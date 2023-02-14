2023/02/14,
教育

落實同工同酬，桃園、台南、高雄將給予代理教師完整聘期

落實同工同酬，桃園、台南、高雄將給予代理教師完整聘期
Photo Credit：台南市政府教育局

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春節過後，桃園市於10日率先宣布給予代理教師完整聘期，落實同工同酬，台南市、高雄市則在今（14）日宣布。桃園市教育局表示，國中小沒有兼任行政職的代理教師，在寒暑假往往也要備課、處理班務或校務活動，但聘期大多都是從8月27日算到7月2日，只有10個月又7天，且桃園市的高中生代理教師從107學年度起就實施全年聘期，出現同工不同酬、一市兩制的情況。

桃園日前開出「代理教師完整聘期」的六都首例後，台南、高雄市政府今（14）日也跟上，宣布代理教師聘期延長到7月31日，且未來會長期給予完整聘期。不過，台南市教育局也表示，本年度預計將因此增加7500萬元支出，呼籲中央提供補助，避免人事費排擠其他教育預算。

全台多數縣市至今沒有給予代理教師12個月的完整聘期，導致許多老師得在寒暑假期間於校外兼職，或是擔任學校行政職。對此，立委及教團近年積極倡議，監察院也進行調查，並要求給予完整聘期。

去（2022）年11月，立委范雲在立法院教育及文化委員會中提案，要求國教署修正相關要點或法規，明定從112學年起，各縣市政府應給付代理教師全年薪資，不得另設其他條件，預算修正案也順利通過，全國代理教師有望在今（2023）年起獲得完整聘期的保障。

六都直至去年底都未給予代理教師完整聘期，僅台北市針對再聘用的代理教師有相關規定。春節過後，桃園市於10日率先宣布給予代理教師完整聘期，落實同工同酬，台南市、高雄市則在今（14）日宣布。

桃園市教育局指出，從111學年度起，將給予市立高中、國中、國小及公立幼兒園代理教師全年聘期，已經聘任在案的教師不追訴起聘日，聘期直接延長到112年7月31日；若是111學年度第2學期各校辦理代理教師甄選或再聘，聘期始日皆為112年2月1日，並以實際到職日聘任。

桃園市教育局表示，國中小沒有兼任行政職的代理教師，在寒暑假往往也要備課、處理班務或校務活動，但聘期大多都是從8月27日算到7月2日，只有10個月又7天，且桃園市的高中生代理教師從107學年度起就實施全年聘期，出現同工不同酬、一市兩制的情況。

桃園市長張善政強調，自己上任後全力促成這項政見，讓桃園能夠率先達成，不僅保障代理教師的權益，更能吸引並留住優秀師資。

年增7500萬支出，南市府呼籲中央補助

台南市長黃偉哲今日宣布，台南市、高雄市政府經過討論，決定同步實施「代理教師核給全學年聘期」，並自即日起開始。台南市教育局長鄭新輝指出，由於學校於寒暑假期間仍有課程、營隊、學生輔導以及行政事務等相關校務與活動，需要代理教師辦理，因此目前任職的代理教師聘期延長到7月31日，112學年度起的代理教師也會核給全學年聘期。

台南市教育局表示，本年度代理教師聘期統一延長，預計將增加7500萬元支出，未來若全面實施，初估每年至少增加1.5億元人事費，因此期盼中央能提供補助，避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。

高雄市教育局長謝文斌表示，高雄過去代理教師聘期、專案彈性調整聘期方面，都領先其他直轄市政府，現在宣布實施長期代理教師完整聘期，肯定代理教師辛勞的付出，避免同工不同酬的疑慮，展現高雄市照顧及重視代理教師權益的用心。

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核稿編輯：楊士範


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