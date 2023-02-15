公視紀實第三季《勳章》、《獨弦之歌》：透過癌症與南管，看見女性的堅韌與柔情

公視紀實今（2023）年走入第三季，而在這一季將推出四部紀錄短片、一部長片紀實新作，首發作品《當飛機飛過》以及《Maro’ay to ko kerah何處是我家》已於上週播映。

而本週接續的兩部作品則是《勳章》、《獨弦之歌》，前者紀錄女性癌友直面衰敗病痛的過程，後者則是聚焦南管音樂家王心心的自我困境與突破，兩部作品不約而同的，皆將敘事主軸置放於女性，除了試圖建立其主體性之外，也窺見女性時而堅韌、時而柔情的樣態。

Photo Credit: 公視提供 《勳章》四位癌友與女攝影家李毓琪

Photo Credit: 公視提供 《獨弦之歌》南管音樂家王心心

《勳章》

何如瑄，45歲，卵巢癌；林佳臻，50歲，腮腺癌、乳癌；李宜錡，25歲，急性骨髓性白血病；方瑞萱，60歲，子宮頸癌、舌癌。

在《勳章》的開場，就將人名、年齡以及罹患的疾病做出介紹，但與其說是介紹，倒不如說是一種連結，將人的肉身與破敗的疾病緊扣，於是，影像畫面轉為僅有黑與白的色塊，彷彿是在說，在這樣的純粹世界之中，僅剩下個體與疾病的對抗與拉扯，甚至更精準點說，是共存。

《勳章》是關於傷疤、疾病、自我的女性故事，雙導演齊怡、劉佩怡紀錄了女性攝影師李毓琪啟動的拍攝計畫，換句話說，在《勳章》之下的影像，等於有著兩道鏡頭，其一是齊怡、劉佩怡的紀錄鏡頭，其二是女性攝影師的攝影鏡頭，而這兩顆鏡頭，雙雙指向著上述四名癌友，並藉此或深入、或探究、或理解人與疾病的關係，以及接近幽微死亡的心靈角落。

「癌症」籠罩的死亡陰影，是全片顯而易見的巨大主旨，而在肉身迎向癌症，所逐漸攀附的死亡迴繞，透過四位癌友與攝影機的互動與傾訴之後，便萃取出彼此禁錮的死亡意象，再現於銀幕，環顧敘事。

但事實上，罹癌的恐懼並未吞噬《勳章》，此紀錄短片反而在四位癌友從容大度的背後，透出一道光，這道光輻射出人面對死亡時的無懼與無畏，「活著重要，肉體的樣子，真的不重要」，片中被攝者所講述的這句詞，便為觀眾拉出一道可理解的生命（肉身）之詩。

進一步的，四位女性癌友重新妝點容貌，在攝影師李毓琪主導的攝影計劃下，重新粉墨登場，坦率地走進攝影鏡頭，（被）拍攝抗癌傷疤，而在此，必須注意的是，化妝的動作是需要的，這個動作重新雕塑了肉體與身驅，也就再次進行了身份、角色的重新再造，而透過這場攝影展，進一步成功提煉出疤痕的意義。

筆走至此，觀眾或能發現，《勳章》是一部記錄死亡／生命彼此互文的電影，而片中的黑白攝影，試圖歸結出生命的靜謐，全片透過與癌友的直接訪談，再度面對了疾病、正視了肉體，而在不斷對談的過程之中，就迸發出某種可視性。

這種可視性，是透過鏡頭凝視每張人臉、每個肉體、每道傷疤，刪減任何表演，僅僅是述說過往，這樣的過往包含了病痛、疾苦、哀愁等等，而在一張張臉與一段段陳舊往事之中，就此浮出了人類的複雜情感，在黑白世界之中得以靜心，這些就是死亡，或是生命。

換句話說，在鏡頭下的凝視是必須的，它讓觀眾理解，生命真真實實地涵蓋了所有悲傷以及死亡，透過影像以及黑白色調，任何事情都變得直接，無法閃躲；任何記憶都將在這這些傷疤之中浮現，真實、虛幻、時間、肉體、疾病，不斷閃現與交錯、解構與再造，最終透出生命之美。

於是，對抗癌症之後在肉身烙印下的傷疤，終於在生命之美的淨化下，成功轉化成「勳章」，透過景匡讓觀眾得以辨認，而在此，癌症傷疤蛻變為「勳章」的符號，也就成了此紀錄短片不可忽視的可理解的隱喻。

總結而言，在《勳章》之中，抗癌的疤痕，終會轉化成「勳章」，而這是延續生命的勳章，蛻變成祝福，如同其中一位癌友所言：「罹癌是禮物，不能寫成悲劇，得了癌症一定有意義，這個意義是告訴你，你值得好好活下去。」

所以，走過黑白的影像，雙導演齊怡、劉佩怡將《勳章》片尾轉化成彩色，從黑色的擺渡之後，勇於面對傷疤（癌症）就進而賦予色彩的全新意義——這道疤痕就是勳章，而它充滿勇氣、努力、愛，以及生命。

《獨弦之歌》

南管藝術家，王心心，福建泉州，成長於晉江附近的農村橫山村。《獨弦之歌》一開始就將影片主角的背景核心點出，從台灣反身回望王心心的成長背景，這件事情是重要的，因為點出了地域上的距離，才有辦法真正的拉開距離，或也因此，才得以看見王心心在台灣的「孤」與「獨」。

「孤」、「獨」實際上就是《獨弦之歌》的真正核心，王心心於1992年離開家鄉泉州，形單影隻地在傳統婚嫁中來台，除了這樣離鄉背井的孤單之外，傳統至少要四人才能合奏的南管音樂，王心心甚至一人就要演奏，找不到固定合作的夥伴，時常三缺一，甚至是一缺三，於是，南管在王心心的手中，成了一個人的樂器、成了一個人的劇場、成了一個人的戰鬥，所以，於此在文字上轉換，「獨」、「奏」就是王心心的藝術生活。

南管、劇場、舞台、獨奏，導演張皓然將這些元素拉在了一起，於是，時序走至2021年，王心心為了演出由編舞家林懷民擔任藝術總監的《長恨歌》，就在這樣的孤獨之中，拋開既有的南管技法與曲牌，這是突破自我框架的戰鬥，自小學習傳統南管的王心心，要獨身碰上劇場，以及傳統音樂的再造與變形。

而除此之外，身體跟琵琶的關係也是《獨弦之歌》所點出的，都說了是獨奏，自己與樂器間如何相伴、如何相輔、又如何進化，則是飄然於樂音的課題。