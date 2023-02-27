疫情下發展出新型態「貧窮生意」：日本無家者支援團體，聯手不動產公司大賺一筆？

文：張郁婕（CHANG,Yu-Chieh）

週日（2/12）《朝日新聞》獨家報導指出，數個協助無家者的民間團體自2021年以來，陸續接獲無家者們反應，在疫情之後有社團法人介紹他們位在市郊的房子。

然而，日雇型勞動者的工作多半是一早就要在東京市區集合，住在市郊根本找不到工作，質疑這是社團法人和不動產公司聯手的新型態「貧窮生意」（貧困ビジネス＝利用艱苦人的弱點獲利的商業行為）——不動產公司透過將空房租給窮苦人家，提升住房率，就可以拉高房價。

疑似和不動產業者聯手的社團法人

一名在疫情期間被解僱、成為無家者後又被介紹入住遠在東京都福生市的62歲男子，便在近期決定控訴介紹他房子的社團法人及不動產公司。

這名男子被公司開除後，一度成為流浪街頭的無家者。去年6月，他在網路上找到一個社團法人，這個社團法人是在疫情爆發後的2020年10月成立於東京都新宿區，目的是要提供弱勢者住屋以及求職上的協助。

社團法人告訴這名男子，他們不只可以幫忙介紹住處，如果加碼簽約付費的「重建生活服務」（生活再建サービス），就可以提供職缺資訊。沒想到簽約之後，房子遠在東京都福生市就算了，房間根本沒有修繕好，也沒有提供他求職上的協助。他以房間沒有整理好為由，在修好之前拒付租金，就被趕了出去。

所以最近他決定要告當時在網路上找到這家社團法人，還有房子所屬的不動產公司造成他身心上的痛苦，求償200萬日圓。

多數入住房客都是經濟弱勢者

根據民間團體與法律專家在今年1月組成的「填滿空屋對策會議」（住宅穴埋め屋対策会議）與《朝日新聞》的調查發現，這家社團法人背後其實和多個不動產公司有合作關係。

其中一個例子是，搭乘JR距離新宿車程1小時左右的東京都羽村市有一棟建於1988年的公寓。這間公寓在這35年來多次易主，在2021年3月落入埼玉縣一家不動產公司手中。

也就是在這個時候，一名20多歲的男性在失業後，也是透過前述的社團法人，在春季入住到這間公寓。他表示，自己剛入住時，整棟公寓幾乎都是空屋，但到了夏季就住滿了；而且新的住戶搬進來時，都不是帶著裝滿家當的行李箱，而是用塑膠袋簡單打包衣物就入住了。

東京都羽村市也證實，從4月起陸續有這家社團法人的職員帶著房客到公部門申請生活保護（由公部門提供收入不足最低生活費的弱勢家庭經濟上的協助）。

公寓滿房後就易主

就在這棟公寓滿房之後，這棟公寓的所有人再度易主，買下這棟公寓的是一名在東京都內經營餐飲店的公司。這家餐飲公司的負責人說，旗下餐飲店因為疫情的關係收入大減，所以公司從7月起考慮經營副業，要來投資不動產，就這麼剛好在網路上看到這棟「滿房」公寓的廣告。

當時這家餐飲公司試算的結果，公寓「滿房」狀態一個月可以收到約130萬日圓的房租，買下整棟只要1億3400萬日圓，又聽說是東京都內狀況很好的房子，便馬上申請房貸，買下整棟公寓。

沒想到買下這棟公寓後沒多久，原本27間房間都「滿房」的公寓，便陸續有房客說要退租。「滿房」的公寓變成了3成是空房，讓這家餐飲公司負責人氣得跳腳，覺得自己被那家房仲騙了。

多摩地區當地的不動產公司指出，在不動產界的慣例是，買下中古屋後通常要等1年，不然至少也要等8個月後再轉手。東京都羽村市這棟中古公寓在半年以內（從3月到8月只過了5個月）就轉賣出去，實在是太快了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 東京的空拍圖

房仲店舖和社團法人地址一樣

「填滿空屋對策會議」與《朝日新聞》的調查就發現，這家餐飲公司買下這棟公寓的「滿房」狀態時，27名房客當中有19名是靠著生活保護費過活的經濟弱勢者。

介紹這棟公寓的不動產公司，在新宿的分店位置，正好就和前述的社團法人所在地一模一樣。入口處就同時貼著不動產公司與社團法人的名字。

這才讓「填滿空屋對策會議」起疑，不動產公司該不會是為了能高價轉賣公寓，先讓無家者們入住，衝高住房率再轉賣？如果真是如此，這一連串事情都是疫情爆發之後，這難道不是趁人之危的新型態「貧窮生意」嗎？

被帶離熟悉環境難以自立生活

以東京池袋為據點，長期協助無家者的NPO TENOHASI指出，這些前來諮詢的無家者都反應，那一家社團法人介紹的房子多半是在東京都多摩地域或鄰近縣市、往返東京都心車程要1小時的位置。對於領取生活保護費過活的民眾來說，大家因為沒有代步工具，所以找工作只能找走路走得到的範圍的工作。

不過在這些地方很難找到徒步就能上班的工作，如果透過網路尋找日雇型的工作，工作地點都離住處很遠，沒有辦法一早就到指定地點集合。

對於無家者或經濟弱勢者來說，突然把這些人帶離熟悉的環境，又沒有提供他們求職上的協助，是很難重建生活、自力更生的。

上述例子不是個案

事實上，前面提到說要控告那間社團法人及不動產公司的62歲男子並不是個案。《朝日新聞》會掌握到這條新聞，不是因為前述的NPO或是「填滿空屋對策會議」主動告訴記者，而是有記者在池袋公園遇到的一名65歲男子說的。

時間一樣是在2021年暑季，這名男子陷入生活上的困境，某天他在隅田川河岸邊排隊領餐時，遇到那個社團法人前來搭話，說可以介紹他一個好地方。當時那個社團法人介紹的公寓，就是前面提到的東京都羽村市3層樓中古公寓。不過他住了一小段時間，覺得在那裡根本無法自力更生，就離開那棟公寓了。