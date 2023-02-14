走得就走，海外升學就是王道？父母勿忘這關鍵細節！
我們想讓你知道的是
你的子女留學時，大概在12到18歲，在努力為他們尋找適當學校的同時，你知道到他們正經歷什麼階段嗎？心理學家艾瑞克森（Erik Erikson）形容他們正處於「尋找自我身分及認同」的階段。
留意到最近幾年大家去得最多的飯局，離不開都是移民或海外升學前的歡送晚宴。又是的，外國環境優美，擁有大片草地、英語教學、多元化學習模式，好處多到數不完。然後，最重要的，就是你深信這會帶來你的子女將來有更好的前途。我曾留學英國，在那環境薰陶下，的確有助提升競爭力，令我有更大的發展。
記得幾年前在大學教授兒童發展時，遇上一位學生，令我印象非常深刻。他分享來上課的原因，不是為了工作，而是希望了解自己的童年。在外國出生、長大的他，原來身分認同等問題一直困擾着他，甚至影響到現在；他直言亦因為膚色令他在外國遇上許多不公平。所以回來香港是要尋根，來這課程是為了解自己。
最近，有對父母來諮詢她女兒升中的方向，以及如何發展她的專長及計劃未來。女孩是「十萬個為什麼」，喜歡問過不停。你告訴她一個觀點，她會回應你另一個，靈活又有創意。觀察及了解了一段時間，我建議她出國留學或入讀本地提供IB課程的學校，著重啟發性的學習模式使她有更大發揮。
爸爸一聽到「留學」兩字反應很大，表現抗拒。之後從女孩母親得知，原來爸爸小時候曾出國留學，但就有着這樣的經歷——他憶述自己當時非常努力去做簡報，但他認為老師給予的成績，始終不及當地同學。這「不公」的感覺令他不享受留學時光，甚至有機會影響女兒升學的選擇。這個烙印還一直纏繞着現在的他，面對工作時出現極大的無力感，認為自己無論怎樣努力都不會得到別人認同。為着自己與女兒，爸爸接受了輔導，慢慢處理了在小時留學時，萌生出來「再努力都無用」的那個信念。
俗語有句三歲定八十，童年經驗有着對以後一生決定性的影響。十八歲前就是你子女成長的黃金期，我們必定要好好把握。
你的子女留學時，大概在12到18歲，在努力為他們尋找適當學校的同時，你知道到他們正經歷什麼階段嗎？心理學家艾瑞克森（Erik Erikson）形容他們正處於「尋找自我身分及認同」的階段。簡單來說，他們開始探索自己，尋找存在的意義、價值、喜好，了解自己是個怎樣的人，以及思考將來想變成怎樣。他們需要在與別人的互動中來確立自己的身分，並在社會中尋找及獲得別人的認同。不然，就會出現不安，做成自我混亂，有可能產生強烈的自卑感、挫敗感，及對將來的發展造成無形影響。
艾瑞克森強調，這是每個年青人都會經歷的階段，正常不過。只是如在這階段，還要孤身一人到海外升學，可想像到挑戰會因而變得更加巨大。
年青人要生活在有着不同容貌、膚色、語言、文化、飲食嗜好等的全新地方；這些文化差異帶來衝擊，尤其是在吸收別人文化的同時，如何能保存自我。「我是誰」等問題會顯然變得更加複雜。文化差異，有時令他們不明白別人的要求，自然對於如何得到老師、同學的接納、認同，顯得無所適從。在他的字典裏找不到答案，因已超出了他可理解的範圍，此時，我們必須要成為他能夠尋求智慧及安慰的對象。
一位在英國留學的學生在參與網上輔導時，告訴我當地學生喜歡吃水煙，他不想參與，但就感覺自己被冷待，融入不了，所以不知應否改變去嘗試。亦有學生反映俄羅斯與烏克蘭同學同宿舍的情況，面對他們經常打交，夾在中間，而不懂如何處理。去了美國留學的女孩子，期待約會，分享很多她的同學早已拍拖，常胡思亂想令她不能集中學習。無疑，青春期本來就是個充滿着打破與發現的探索期，再加上外來環境、文化的巨大轉變，你的子女是必然會進入一個混沌的黑洞。
危機就是契機？這些經歷怎樣成為你子女成長的催化劑？艾瑞克森這位心理學家的背景很值得我們參考。他是在猶太人的社會中成長，本身的生父是北歐人，因此與飬父及周圍不同的人有着非常不同的容貌，這令他浮現了許多「我是誰」的問題？，後來他再移民去到美國。他自身的經歴令他思考了很多身分認同的問題。面對自我疑惑的重大危機造就了他日後成為一位出色的心理學家。我深信海外留學絕對是子女成長的一枚催化劑。
回顧你為子女留學的安排，就是選擇學校、考試，住宿入學等細節，都已經忙過不停。最後擇日買了機票，父母終於鬆了一口氣。其實，這才是個開始，我們不但不能在此時鬆懈，更要成為他們尋找智慧及安慰的人生導師。如果在這充滿着「危機」的階段，子女能夠被聆聽，獲得適時的引導，並在共同討論中成功學習更多應對方法，這就會造就他迅速成長，以及豐富他的人生寶庫，為他將來在社會裡展翅高飛奠下穩如磐石的基礎。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
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