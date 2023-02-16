德國外長呼籲土耳其、匈牙利盡快批准芬蘭和瑞典加入北約，「不要再拖下去」

文：德國之聲中文網（美聯社、德新社、路透社）

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）2月13日表示，期盼北約全體成員國都能准許芬蘭和瑞典加入北約，呼籲土耳其和匈牙利盡快批准此事，「不要再拖下去」。

貝爾伯克13日在芬蘭赫爾辛基（Helsinki）與芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）會面。聯合記者會上，貝爾伯克說芬蘭、瑞典若加入北約，有助於強化北約整體的同盟。

在芬蘭談了什麼？

貝爾伯克重申，芬蘭與瑞典「符合北約成員國去（2022）年在馬德里協議的標準。」

此前，北約曾於去年6月在西班牙馬德里（Madrid）舉行峰會，當時芬蘭和瑞典共同提出加入北約的正式申請；至今，北約成員國僅剩土耳其和匈牙利尚未批准此事。匈牙利稱打算於今（2023）年初批准，土耳其則明顯更不情願，屢屢揚言要阻擋這兩國加入北約。土耳其指控這兩國支持「恐怖主義」，尤其不滿瑞典。

今年1月，芬蘭透露出信號：若瑞典會拖慢加入北約程序，芬蘭有可能轉而尋求單獨申請加入北約。2月13日，芬蘭外長哈維斯托對德國及其他批准申請的北約成員國表達感謝。他表示，「希望芬蘭和瑞典能夠同時獲批准」，並稱芬蘭一直與匈牙利和土耳其保持聯繫。

北歐兩國入北約申請進度如何？

數十年來，芬蘭與瑞典在歐洲內外皆在軍事上維持中立。然而，去年俄羅斯入侵烏克蘭，促使北歐兩國改變政策，首度尋求加入北約。

要加入北約，必須經過北約全體30個成員國一致同意。土耳其一直展現出保留態度，主張芬蘭和瑞典支持並收容流亡的庫德族人。

去年夏天北約峰會登場前，芬蘭、瑞典與土耳其簽署了備忘錄，替土耳其接下來批准北歐兩國入北約一事鋪路。不過到了今年1月，土耳其單方面宣佈延宕原訂2月舉辦的協商會議；在此之前，瑞典曾爆發反伊斯蘭、挺庫德族的示威行動。

2月11日，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）受訪時，暗示美國可以施壓土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），希望如此一來，芬蘭有機會在今年夏天的北約峰會前實現加入北約的目標。

尼尼斯托說，艾爾多安「任何情況都不會任由自己受到大眾壓力影響」，但如果在土耳其和美國的雙邊協商中「打開某些可能性」，仍有機會產生作用。

2022年6月西班牙馬德里北約峰會前，土耳其、芬蘭、瑞典簽訂備忘錄｜Photo Credit: GettyImages

貝爾伯克還會推動哪些議題？

2月14日，貝爾伯克與尼尼斯托見面，之後前往瑞典斯德哥爾摩會面瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billström）。

除了商討北歐兩國加入北約，外界預料貝爾伯克此行赴瑞典，還將推動瑞典援助坦克給烏克蘭。

今年1月，德國面對來自西方盟友的壓力，同意援助重型坦克。先前德國擔憂會激怒俄羅斯，數月以來遲遲未批准提供先進的「豹2」坦克給烏克蘭，直至近期才開綠燈。

芬蘭和瑞典皆擁有豹2坦克。不過，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）2月12日接受芬蘭電台訪問時說，芬蘭對於援助豹2坦克，尚未做出決定。馬林指出，芬蘭與俄國之間的邊界線達1300公里；是否運送武器至烏克蘭，這一點必須納入考量。

瑞典也未給出確定答覆。雖然瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）考慮過提供戰機給烏克蘭的可能性，但現階段對瑞典來說，加入北約是更急迫的事。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航