不太懂德文的德裔人訪德國

有德國血統的人遊歷德國，或在當地生活，總有許多感受和經歷。

十年前在德國大學交流，在學期前為交流生和外國學生舉辦的德文班上，就有兩位德裔學生。他們都來自美國，男生姓Wolfe，女生姓Hiner，與我一樣在這大學交流半年。他們的德文都是中級程度，女生又比男生說得流利。他們都說，家人都不大講德文，多講英文，德文都是在大學學習的。

在這學期中，我亦遇到幾位有德國姓氏的學生，令我想起高中時到慕尼黑歌德學院學德文，同有不少來自世界各地的德裔學生。他們大部分在家中已沒人講德文，有些是第三代或以上的移民，首次來德國。

德國對他們來說，既熟悉又陌生，老實說是陌生多、熟悉少。熟悉的，就是自己的德國姓氏，還有從小在家庭黑白舊照片看見的玄祖父母，穿著南德傳統服飾。父母自小跟他們說，19世紀末，照片中的年輕人先從南德巴伐利亞來到北德的不來梅哈芬（Bremerhaven）港登船，因為內陸的巴州沒有海洋。他們坐了接近一個月的船，在阿根廷上岸。年幼的你追問他們為何要千里迢迢來到南美，現在於德國還有沒有親人，父母卻搖搖頭，說他們就只知道這麼多而已。

德裔人來德，總有尋根意味，縱然這樹根與他們連結甚淺。這裡說「來德」而非「回德」，因為除非是像影星狄卡比奧（Leonardo Wilhelm DiCaprio）這樣的第二代德裔人，年少時常訪德國，第二個名字還是德文；否則從來沒有去過德國，又何來「回去」呢？美國總統中，杜魯門、尼克遜、艾森豪、特朗普，都是德裔；就連非裔奧巴馬，都有位來自巴符州Besigheim的女性祖先。然而這些人與德國並無特別感情，亦不會強調德裔血統。

華人在德國認識德裔人，總會與他們談到族裔與國家的關係。聽著後者說到與德國的關係，有深有淺，都會想到散居全球的華人，從鄰近的泰國到遙遠的烏拉圭，都有著不同文化，是中華文化與當地習俗的結合。「German ancestry」並不等同「from Germany」，卻承載著德意志文化的高低起落，因為他們的祖宗都見證了德意志人不同年代的興衰，也選擇了離鄉別井。在新的土地，有如阿米什人（Amish）般還自成一國地過著17世紀生活、不與當地人往來和不用新科技，亦有許多人從此摒棄自己的語言文化，做百分百的當地人。

那年在交流大學德文班上，老師每逢聽見德裔同學錯答問題，都難掩失望神情，特別是很簡單的文法題。德國老師顯然對德裔同學有期望，期望他們可以掌握祖輩的母語。在現實社會，一些德裔人的德文很好，一些較遜甚至完全不會。德裔人對德國，感情有濃有淡，聽聽每人的故事，卻有很深得著。