2023/02/14,
印太

學者：中國海警船用「軍事級雷射」，意在威嚇菲律賓同意美軍擴大部署

學者：中國海警船用「軍事級雷射」，意在威嚇菲律賓同意美軍擴大部署
菲律賓海岸防衛隊13日指控，一艘中國海警總隊的艦艇6日在南海以「軍事級雷射光」照射菲國船隻，導致組員暫時失明。Photo Credit: Philippine Coast Guard粉絲專頁

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近日菲律賓政府指控中國海警船以「軍事級雷射光」，二度照射對正於仁愛暗沙進行「換班與補給任務」的船隻，導致艦橋人員暫時性失明。學者認為，中方此威嚇舉動，應是對馬尼拉同意美軍新增4處據點後的回應。

（中央社）菲律賓學者說，中國海警在南海以「軍事級雷射」照射菲方船隻，導致組員一度失明，應是對馬尼拉同意美軍新增4處菲國據點建設權限的回應，「中國基本上是想威嚇我們」。

菲律賓海巡隊昨天指控中國海警日前在仁愛暗沙周邊，2度以「軍事級雷射」照射菲方船隻，並冒著碰撞風險進行危險操作，駛入距菲國艦艇僅約140公尺範圍，阻撓菲方對擱淺在仁愛暗沙的馬德雷山號（Sierra Madre）運送食物和補給物資。

菲律賓於1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制，因此需定期派員前往換班並運送補給。

菲律賓智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2日訪菲，馬尼拉當局同意美軍新增4處菲律賓戰略據點建設權限，6日就發生中國海警照射軍用雷射事件，很有可能是北京對菲方同意美軍擴大部署的回應。

他表示：「現在中國基本上是想威嚇我們。畢竟，如果中國擁有這類軍事資產和武器，為什麼現在才展示出來？他們過去就可以使用它。」

卡貝薩告訴中央社，中國正試圖展示實力（flex its muscles），「尤其他們（中國）不想被視為軟弱，正運用科技展現其實力，這是菲律賓首次看到來自中方的這類策略或活動」。

他表示，現在緊張情勢加劇，「我們將看到更多的中國挑釁，還有展示他們的現代化軍事資源」。

美軍獲得4處菲律賓新增據點建設權限後，菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員拉貝納（Aaron Jed Rabena）就表示，由於北京認為華府此舉敵對他們，「這可能引發中國的回應」。

事實上，若學者判斷為真，這不是北京首度就美國官員訪菲做出回應。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年11月赴菲律賓巴拉旺島（Palawan），並登上菲國南海大型多功能巡邏艦，成為訪問巴拉旺島的美方最高層官員。由於巴拉旺島鄰近主權具爭議的南沙群島，當時外界預期，菲中關係可能受影響。

而在賀錦麗抵菲前，中國占據島礁就傳出爆破聲。菲國警方在報告中說，爆破聲據信來自北京占據渚碧礁上的「大砲或武器」。

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圖為2015年5月11日，一名菲律賓士兵在巴拉望島以西的中業島海岸巡邏。Photo Credit: Reuters / 達志影像
圖為2015年5月11日，一名菲律賓士兵在巴拉望島以西的中業島海岸巡邏。

國立政治大學外交政策研究中心訪問學者與研究員畢特洛（Lucio B. Pitlo III）認為，隨著馬尼拉允許美軍運用更多菲國戰略據點，包括面向台灣海峽和南海的地點，還有美國、菲律賓及日本有意簽署三方安全協議，中國可能在西菲律賓海加大對馬尼拉施壓。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

畢特洛說，北京可能想藉此表達對事態發展不滿，並阻止馬尼拉向美日兩國靠攏。但製造這類海上事件可能只會適得其反，強化菲律賓穩固菲美同盟的決心。

他認為，北京希望馬尼拉把本國的安全顧慮納入考量，但在此同時，中國不應該進一步與菲律賓對立，或把其「進一步推向華盛頓的懷抱」。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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