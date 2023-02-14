2023/02/14,
商業

台灣2大儲能陣營成形：三地、和潤等4大集團合資全台最大儲能案廠，不讓台塑新智能專美於前

台灣2大儲能陣營成形：三地、和潤等4大集團合資全台最大儲能案廠，不讓台塑新智能專美於前
Photo Credit: 中央社 圖說：三地集團執行長鍾育霖和鴻海集團暨鴻華先進科技董事長劉揚偉合作。

我們想讓你知道的是

三地集團執行長鍾育霖解釋，集團佈局綠能產業已久，逐漸開花結果，本次合作案投入70億元建置，預計2024年第一季就可以完工運轉，而屆時單日電量可達31.8萬度。

台灣2大儲能陣營成形，繼台塑新智能推動儲能事業進展後，三地集團於2月13日宣布，與和潤、鴻海及遠雄簽約合資，未來4大集團將在高雄打造一座170MW儲能案場，總投資達到新台幣70億元，預定2024年第一季完工，屆時每日可以儲存31.8萬度的電量。

三地攜手3大集團衝刺儲能事業

本次合作案號稱全台最大，總投資額達到新台幣70億元，分別由三地集團旗下北基國際轉投資的三地能源、和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團旗下利億國際、以及遠雄集團旗下遠雄人壽等四大業者合作興建。

未來4大業者將共同發展位於高雄牛潮埔的台電併網型儲能調頻備轉服務，其中，三地能源將持有過半股權、和潤電能持股20%、利億國際和遠雄人壽則分別持有10%和9%，第一階段完成新台幣47.5億元聯合授信案。

三地集團執行長鍾育霖解釋，三地集團布局綠能產業已久，逐漸開花結果，本次合作案投入70億元建置，預計2024年第一季就可以完工運轉，而屆時單日電量可達31.8萬度。

目前三地集團旗下三地能源，以深耕台灣綠電市場為發展戰略，跨足太陽光電、電動汽車充電、儲能、綠電銷售，提供客戶一站式的綠能整合服務。觀察其發展歷程，它們於2021年取得台達電充電樁經銷商資格，同年再取得售電執照並且成立電動車充電品牌「特爾電力」。

2022年整合集團綠能產業正式成立三地能源，分別動工獅子鄉和風能源45MW光電案場、高雄首座AFC智慧儲能案廠和屏東AFC智慧儲能案廠，此後成立電動巴士品牌「環創電行」取得鴻海MOTEL T（電動巴士）獨家經銷權。

值得注意的是，三地能源還在台南七股打造眾所期盼的全台最大160MW漁電共生案場。該案裝置容量達160MW，2022年七月底正式動工，預計2023年第1季完工併網發電，屆時年發電量可達1.8億度，可供約8.5萬戶年家庭用電，年減碳量近9.3萬噸，相當238座大安森林公園減碳量

三地能源總經理鍾欣倍表示，光電產業一投入就是20年，所以三地能源極重視與在地鄉親的溝通，在案場旁設立辦公室。

勁敵台塑新智能推進擴廠腳步

事實上，三地集團是運輸業起家，在高雄握有約10萬坪的土地資產，從10多年前，開始大量購併，從公共運輸的高雄客運、連鎖加油站北基，還有國民零食品牌乖乖，是一個多元跨域的企業，主要包含營建、油品、觀光、綠能、食品、交通、運動、化工8大領域。不過，三地集團旗下的高雄客運經營並不順遂，而近年來他們力求以再生能源轉型，成為傳統運輸業的突破口。

此外，台灣除了三地集團是積極布局再生能源產業外，勁敵台塑集團的新智能也藉著集團資源擴大產能，和翰可能源、眾樹能源組成儲能國家隊，分別在台南、雲林、南投、彰化、嘉義等縣市，興建6大儲能案場，合計規模15億元。

日前，台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台南永康5.0MW儲能案場，為三方合作第一個示範案場，後續台塑新智能、翰可能源將進一步深化夥伴關係，2023年啟動第2期計畫，地點位於台化彰化廠的100MW儲能系統合作案，投資規模50億元。

翰可能源董事長陳洋淵指出，翰可能源從太陽能光電起家，逐步擴展充電站、儲能等業務，以多年累積的實力，現在跨入整合「太陽能光電、儲能、電動車充電站及智慧能源管理」的再生能源產業。

隨著三地集團攜手和潤企業、鴻海擴大策略聯盟，新智能也深化台塑企下化學、材料等企業，搶佔未來的綠能大餅，而未來兩大陣營的拓展也將成為台灣能源轉型的契機。

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核稿編輯：翁世航


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