最後，諾拉終於拋卻心中恐懼，起身面對她霸道的丈夫，並蛻變成一個堅強而自信的女人。
獨立自主的性平支持者
潔西卡．雀絲坦和《玩偶之家》的主角諾拉一樣，對在行業中獨立自主相當渴望。
除了曾在職業生涯中扮演過許多具女權主義色彩的角色，潔西卡．雀絲坦在電影行業中亦是性別平權的積極支持者。她不斷遊說讓更多女性加入電影的攝製及擔任要職。更在2016年，成立了自己的製作公司Freckle Films，並擁有一支以女性為主的管理團隊。
而據《New York Theatre Guide》報導，潔西卡．雀絲坦主演的新版《玩偶之家》，將由曾入圍普立茲獎決賽的愛咪．赫爾佐格（Amy Herzog）進行劇本改編，為這個具有百年以上歷史的老故事注入新活力，並於美東時間2月13日至6月4日在紐約第6大道和第7大道之間的哈德遜劇院（Hudson Theatre）上演。
新聞來源
- ‘A Doll’s House’ Starring Jessica Chastain Opens on Broadway（Hollywood.com）
- Jessica Chastain Will Star In ‘A Doll’s House’ on Broadway（Hollywood.com）
- Everything you need to know about 'A Doll's House' on Broadway, starring Jessica Chastain（New York Theatre Guide）
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
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