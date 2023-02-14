走得就走，海外升學就是王道？父母勿忘這關鍵細節！

留意到最近幾年大家去得最多的飯局，離不開都是移民或海外升學前的歡送晚宴。又是的，外國環境優美，擁有大片草地、英語教學、多元化學習模式，好處多到數不完。然後，最重要的，就是你深信這會帶來你的子女將來有更好的前途。我曾留學英國，在那環境薰陶下，的確有助提升競爭力，令我有更大的發展。

記得幾年前在大學教授兒童發展時，遇上一位學生，令我印象非常深刻。他分享來上課的原因，不是為了工作，而是希望了解自己的童年。在外國出生、長大的他，原來身分認同等問題一直困擾着他，甚至影響到現在；他直言亦因為膚色令他在外國遇上許多不公平。所以回來香港是要尋根，來這課程是為了解自己。

最近，有對父母來諮詢她女兒升中的方向，以及如何發展她的專長及計劃未來。女孩是「十萬個為什麼」，喜歡問過不停。你告訴她一個觀點，她會回應你另一個，靈活又有創意。觀察及了解了一段時間，我建議她出國留學或入讀本地提供IB課程的學校，著重啟發性的學習模式使她有更大發揮。

爸爸一聽到「留學」兩字反應很大，表現抗拒。之後從女孩母親得知，原來爸爸小時候曾出國留學，但就有着這樣的經歷——他憶述自己當時非常努力去做簡報，但他認為老師給予的成績，始終不及當地同學。這「不公」的感覺令他不享受留學時光，甚至有機會影響女兒升學的選擇。這個烙印還一直纏繞着現在的他，面對工作時出現極大的無力感，認為自己無論怎樣努力都不會得到別人認同。為着自己與女兒，爸爸接受了輔導，慢慢處理了在小時留學時，萌生出來「再努力都無用」的那個信念。

俗語有句三歲定八十，童年經驗有着對以後一生決定性的影響。十八歲前就是你子女成長的黃金期，我們必定要好好把握。

你的子女留學時，大概在12到18歲，在努力為他們尋找適當學校的同時，你知道到他們正經歷什麼階段嗎？心理學家艾瑞克森（Erik Erikson）形容他們正處於「尋找自我身分及認同」的階段。簡單來說，他們開始探索自己，尋找存在的意義、價值、喜好，了解自己是個怎樣的人，以及思考將來想變成怎樣。他們需要在與別人的互動中來確立自己的身分，並在社會中尋找及獲得別人的認同。不然，就會出現不安，做成自我混亂，有可能產生強烈的自卑感、挫敗感，及對將來的發展造成無形影響。

艾瑞克森強調，這是每個年青人都會經歷的階段，正常不過。只是如在這階段，還要孤身一人到海外升學，可想像到挑戰會因而變得更加巨大。

Photo Credit: Wikimedia Commons, Public Domain 艾瑞克森（Erik Erikson）

年青人要生活在有着不同容貌、膚色、語言、文化、飲食嗜好等的全新地方；這些文化差異帶來衝擊，尤其是在吸收別人文化的同時，如何能保存自我。「我是誰」等問題會顯然變得更加複雜。文化差異，有時令他們不明白別人的要求，自然對於如何得到老師、同學的接納、認同，顯得無所適從。在他的字典裏找不到答案，因已超出了他可理解的範圍，此時，我們必須要成為他能夠尋求智慧及安慰的對象。

一位在英國留學的學生在參與網上輔導時，告訴我當地學生喜歡吃水煙，他不想參與，但就感覺自己被冷待，融入不了，所以不知應否改變去嘗試。亦有學生反映俄羅斯與烏克蘭同學同宿舍的情況，面對他們經常打交，夾在中間，而不懂如何處理。去了美國留學的女孩子，期待約會，分享很多她的同學早已拍拖，常胡思亂想令她不能集中學習。無疑，青春期本來就是個充滿着打破與發現的探索期，再加上外來環境、文化的巨大轉變，你的子女是必然會進入一個混沌的黑洞。

危機就是契機？這些經歷怎樣成為你子女成長的催化劑？艾瑞克森這位心理學家的背景很值得我們參考。他是在猶太人的社會中成長，本身的生父是北歐人，因此與飬父及周圍不同的人有着非常不同的容貌，這令他浮現了許多「我是誰」的問題？，後來他再移民去到美國。他自身的經歴令他思考了很多身分認同的問題。面對自我疑惑的重大危機造就了他日後成為一位出色的心理學家。我深信海外留學絕對是子女成長的一枚催化劑。

回顧你為子女留學的安排，就是選擇學校、考試，住宿入學等細節，都已經忙過不停。最後擇日買了機票，父母終於鬆了一口氣。其實，這才是個開始，我們不但不能在此時鬆懈，更要成為他們尋找智慧及安慰的人生導師。如果在這充滿着「危機」的階段，子女能夠被聆聽，獲得適時的引導，並在共同討論中成功學習更多應對方法，這就會造就他迅速成長，以及豐富他的人生寶庫，為他將來在社會裡展翅高飛奠下穩如磐石的基礎。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin