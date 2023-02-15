【國際大風吹】間諜氣球奇幻之旅：美國為什麼反應這麼大？對美中關係將造成什麼影響？
我們想讓你知道的是
美國國務卿訪中前夕，中國偵察衛星突然闖入美國領空，引發強烈反中情緒。持續探底的美中關係更難以重新定位，也讓人質疑決策背後有何考量。
一顆氣球可以帶來多大的震撼？可以肯定的是，延燒了兩星期的中國高空氣球事件，讓本來有機會稍稍緩和的美中關係，再度緊繃起來。
我願與中國合作，只要能促進美國與全世界的利益，但不要搞錯了，我們上禮拜已經表明，如果中國威脅到我們的主權，我們會用行動捍衛國家，而且也做到了。
——美國總統 拜登
美中之間用各種科技和手段刺探情報，並不是新聞，但1月底出現在美國上空的這顆高空氣球，出現的方式和時間點卻特別敏感。整個間諜氣球事件到底發生了什麼事？對於這顆氣球，有哪些已知和未知？為什麼對美中關係來說，這起事件來得非常不是時候？
中國高空氣球的奇幻旅程
這顆氣球到底從哪裡起飛，目前並不清楚，有專家推估大概是中國中部。不過可以肯定的是，氣球飛行上萬公里之後，從阿拉斯加第一次進入美國領空。根據美國官員說法，北美防空指揮部在1月28號開始緊盯這顆高空氣球，一開始研判不具威脅性，但到了30號，氣球飄進加拿大西部領空之後，就認定這是偵蒐情報用的間諜氣球。
這是因為，當局認為這顆差不多有三輛巴士大的高空氣球，懸掛了偵蒐地面情報用的設備，包含肉眼可見的太陽能板，還可能有雷達、攝影機、感應器等等設備。另外，也有小型的馬達和螺旋槳，因此應該是可以透過遠端操控來調整飛行路線，達到飛越特定目標的目的。
1月31號，氣球再度飄進美國領空。美國國防部開始刻意避免敏感活動或通訊內容被氣球蒐集，同時也知會總統拜登，而拜登下令盡快在適當時機將氣球擊落。
（相關官員）的結論是不該在陸地上擊落氣球，威脅沒那麼嚴重，我們要等飄到水上再擊落。
——美國總統 拜登
2月1日，氣球飄過蒙大拿州。這裡的馬姆斯卓空軍基地有150個洲際彈道飛彈發射井，可以發射核彈頭，軍事敏感性非常高。到了2日，五角大廈才第一次公開聲明，正在追蹤美國領空的一顆高空氣球，而官員也私下透露，幾乎可以肯定來自中國。
從這一刻開始，全美民眾和媒體就緊盯這顆氣球的動態。最終，到了美國時間2月4號下午，好不容易等到氣球飄到南卡羅來納州外海，美國空軍F-22戰機立刻升空，一枚飛彈精準命中氣球。隨著爆炸聲傳來，海邊響起一片歡呼聲，美國民眾心中的大石頭終於放下。
被指控放出間諜氣球的中國始終堅稱，這顆氣球是民用氣象氣球，因為被強風吹離航道，失去控制，才飄到美國。至於這顆氣球是哪家民間公司生產或釋放等等細節，則是沒有說明。
我想強調的是，這次事件完全是不可抗力導致的意外。
美國國防部自己也聲明，這個氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅，美方不顧中方的說明執意動用武力，明顯反應過度，中方堅決反對。
——中國外交部發言人 毛寧
美：中國偵察氣球已飛遍五大洲
高空氣球終於是擊落了，但還有很多未解之謎，首先必須要蒐集和分析殘骸，才能確認氣球的構造和性能。美國軍方第一時間就展開打撈作業，截至上個週末都還在進行中。而美國國防部也再次強調，這絕對不是中國聲稱的民用氣象氣球，而是間諜氣球，甚至這也不是第一次有中國的高空偵察氣球進入美國領空。拜登上台後有過一次，在前朝川普執政時期也已經有過三次。
我們知道之前有四次氣球飛越美國領土的案例，我們評估，這是中國大型偵察氣球計畫的一部分。
——美國國防部發言人 萊德准將
五角大廈表示，之前美國沒有傳出類似事件，是因為近兩年加強監控技術，才得以回頭確認過往幾次事件都是間諜氣球。事實上，中國在拉丁美洲、東南亞、歐洲都動用過類似的高空偵察氣球來情蒐軍事據點，包括日本和台灣在內。
我們知道這些氣球多次被人觀測，現在我們認定都是中國氣球至少在5大洲出現過，包括拉丁美洲、東南亞、東亞及歐洲等地區。
——美國國防部發言人 萊德准將
專家也指出，除了直接蒐集地面軍事據點的資訊之外，中國派出高空氣球，也是為了看看美國監控領空的能力，以及華府會如何回應這樣的刺探。這些全都是情蒐的一部分。
間諜氣球讓美中關係持續探底
尷尬的是，這起氣球事件發生的時機點很不巧，剛好在美國和中國想要重新穩定雙方關係的節骨眼上。
歷經近幾年的貿易戰、經濟制裁，還有裴洛西訪台風波，美中關係面臨幾十年來的最低點。去年11月，在印尼峇里島，拜登上台以來第一次跟中國國家主席習近平面對面會晤。雖然沒有任何突破，但習近平說雙方應該妥善處理關係，而拜登則回應希望避免競爭演變成衝突，事後也請國務卿布林肯今年訪問北京，延續對話，連2月5日的日期都定好了，卻在行前發生氣球事件。布林肯隨即宣布訪中行延後。至於會延到什麼時候，還沒有定案。
這可能還要取決於雙方外交團隊的一個互動，看看怎麼樣去管理這個過程，但是我們現在肯定面臨比一個月前更困難的局面。
——北京清大戰略與安全中心主任 達巍
我想白宮希望的是，取消行程會暗示中國他們需要改善自身行為，才能跟美國發展建設性的雙邊關係。
——史丹佛大學研究員 梅惠琳
分析師也認為，對中國來說，歷經3年疫情，好不容易解封，當務之急應該是穩住中美關係，盡快讓經濟重回正軌。新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎指出，中國外交部的回應收起了戰狼態度，語氣相對和緩，同時強調這是失控的民用氣球，似乎是希望大事化小。
反過來說，美方發現氣球的第一時間也沒有立刻公開，除了隱藏監控能力的考量之外，或許也是希望不要打亂跟中國對話溝通的計畫。只是，如今事情已經炸鍋。對美國民眾來說，中國氣球就在頭頂飛過，很難不激起直接而強烈的反中情緒，也讓當局必須強勢回應。
我想現在中國和美國實際上進入到了過去1世紀以來的第二次冷戰裡面，我們現在正在往這個方向在快速地移動。
我們很難預計這個階段要持續多長時間，但是呢，肯定不是一年兩年，肯定是相當長的時間，也許是10年，也許是20年，甚至也許更長。
——北京清大戰略與安全中心主任 達巍
到底為什麼中國選擇在這個時間點放高空氣球，打亂雙方會談？
英國《金融時報》採訪幾位學者分析認為，這麼敏感的決策應該要經過習近平同意，如果習近平知情，那就是冒著被發現的風險依然選擇大膽行動；如果習近平不知情，有可能解放軍方沒有跟黨中央協調好就冒然出手，但也有可能是刻意隱瞞習近平，不希望美中關係好轉。
換句話說，習近平不是太過魯莽，就是跟軍方有嫌隙，無論是哪一種，似乎都會替美中關係增加誤判或擦槍走火的可能性。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。