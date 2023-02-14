中國電池大寧德時代攜手福特在美設廠「搶補助」，韓國產業界面臨史無前例的危機

正當全球的晶片戰爭打得火熱時，被譽為下一世代的新石油——電池戰場也進入白熱化。近日，中國電池大廠寧德時代（CATL）無懼景氣雜音，合作美國汽車大廠福特（Ford）於當地設廠「搶補助」，寧德投資金額來到人民幣622.79億元（93.41億美元），成長幅度達1697.87%。然而作為全球第二大電池出口地的韓國卻面臨史無前例的危機。

中國寧德時代投資金額飆升1697.87%

寧德時代顯然沒有受到全球景氣衰退影響，手握著大筆資金正積極在各地大興土木、擴大產能。據寧德時代最新2022年半年報指出，營業收入達到人民幣1129.71億元，相較於前（2021）年同期大幅度成長156.32%，扣除相關成本淨利達到81.68億元，成長為82.17%，整體集團資產來到了4812.33億元。

值得注意的是，寧德時代籌資產生的現金流量，從人民幣34.4億元飆升至622.79億元（93.41億美元），幅度高達1697.87%。這筆資金將用於擴大生產規模、建設廠房等用途，資金來源則是向特定對象發行股票進行融資。

寧德時代指出，近年鋰電池市場發展快速，不斷有新進投資者，或者是傳統業者轉型、收購及兼併介入產業的強力競爭者；同時原本行業內的企業也紛紛擴充產能，市場競爭日益激烈，未來集團業務將面臨競爭加劇的風險。

寧德時代強調，持續投入研發是保持公司核心競爭力的重要策略。這意味著，接下來幾年裡面，寧德時代的研發、擴廠將不會停下腳步，而且還可能逐漸擴大的態勢，而「拉幫結派」的投資模式成為主要重點。

Photo Credit: GettyImages 寧德時代的歐洲總裁Matthias Zentgraf在德國的圖根林講解未來的電池產能規劃。

寧德攜手福特汽車搶美國政策補助

福特汽車於2月14日表示，將和寧德時代合作於美國密西根州（State of Michigan）耗資35億美元興建一座電池工廠，主要生產磷酸鐵鋰電池芯，這類電池芯成本低於歐美主流鎳鈷電芯。

屆時將利用寧德的技術、專利生產先進的鋰電池，加強國內的電動車供應鏈，預計2026年將在全球每年生產200萬輛電動車，而目前離計畫目標已達成70%的電池產能。

福特的高階主管告訴《華爾街日報》，福特曾考慮在墨西哥、加拿大等地建廠，但是最終還是因為「大筆補助」選擇密西根州，而該間廠房為了規避美國法規限制，是由福特100%持股。

根據市場研究機構SNE Research於2月8日報告顯示，2022年全球電動車電池總量為517.9 GWh，相較於同期成長71.8%。中國寧德時代以191.6 GWh，市占率達到了37%居冠；比亞迪（BYD）、LG Energy Solutions兩者市占率為同為13.6%並列亞軍。

此後，依序是：松下（Panasonic）7.3%，居第4位；SK On達5.4%，佔第5位，和三星SDI的4.7%為第6位。令人感到訝異的是，韓國電池業者市占率均下降，日本企業陷入低迷，反而是中國業者連續取得重要成果，像是寧德時代受惠於特斯拉車款Model 3和Y拉貨有成，市場成長率成長達4個百分點；比亞迪則是成長了4.9個百分點。

LG豪擲70億美元，創下不可逾越的高牆

SNE Research強調，近期美國實施降低通膨法（IRA），寧德時代、比亞迪和中國鋰電（CALB）等業者積極從國內市場走向全球，未來電池產業向中國靠攏的情況將會加劇。

目前以國家來看，中國的勢頭銳不可擋，從一年的時間內從48.2%的市占率一路爬升到60.4%。韓國大學汽車工程系教授朴哲完強調，中國戰略已對韓國造成威脅，中企大舉擴張的策略非常成功。

而韓國產業界對前景相當憂慮，因此三大業者：LG Energy Solutions、三星SDI和SK On，預計在今年投入史無前例的巨額投資，達到20兆韓元（158億美元），擴大海內外產能，合計規模為135 GWh。其中近半投資額度約70億美元，單獨由LG支出，韓國業界稱其為「不可逾越的高牆」。

Photo Credit: GettyImages LG高級汽車電池部門能源解決方案負責人Dong Myung Kim 於2022年1月宣布在電池領域投資70億美元，這是該公司歷史上最大的投資。

其中，寧德時代是韓國業者頭號大敵，尤其寧德在德國設立首個海外生產基地，還有計劃於計劃在匈牙利建設第2家工廠，產能達到100 GWh，計劃2027年完工，正逐漸佔據歐洲市場，韓企日益失去競爭力。

韓國電池業內人士告訴韓國媒體《每日經濟新聞》韓企目前面臨三大問題，分別是攻佔美國、保衛歐洲和突圍中國等市場。他說：「我們將發動全面攻勢籌措更多資金擴大電池產能」。雖然韓國正積極想要趕上中國，但是從資本支出的金額來看，仍有相當大的差距。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航