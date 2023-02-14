台灣2大儲能陣營成形：三地、和潤等4大集團合資全台最大儲能案廠，不讓台塑新智能專美於前
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三地集團執行長鍾育霖解釋，集團佈局綠能產業已久，逐漸開花結果，本次合作案投入70億元建置，預計2024年第一季就可以完工運轉，而屆時單日電量可達31.8萬度。
台灣2大儲能陣營成形，繼台塑新智能推動儲能事業進展後，三地集團於2月13日宣布，與和潤、鴻海及遠雄簽約合資，未來4大集團將在高雄打造一座170MW儲能案場，總投資達到新台幣70億元，預定2024年第一季完工，屆時每日可以儲存31.8萬度的電量。
三地攜手3大集團衝刺儲能事業
本次合作案號稱全台最大，總投資額達到新台幣70億元，分別由三地集團旗下北基國際轉投資的三地能源、和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團旗下利億國際、以及遠雄集團旗下遠雄人壽等四大業者合作興建。
未來4大業者將共同發展位於高雄牛潮埔的台電併網型儲能調頻備轉服務，其中，三地能源將持有過半股權、和潤電能持股20%、利億國際和遠雄人壽則分別持有10%和9%，第一階段完成新台幣47.5億元聯合授信案。
三地集團執行長鍾育霖解釋，三地集團布局綠能產業已久，逐漸開花結果，本次合作案投入70億元建置，預計2024年第一季就可以完工運轉，而屆時單日電量可達31.8萬度。
目前三地集團旗下三地能源，以深耕台灣綠電市場為發展戰略，跨足太陽光電、電動汽車充電、儲能、綠電銷售，提供客戶一站式的綠能整合服務。觀察其發展歷程，它們於2021年取得台達電充電樁經銷商資格，同年再取得售電執照並且成立電動車充電品牌「特爾電力」。
2022年整合集團綠能產業正式成立三地能源，分別動工獅子鄉和風能源45MW光電案場、高雄首座AFC智慧儲能案廠和屏東AFC智慧儲能案廠，此後成立電動巴士品牌「環創電行」取得鴻海MOTEL T（電動巴士）獨家經銷權。
值得注意的是，三地能源還在台南七股打造眾所期盼的全台最大160MW漁電共生案場。該案裝置容量達160MW，2022年七月底正式動工，預計2023年第1季完工併網發電，屆時年發電量可達1.8億度，可供約8.5萬戶年家庭用電，年減碳量近9.3萬噸，相當238座大安森林公園減碳量
三地能源總經理鍾欣倍表示，光電產業一投入就是20年，所以三地能源極重視與在地鄉親的溝通，在案場旁設立辦公室。
勁敵台塑新智能推進擴廠腳步
事實上，三地集團是運輸業起家，在高雄握有約10萬坪的土地資產，從10多年前，開始大量購併，從公共運輸的高雄客運、連鎖加油站北基，還有國民零食品牌乖乖，是一個多元跨域的企業，主要包含營建、油品、觀光、綠能、食品、交通、運動、化工8大領域。不過，三地集團旗下的高雄客運經營並不順遂，而近年來他們力求以再生能源轉型，成為傳統運輸業的突破口。
此外，台灣除了三地集團是積極布局再生能源產業外，勁敵台塑集團的新智能也藉著集團資源擴大產能，和翰可能源、眾樹能源組成儲能國家隊，分別在台南、雲林、南投、彰化、嘉義等縣市，興建6大儲能案場，合計規模15億元。
日前，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台南永康5.0MW儲能案場，為三方合作第一個示範案場，後續台塑新智能、翰可能源將進一步深化夥伴關係，2023年啟動第2期計畫，地點位於台化彰化廠的100MW儲能系統合作案，投資規模50億元。
翰可能源董事長陳洋淵指出，翰可能源從太陽能光電起家，逐步擴展充電站、儲能等業務，以多年累積的實力，現在跨入整合「太陽能光電、儲能、電動車充電站及智慧能源管理」的再生能源產業。
隨著三地集團攜手和潤企業、鴻海擴大策略聯盟，新智能也深化台塑企下化學、材料等企業，搶佔未來的綠能大餅，而未來兩大陣營的拓展也將成為台灣能源轉型的契機。
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核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
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