疫情下發展出新型態「貧窮生意」：日本無家者支援團體，聯手不動產公司大賺一筆？
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「貧窮生意」指的是「利用艱苦人的弱點獲利的商業行為」，在疫情之下，日本媒體發現有不肖不動產公司，透過將空房租給窮苦人家，提升住房率，拉高房價轉賣的行為，不但欺騙需要生活保護的人，也讓接手不動產的投資者遭受損失。
週日（2/12）《朝日新聞》獨家報導指出，數個協助無家者的民間團體自2021年以來，陸續接獲無家者們反應，在疫情之後有社團法人介紹他們位在市郊的房子。
然而，日雇型勞動者的工作多半是一早就要在東京市區集合，住在市郊根本找不到工作，質疑這是社團法人和不動產公司聯手的新型態「貧窮生意」（貧困ビジネス＝利用艱苦人的弱點獲利的商業行為）——不動產公司透過將空房租給窮苦人家，提升住房率，就可以拉高房價。
疑似和不動產業者聯手的社團法人
一名在疫情期間被解僱、成為無家者後又被介紹入住遠在東京都福生市的62歲男子，便在近期決定控訴介紹他房子的社團法人及不動產公司。
這名男子被公司開除後，一度成為流浪街頭的無家者。去年6月，他在網路上找到一個社團法人，這個社團法人是在疫情爆發後的2020年10月成立於東京都新宿區，目的是要提供弱勢者住屋以及求職上的協助。
社團法人告訴這名男子，他們不只可以幫忙介紹住處，如果加碼簽約付費的「重建生活服務」（生活再建サービス），就可以提供職缺資訊。沒想到簽約之後，房子遠在東京都福生市就算了，房間根本沒有修繕好，也沒有提供他求職上的協助。他以房間沒有整理好為由，在修好之前拒付租金，就被趕了出去。
所以最近他決定要告當時在網路上找到這家社團法人，還有房子所屬的不動產公司造成他身心上的痛苦，求償200萬日圓。
多數入住房客都是經濟弱勢者
根據民間團體與法律專家在今年1月組成的「填滿空屋對策會議」（住宅穴埋め屋対策会議）與《朝日新聞》的調查發現，這家社團法人背後其實和多個不動產公司有合作關係。
其中一個例子是，搭乘JR距離新宿車程1小時左右的東京都羽村市有一棟建於1988年的公寓。這間公寓在這35年來多次易主，在2021年3月落入埼玉縣一家不動產公司手中。
也就是在這個時候，一名20多歲的男性在失業後，也是透過前述的社團法人，在春季入住到這間公寓。他表示，自己剛入住時，整棟公寓幾乎都是空屋，但到了夏季就住滿了；而且新的住戶搬進來時，都不是帶著裝滿家當的行李箱，而是用塑膠袋簡單打包衣物就入住了。
東京都羽村市也證實，從4月起陸續有這家社團法人的職員帶著房客到公部門申請生活保護（由公部門提供收入不足最低生活費的弱勢家庭經濟上的協助）。
公寓滿房後就易主
就在這棟公寓滿房之後，這棟公寓的所有人再度易主，買下這棟公寓的是一名在東京都內經營餐飲店的公司。這家餐飲公司的負責人說，旗下餐飲店因為疫情的關係收入大減，所以公司從7月起考慮經營副業，要來投資不動產，就這麼剛好在網路上看到這棟「滿房」公寓的廣告。
當時這家餐飲公司試算的結果，公寓「滿房」狀態一個月可以收到約130萬日圓的房租，買下整棟只要1億3400萬日圓，又聽說是東京都內狀況很好的房子，便馬上申請房貸，買下整棟公寓。
沒想到買下這棟公寓後沒多久，原本27間房間都「滿房」的公寓，便陸續有房客說要退租。「滿房」的公寓變成了3成是空房，讓這家餐飲公司負責人氣得跳腳，覺得自己被那家房仲騙了。
多摩地區當地的不動產公司指出，在不動產界的慣例是，買下中古屋後通常要等1年，不然至少也要等8個月後再轉手。東京都羽村市這棟中古公寓在半年以內（從3月到8月只過了5個月）就轉賣出去，實在是太快了。
房仲店舖和社團法人地址一樣
「填滿空屋對策會議」與《朝日新聞》的調查就發現，這家餐飲公司買下這棟公寓的「滿房」狀態時，27名房客當中有19名是靠著生活保護費過活的經濟弱勢者。
介紹這棟公寓的不動產公司，在新宿的分店位置，正好就和前述的社團法人所在地一模一樣。入口處就同時貼著不動產公司與社團法人的名字。
這才讓「填滿空屋對策會議」起疑，不動產公司該不會是為了能高價轉賣公寓，先讓無家者們入住，衝高住房率再轉賣？如果真是如此，這一連串事情都是疫情爆發之後，這難道不是趁人之危的新型態「貧窮生意」嗎？
被帶離熟悉環境難以自立生活
以東京池袋為據點，長期協助無家者的NPO TENOHASI指出，這些前來諮詢的無家者都反應，那一家社團法人介紹的房子多半是在東京都多摩地域或鄰近縣市、往返東京都心車程要1小時的位置。對於領取生活保護費過活的民眾來說，大家因為沒有代步工具，所以找工作只能找走路走得到的範圍的工作。
不過在這些地方很難找到徒步就能上班的工作，如果透過網路尋找日雇型的工作，工作地點都離住處很遠，沒有辦法一早就到指定地點集合。
對於無家者或經濟弱勢者來說，突然把這些人帶離熟悉的環境，又沒有提供他們求職上的協助，是很難重建生活、自力更生的。
上述例子不是個案
事實上，前面提到說要控告那間社團法人及不動產公司的62歲男子並不是個案。《朝日新聞》會掌握到這條新聞，不是因為前述的NPO或是「填滿空屋對策會議」主動告訴記者，而是有記者在池袋公園遇到的一名65歲男子說的。
時間一樣是在2021年暑季，這名男子陷入生活上的困境，某天他在隅田川河岸邊排隊領餐時，遇到那個社團法人前來搭話，說可以介紹他一個好地方。當時那個社團法人介紹的公寓，就是前面提到的東京都羽村市3層樓中古公寓。不過他住了一小段時間，覺得在那裡根本無法自力更生，就離開那棟公寓了。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料