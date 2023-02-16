德國外長呼籲土耳其、匈牙利盡快批准芬蘭和瑞典加入北約，「不要再拖下去」
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去年俄羅斯入侵烏克蘭，促使瑞典、芬蘭改變中立政策，首度尋求加入北約。要加入北約，必須經過北約全體30個成員國一致同意。土耳其一直展現出保留態度，主張芬蘭和瑞典支持並收容流亡的庫德族人。去年北約峰會登場前，芬蘭、瑞典與土耳其簽署了備忘錄，替土耳其接下來批准北歐兩國入北約一事鋪路。不過到了今年1月，土耳其單方面宣佈延宕原訂2月舉辦的協商會議。
文：德國之聲中文網（美聯社、德新社、路透社）
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）2月13日表示，期盼北約全體成員國都能准許芬蘭和瑞典加入北約，呼籲土耳其和匈牙利盡快批准此事，「不要再拖下去」。
貝爾伯克13日在芬蘭赫爾辛基（Helsinki）與芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）會面。聯合記者會上，貝爾伯克說芬蘭、瑞典若加入北約，有助於強化北約整體的同盟。
在芬蘭談了什麼？
貝爾伯克重申，芬蘭與瑞典「符合北約成員國去（2022）年在馬德里協議的標準。」
此前，北約曾於去年6月在西班牙馬德里（Madrid）舉行峰會，當時芬蘭和瑞典共同提出加入北約的正式申請；至今，北約成員國僅剩土耳其和匈牙利尚未批准此事。匈牙利稱打算於今（2023）年初批准，土耳其則明顯更不情願，屢屢揚言要阻擋這兩國加入北約。土耳其指控這兩國支持「恐怖主義」，尤其不滿瑞典。
今年1月，芬蘭透露出信號：若瑞典會拖慢加入北約程序，芬蘭有可能轉而尋求單獨申請加入北約。2月13日，芬蘭外長哈維斯托對德國及其他批准申請的北約成員國表達感謝。他表示，「希望芬蘭和瑞典能夠同時獲批准」，並稱芬蘭一直與匈牙利和土耳其保持聯繫。
北歐兩國入北約申請進度如何？
數十年來，芬蘭與瑞典在歐洲內外皆在軍事上維持中立。然而，去年俄羅斯入侵烏克蘭，促使北歐兩國改變政策，首度尋求加入北約。
要加入北約，必須經過北約全體30個成員國一致同意。土耳其一直展現出保留態度，主張芬蘭和瑞典支持並收容流亡的庫德族人。
去年夏天北約峰會登場前，芬蘭、瑞典與土耳其簽署了備忘錄，替土耳其接下來批准北歐兩國入北約一事鋪路。不過到了今年1月，土耳其單方面宣佈延宕原訂2月舉辦的協商會議；在此之前，瑞典曾爆發反伊斯蘭、挺庫德族的示威行動。
2月11日，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）受訪時，暗示美國可以施壓土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan），希望如此一來，芬蘭有機會在今年夏天的北約峰會前實現加入北約的目標。
尼尼斯托說，艾爾多安「任何情況都不會任由自己受到大眾壓力影響」，但如果在土耳其和美國的雙邊協商中「打開某些可能性」，仍有機會產生作用。
貝爾伯克還會推動哪些議題？
2月14日，貝爾伯克與尼尼斯托見面，之後前往瑞典斯德哥爾摩會面瑞典外長比爾史特龍（Tobias Billström）。
除了商討北歐兩國加入北約，外界預料貝爾伯克此行赴瑞典，還將推動瑞典援助坦克給烏克蘭。
今年1月，德國面對來自西方盟友的壓力，同意援助重型坦克。先前德國擔憂會激怒俄羅斯，數月以來遲遲未批准提供先進的「豹2」坦克給烏克蘭，直至近期才開綠燈。
芬蘭和瑞典皆擁有豹2坦克。不過，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）2月12日接受芬蘭電台訪問時說，芬蘭對於援助豹2坦克，尚未做出決定。馬林指出，芬蘭與俄國之間的邊界線達1300公里；是否運送武器至烏克蘭，這一點必須納入考量。
瑞典也未給出確定答覆。雖然瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）考慮過提供戰機給烏克蘭的可能性，但現階段對瑞典來說，加入北約是更急迫的事。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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