TNL+ 2023/02/15,
中國

夏立言訪中會王滬寧，國民黨已不畏懼被貼上「親中賣台」的媚共形象

夏立言訪中會王滬寧，國民黨已不畏懼被貼上「親中賣台」的媚共形象
Photo Credit: 國民黨提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨身為執政黨，卻曾一再批判身為在野的政治領袖，提出簽署「兩岸和平備忘錄」或「兩岸和平協議」，可謂是「親中賣台」、「隔海唱和」。民共間無「九二共識」，即使恢復兩岸兩會對話及陸委會與國台辦首長會談皆難以順遂，更遑論終止敵對狀態、簽署「兩岸和平協議」。

國民黨副主席夏立言率團訪中，與中共政治局常委王滬寧會面，此為二十大後習近平展開第三任期權力更趨於鞏固之際，也是國民黨在地方選舉獲得壓倒性勝利後，國共兩黨高層首次進行交流，也是王滬寧進入中共權力核心後首次會見台灣訪客。

同時，這也是王夏兩人繼2015年11月7日在新加坡參與「馬習會」後，雙方再次見面。是故，王夏會能否嫁接國共高層聯繫及對話，重新再主導兩岸關係發展，頗值關注。

儘管夏立言副主席及中共政治局常委王滬寧間會晤層級，不如兩黨領導人如朱立倫及習近平主席會晤，但確實是近年來國共兩黨最高層，因受台灣「國安五法」及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，所進行最高層級會談。

無可諱言，近十年來國共關係歷經變化，從2013年馬英九連任國民黨黨主席，到2017年吳敦義當選黨主席，歷任主席皆收到中共發的賀電。

其中包括2015年補選成功的朱立倫；2017年吳敦義當選黨主席時，中共回應更直接宣稱吳敦義黨主席為「你」，並無使用敬語尊稱。但2020年主席補選時江啟臣當選，則並未收到中共黨的祝賀，這顯示從吳敦義主政到江啟臣擔任主席，國共關係陷入緊張狀態。2021年中共針對朱立倫當選發出賀電，禮貌性互稱呼為「先生」，應有助於原已陷入低盪的國共關係重新熱絡，再視國民黨為對話對象。

儘管中共當局依然堅持「九二共識」及「一中原則」，但國民黨內隨權力轉移對「九二共識」表述產生爭辯，包括馬英九（一中各表）、洪秀柱（一中同表、一中共表）、江啟臣（憲法九二），再到朱立倫（一中各表、九二共識是沒有共識的共識），甚至黨內青壯派掀起「過時論」、「揚棄論」、「替代論」及「ECFA共識論」。

此次，在中共二十大習近平鞏固權力後及台灣九合一地方選舉國民黨大勝後，進行「王夏會」有其特殊政治意涵及價值。

首先，夏立言訪陸展開王夏會談，具有穩定兩岸和平發展的意義

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