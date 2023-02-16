對台灣健保的羨慕，投射出中國民眾對自身醫保的不滿意

文：張淑伶（《中央社》記者）

近期中國最引人注目的維權事件，莫過於武漢上萬市民上街抗議醫保改革，急得當局忙出面解釋滅火。即使是高壓管制的社會，敢動到人民的「錢袋子」，仍讓他們勇於上街。

看病問題向來被形容是中國社會難以攀爬的「三座大山」之一，相關制度也成為衡量社會是否進步的標準。

在中國社群媒體上，流傳許多有關台灣的「假消息」，光譜的兩端，一種是負面內容，特別是對政治人物的抹黑造謠；一種則是對台灣社會各種人情與制度的讚揚，其中還提到台灣的「醫療免費」。筆者多次向對岸友人澄清：沒有醫療免費，但台灣的全民健保確實做得不錯。

台灣有健保，中國有醫保。對台灣健保的羨慕，投射出中國民眾對自身醫保的不夠滿意。如今遇上全國各地推行、涉及3億多名企業員工的醫保「個人帳戶」改革，更讓一些人覺得權益被剝奪、看病買藥更不便。

為此，被指改革最為「簡單粗暴」的武漢市，上萬名退休人士8日冒雨上街抗議請願，並聲稱15日還要聚集。這事震動當局，除了武漢，多地的醫療保障部門紛紛發文解釋改革用意。

中國城鎮職工醫保制度學自新加坡，有一項放在世界各國少見的設計：把醫療保險分為「個人帳戶」和由市級政府管轄的「統籌基金」。中國官方原始用意是，小病或常用藥品由個人帳戶出錢，大病由統籌基金負責。

久而久之，民眾認為個人帳戶內的錢是「自己的」；這也導致此次削減個帳金額、挪移到統籌資金的改革，招致許多頻繁看病拿藥的退休族不滿。

來自中國的美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠說，當前醫保個帳改革的方向是對的，因為更能發揮保險的互助精神。但是促使地方積極推行這項改革的原因，除了是2021年4月由國務院下發的「關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見」，主要就是因為地方政府越來越沒錢了。

特別是3年對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）支付的疫苗費用、核酸檢測亭設置、核酸檢驗與清零秩序維持人員費等，都讓地方財政更窮。

既然統籌基金不夠用，那就把個人帳戶裡還沒用到、甚至可能也用不到的「沉澱資金」拿來一起使用。然而，把醫保資金從個人「小口袋」移到更多人共同使用的「大池子」，是否就解決中國的醫保問題了呢？

許多網友認為，畢竟個人帳戶裡的錢自己可以掌握，統籌基金去向則不透明，想動用還得達到一定的金額門檻；而且黨政軍幹部享受更好的醫療待遇，怎麼知道統籌基金是不是很快就不夠用？說到底，還是對政府不信任的問題。

整體上，中國人對醫療問題最不滿意的是「看病難」與「看病貴」。隨著醫保的推廣，看病貴的問題有所改善，但中國的全民基本醫療保險體系由城鎮職工醫保、城鎮居民醫保、新型農村合作醫療（新農合）構成，不同保險身分、是否在戶籍地看診，都會影響到醫保報銷的比例。

中國官方聲稱醫保的金額報銷比例達7成，但一名年約40歲、在上海的從業人員說，以他和周遭人士的情況來看，住院開刀從只能報銷2成到報銷逾9成都有，整體上，40%到50%的報銷比例更為普遍，「真正能治病的藥，要自己出錢」。

至於「看病難」，難在優質的基層醫療資源不足，農村人不想看村醫，真得看醫生會去鎮上、縣城；縣城人看病想去大一點的城市，大城市大醫院經常人滿為患，沒人脈想「喬」病床也很費勁。

黃嚴忠說，即便按照官方所說醫保報銷達7成，單從比例上來說很不錯，但是中國醫院體制下健康照護成本太高，「大處方」（沒有正當理由卻開出高價藥或開出過多藥物）、使用高級設備重複檢查等醫療浪費的情況很多，這些導致看病成本高，哪怕自付額只有3成，對有些人來說也很高。

今年1月，COVID-19治療藥物倍拉維（Paxlovid）未能納入中國醫保藥物，引發民眾關切。有一種看法即指出，此藥若納入醫保，在醫生的「大處方」之下很可能被濫開，以一份醫保採購價1890元人民幣（相當於8316台幣）來看，中國醫保很快就會難以支應。

要社會保障可持續，又要人民滿意，中國的醫保改革之路還很長。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航