得三電系統者得天下：台灣多年前卻因短視近利，而將此龐大的商機拱手讓人
我們想讓你知道的是
過去的汽車產業是「得引擎、變速箱者得天下」，如今則是「得三電系統者得天下」，但所謂的三電系統是指哪三電呢？看完這篇，不管你是想要打入電動車供應鏈、或轉職到電動車產業，你已經能夠正確回答關鍵問題了。
文：李旭弘（一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證台灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人）
上一篇〈特斯拉是死是活並不重要，重要是電動車產業已出現三大市場訊號〉我們談到特斯拉電動車開創新局，帶來一場交通工具的革命，迫使傳統汽車大廠放棄他們的主將（內燃機）引擎。其實早在18世紀，第一台用直流電機驅動的電動車就已經製造出來，並且橫行了半個世紀後，才因當時電池技術的瓶頸，以及競爭對手（內燃機）引擎效能的提升而逐漸敗陣，換來近一個世紀的沉寂。
是不是覺得這個故事很熟悉？我們之前曾經講過胖子鈉電池輸給鋰電池40年後捲土重來、敗部復活的勵志故事，電動車也是因為時空背景、條件不允許，當時沒有成功罷了。太陽底下沒有新鮮事，已有的事，後必再有，要不是因為電池技術的瓶頸，人類開一台沒效率的汽油車一百年還真是沒有道理。
「得三電系統者得天下」，三電系統是哪三電？
過去的汽車產業是「得引擎、變速箱者得天下」，如今則是「得三電系統者得天下」，所謂的三電系統是指哪三電？
- 電動車的手腳：電機
電動車捨棄引擎、變速箱，改由馬達直接驅動，負責提供車子的直接動力轉動車輪，然後根據驅動方式的不同，再區分成永磁馬達與感應馬達兩大類。馬達的地位等同於引擎，三電中的第一電，就是電機。
- 電動車的大腦：電控
三電中的第二電，則是電控。電控是車子的大腦，負責所有指揮所有車子的運作，包含前述的電機控制，什麼時候快、什麼時候慢，對應快或慢時背後的各元件配合，都是電控負責的範疇。
- 電動車的心臟：電池
電機跟電控都已廣泛應用在家電、各種工業或是數位產業，也是台灣產業的強項，許多媒體所點名的電動車概念股，講的都是供應電動車電機和電控零組件的公司。然而，電動車的心臟在電池，三電中的第三電，電池占電動車近一半的成本，是電動車中最關鍵的零組件，也是最重要的兵家必爭之地，但台灣多年前卻因短視近利及路線選擇錯誤，而將此龐大的商機拱手讓人。
什麼是電動車動力電池系統（Powertrain）？
三電系統為電機、電控、電池，分別是電動車的手腳、大腦、心臟，我們今天要談的是轉職電動車產業必備的面試問題，也就是電動車的心臟：動力電池。
綠學院的讀者較為熟悉儲能電池 [註一]，也參加小聚，電動車及儲能系統是電池的前兩大應用場景，因此動力電池的用詞主要是為了與儲能電池區隔，兩者需要的技術特性稍有不同。我們文章使用動力電池，特別指用在電動車上的鋰電池，除一般鋰電池特性外，通常還具有快速充放電的特性。目前動力電池已經超過鋰電池出貨量一半以上，而電動車現階段還不過只是萌芽階段，預期未來動力電池將會主宰電池市場。
- 電動車動力電池系統如同人體的心臟，由電池模組、電池管理系統、熱管理系統、電氣及機械系統所組成
動力電池系統係指用來驅動馬達的一種能量儲存裝置，這個裝置是由電池模組、電池管理系統、熱管理系統、電氣及機械系統所組成，請見下圖。
由於有不同種類的電動車，各家的結構、驅動模式也不同，導致對動力電池的性能要求也不一樣。例如純電動車完全依賴於動力電池系統的能量，因此想要高續航力，所需的電池系統體積和重量就越大；插電式油電混合車（PHEV）、油電混合車（HEV）對動力電池系統的容量要求雖然比純電動車要低，但要能夠提供較大的瞬間功率，故此電芯的採用及電力輸出搭配的設計又與純電動車不同。
馬達體積小，可以放置在車輪附近增加能量轉換率，因此電池通常是放在電動車底盤，在有限的設計空間下進行系統配置。動力電池系統設計除了要能滿足整車的動力要求之外，還必須考量電池系統自身的內部結構、電池安全以及電池管理設計等方面要求。例如負責裝配的整車廠，會考慮電池系統空間設計、電池安全設計、線束連接線設計、外接擴充設計如CAN bus等需求，形成一個有限的動力電池系統空間大小。
電池是會發熱且起火的，把它關在有限的空間裡，會產生散熱問題，因此動力電池除了較重視快速充放電特性之外，更要考慮安全性、使用壽命、耐熱耐寒、保養和維修等諸多因素，不然層出不窮的火燒車事件，一個官司就可能讓車廠傾家蕩產。
看到這裡，不管你是想要打入電動車供應鏈、或轉職到電動車產業，你已經能夠正確回答關鍵問題了。下一篇，我們接著來七層開箱動力電池系統！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21