「離職之後活得下去嗎？」若只用薪水衡量價值，你永遠無法決心辭職

會選擇公職工作的人，基本上一定程度，就是為了這份雖然沒有非常優渥，但是高於中位數的穩定薪水，我自己身邊許多明明過得很不開心、卻狠不下心辭掉公職工作的朋友，也多半都是出於薪水的考量。

當了幾年公務員之後，就越來越難找到一進去薪水就可以比公務員高的工作了，尤其對於完全沒有任何民間履歷（如我）的人而言，更會遇到這樣的困難。

我完全可以理解，雖然裸辭看似衝動，但我並不是冒險性格的投機者，因為家庭環境的關係，其實還蠻謹慎的，如果你不是「義憤辭職」而是「計畫性辭職」，對於財務狀況我認為最重要的事情是知道自己的底線，這篇要跟大家分享的是，我在財務方面如何突破自己的心防。

從公職離開前的計畫：辭職財務準備與心理準備

第一步：確實記帳，掌握全年生活所需費用

我從大學時代就有記帳的習慣，出社會之後停止了蠻長的時間，因為收支結構變得複雜，而且有段日子給完孝親費、支付房租和家裡開銷之後幾乎是月光族，此後就沒有特別紀錄，在決定辭職之後，我至少記了一年的收支帳，主要是想掌握「在不特別節省的狀況下，一整年會花多少錢」。

推薦的記帳軟體

也許會有人請我推薦？我目前使用的是Moze 2.0，畢竟這東西就是使用了之後要轉換很麻煩的東西，所以就一直用下來了，大致上有滿足我「方便記錄」跟「統計報表」的基本需求就好，幾十元就可以買斷不用訂閱，但記帳軟體這種東西，還是以自己喜歡就好了。

記帳記到多細

現代記帳最麻煩的是消費變得很複雜，行動支付跟信用卡都會有回饋，而且有很多預扣性、儲值類消費，我雖然想要掌握自己收支，但不想花太多時間在這件事上面，所以我的原則就是交易當天記帳，所有回饋都忽視不計（這表示我記帳的會比我實際花的金額多一點點，算是賺到），也不用理會信用卡出帳日，只要掌握支出的目的有達到就好。

收入方面，我也不去計算被動收入如股利，我甚至不記股票變現的利得，因為以我自己而言這不是主要所得，而且並不穩定，有賺是得到，比較無法當成評估我能否辭職的條件，當然如果你是有足額的投資及穩定股息、有房租收入應該都是可以計算進來的。

第二步：預先規劃辭職之後的財務需求

如果你一直都是月光族，那可能就很難做出辭職決定，如果你已經保有一定的儲蓄（存款、存股），那麼就有機會給自己緩衝，當然，需要多少儲蓄才能辭職，就是因人而異，除非你辭職是打算躺平不做事，不然理論上都會有某種工作或可以有某些收入，這篇文章的這些想法就是幫你評估「也許不用存到很多錢，說不定現在這樣也夠了」的金額。

記帳是讓我知道自己的「轉換期間」或者說無正職期間或說gap year可以維持多久、可以做多少事及創造多少機會。

除了記帳的一般消費之外，我也預控了辭職之後的旅遊基金、進修基金；支出方面，則評估可能可以省下來的錢，例如原本在台北租屋，只要退租住回老家，就立刻可以省下房租，減少通勤、治裝等。

另外也花了一點時間整理投資的配置例如股票等，像我都是以長期持有為目的的投資，所以對我來說，除非遇到人生災難，否則是不打算取出的，在此前提之下預留充足的現金，支應辭職後的短期接續期所需，而保有股票的儲備也是真的遇到突發狀況的時候的後盾，有徹底盤點及估算之後，自然就會安心不少。

第三步：務實評估自己的財務習慣及調整消費欲望

我自忖有很多不錯的條件，例如我沒有結婚、生小孩，唯一要照顧的只有母親，不過目前家中有三姊妹可分攤，壓力沒那麼大；我不喝酒抽菸（我認為這個習慣會帶來一筆不小的開銷），沒有特別追求奢華生活，對於名牌沒有任何崇尚，我曾經過過一個月生活費只有五千元的日子，所以知道自己節儉的底線在哪裡。

但我會願意花錢在改善自己的健康（如運動）及外貌（如醫美）、學習及提升精神生活，若以「致富心態」的概念思考，就是我對於「消費」的需求低，對於「投資」的需求高，但這些事情也有彈性調整的空間，例如辭職後，健身房停扣，改成居家瑜珈等免費的方式運動。

如果你也有打算辭職，必要先檢討自己錢都到哪去了，哪些是可以取捨的，戒除只是花錢但沒有實際效益的習慣（例如喝酒，雖然大家都很愛喝酒，但這件事的效益實在太低了，如果心情不好，三瓶紅酒換一次心理諮商如何？）是蠻重要的事情。

第四步：對於辭職之後的收入有正確的認知

雖然我經常吐槽公務員的薪水沒有那麼高，但那也是以工作了十幾年的年資，去與同資歷的民間企業朋友相比的，所以我很清楚離開公職如果再找工作，不會一開始就拿比九職等公務員還要好的薪水。如果有感興趣的領域或產業，可能要多花三年、五年的時間在裡面積累、嘗試跟學習，才有機會收穫，這是理所當然的發展。

如果單純用薪水比，認為要找到一份保障與現職相同水準收入的工作才能離開，那是永遠不可能狠下心辭職的，你必須想清楚人生有很多價值是錢無法衡量的。

最後，畢竟從大學時期就開始各種打工，我連68元的超商店員都做過（大概18年前，現在超商時薪是三倍了，但公務員薪水連18年前的兩倍都不到），對於職業沒有非要怎樣不可的高低貴賤之分，對我來講，新的工作如果能夠為我創造快樂與體驗，我不需要領得跟公務員一樣多，也是可以接受的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

薪水讓你無法放棄？認知辭職對你帶來的價值