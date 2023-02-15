搜救犬 vs. 機器人，震後救援誰更勝一籌？
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總是有奇蹟發生：在土耳其和敘利亞，倖存者仍在不斷地被從廢墟中解救出來。搜救犬協助搜尋。機器人未來也將在搜救中投入使用。兩者相比，誰在震後救援方面更勝一籌？
文：Carla Bleiker
土耳其、敘利亞發生大地震，儘管找到倖存者的機會每天都在減少，但救援人員仍幾乎24小時全天候工作。
在瓦礫堆下尋找生還者的方法有幾種。直接溝通是其中之一。當志願者和救援人員認為聽到有生命跡象的聲音時，會立刻停止手頭工作前去救援——有時被掩埋者會以喊叫或擊打的方式來引起注意，甚至可以向家人朋友發送簡訊或WhatsApp消息。
然而，這其實是例外情況。通常情況下，救援人員在尋找倖存者時會通過其他途徑。歐盟CURSOR（在搜索和救援行動中協調使用小型機器人設備和先進感測器）計畫，於週二展示了用來幫助從震後廢墟中營救人員的機器人和無人機。
這種小型輪式機器人配備了紅外線和熱成像攝影機，並通過一根小管子從坍塌地點吸入空氣，檢查其中是否含有二氧化碳和人類蛋白質。這使得人們在廢墟下也可以被定位。借助擴音器和麥克風，行動指揮官可以與被掩埋對象取得聯繫。無人機可以為救援人員提供坍塌現場的3D圖像。
由於持續不斷的餘震，尋找倖存者對救援隊來說「非常危險，因為一切都在坍塌」，計算機科學家、凱澤斯勞滕工大機器人系統學科系主任卡斯滕・伯恩斯（Karsten Berns）說道，「人們希望通過這種自主系統來改善這一點。」
救援機器人能做什麼？
伯恩斯是機器人地震救援方面的專家——他的團隊在2016年參與了一個類似於CURSOR的歐盟計畫。伯恩斯在ICARUS計畫框架下研發的機器人，旨在使救援工作更容易。包括配有紅外感測器的小型履帶式車輛，以及類似挖掘機的大型機器人。
它們可以移動重型殘骸或建築物的部分，並且可以在一公里外實現操作，因此不會有任何挖掘機司機會被置於危險之中。整個過程中，攝影頭可以將機器人「看到」的內容傳輸到控制中心。
一些可以駛入倒塌房屋的機器人同時也配備了氣體感測器。地震發生後，由於管道被損壞，不僅有坍塌的危險，發生瓦斯爆炸的風險也很高。
離投入使用還有很長的路
無論伯恩斯的機器人還是CURSOR計畫的樣品機都只是通過研究開發的原型樣機，僅在一些演示情形下進行了測試。
此次發生的土耳其、敘利亞大地震，這些機器都不能用來幫助找尋被埋人員。在真正的災難中可投入使用的批量化生產仍有很長的路要走。
比如，必須要弄清的費用問題。生產如此昂貴機器的費用該由誰來承擔，前往地震地區的運輸費用又由誰來支付？伯恩斯在《德國之聲》的採訪中說，在研究領域，沒人能承擔這樣的成本，他表示業界需要承擔這些成本。
哪個更好：機器人還是救援犬？
搜救犬的一個非常明顯的優勢是：它們不是原型樣機。這些動物目前正被調用，在土耳其和敘利亞震後的廢墟下搜尋倖存者。德國也派出了配有搜救犬的救援隊前往地震災區展開救援。
狗可以嗅到汗液、荷爾蒙、血液、排洩物甚至人的呼吸。當它們嗅出被埋在廢墟下的人員時，就會吠叫，並來回刨抓。
使用動物的另一個好處是：它們不依賴於救援機器人工作及數據傳輸時所需的電力或網路。相比之下，志願者只需額外帶上水和狗糧。而建立網路連接則困難得多。
根據伯恩斯的說法，目前機器人技術還不夠成熟，還不足以匹敵一隻優秀的嗅探犬的鼻子。
伯恩斯說：「我會說，眼下仍是牧羊犬的表現更佳。」當然，機器人也有自己的優點：比如，搜救犬無法進行攝影傳輸，而且它們不能像小型車輛那樣被精確地控制。
最後決定由人來做出
在進行ICARUS計畫時，伯恩斯和他的團隊曾短暫地幻想過將救援團隊派往哪些建築物的決策自動化。然而，積極的救援者們很快令他們打消了這個想法。
當坍塌的風險太大時，有時團隊不得不決定放棄被困人員，以免危及救援人員的生命安全。而這個決定不能交給機器人來做。
「因為（這樣的決定）即使對於人類專家來說也是極其困難的，」伯恩斯說。「廢墟下的人們會很高興有人要來救他們了，而專家們則很清楚地知道：我們救不了他們。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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