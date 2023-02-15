【國際大風吹】間諜氣球奇幻之旅：美國為什麼反應這麼大？對美中關係將造成什麼影響？

一顆氣球可以帶來多大的震撼？可以肯定的是，延燒了兩星期的中國高空氣球事件，讓本來有機會稍稍緩和的美中關係，再度緊繃起來。

我願與中國合作，只要能促進美國與全世界的利益，但不要搞錯了，我們上禮拜已經表明，如果中國威脅到我們的主權，我們會用行動捍衛國家，而且也做到了。 ——美國總統 拜登

美中之間用各種科技和手段刺探情報，並不是新聞，但1月底出現在美國上空的這顆高空氣球，出現的方式和時間點卻特別敏感。整個間諜氣球事件到底發生了什麼事？對於這顆氣球，有哪些已知和未知？為什麼對美中關係來說，這起事件來得非常不是時候？

中國高空氣球的奇幻旅程

這顆氣球到底從哪裡起飛，目前並不清楚，有專家推估大概是中國中部。不過可以肯定的是，氣球飛行上萬公里之後，從阿拉斯加第一次進入美國領空。根據美國官員說法，北美防空指揮部在1月28號開始緊盯這顆高空氣球，一開始研判不具威脅性，但到了30號，氣球飄進加拿大西部領空之後，就認定這是偵蒐情報用的間諜氣球。

Photo Credit: 國際大風吹

這是因為，當局認為這顆差不多有三輛巴士大的高空氣球，懸掛了偵蒐地面情報用的設備，包含肉眼可見的太陽能板，還可能有雷達、攝影機、感應器等等設備。另外，也有小型的馬達和螺旋槳，因此應該是可以透過遠端操控來調整飛行路線，達到飛越特定目標的目的。

Photo Credit: 國際大風吹

1月31號，氣球再度飄進美國領空。美國國防部開始刻意避免敏感活動或通訊內容被氣球蒐集，同時也知會總統拜登，而拜登下令盡快在適當時機將氣球擊落。

（相關官員）的結論是不該在陸地上擊落氣球，威脅沒那麼嚴重，我們要等飄到水上再擊落。 ——美國總統 拜登

2月1日，氣球飄過蒙大拿州。這裡的馬姆斯卓空軍基地有150個洲際彈道飛彈發射井，可以發射核彈頭，軍事敏感性非常高。到了2日，五角大廈才第一次公開聲明，正在追蹤美國領空的一顆高空氣球，而官員也私下透露，幾乎可以肯定來自中國。

從這一刻開始，全美民眾和媒體就緊盯這顆氣球的動態。最終，到了美國時間2月4號下午，好不容易等到氣球飄到南卡羅來納州外海，美國空軍F-22戰機立刻升空，一枚飛彈精準命中氣球。隨著爆炸聲傳來，海邊響起一片歡呼聲，美國民眾心中的大石頭終於放下。

被指控放出間諜氣球的中國始終堅稱，這顆氣球是民用氣象氣球，因為被強風吹離航道，失去控制，才飄到美國。至於這顆氣球是哪家民間公司生產或釋放等等細節，則是沒有說明。

我想強調的是，這次事件完全是不可抗力導致的意外。 美國國防部自己也聲明，這個氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅，美方不顧中方的說明執意動用武力，明顯反應過度，中方堅決反對。 ——中國外交部發言人 毛寧

美：中國偵察氣球已飛遍五大洲

高空氣球終於是擊落了，但還有很多未解之謎，首先必須要蒐集和分析殘骸，才能確認氣球的構造和性能。美國軍方第一時間就展開打撈作業，截至上個週末都還在進行中。而美國國防部也再次強調，這絕對不是中國聲稱的民用氣象氣球，而是間諜氣球，甚至這也不是第一次有中國的高空偵察氣球進入美國領空。拜登上台後有過一次，在前朝川普執政時期也已經有過三次。

我們知道之前有四次氣球飛越美國領土的案例，我們評估，這是中國大型偵察氣球計畫的一部分。 ——美國國防部發言人 萊德准將

五角大廈表示，之前美國沒有傳出類似事件，是因為近兩年加強監控技術，才得以回頭確認過往幾次事件都是間諜氣球。事實上，中國在拉丁美洲、東南亞、歐洲都動用過類似的高空偵察氣球來情蒐軍事據點，包括日本和台灣在內。

我們知道這些氣球多次被人觀測，現在我們認定都是中國氣球至少在5大洲出現過，包括拉丁美洲、東南亞、東亞及歐洲等地區。 ——美國國防部發言人 萊德准將

專家也指出，除了直接蒐集地面軍事據點的資訊之外，中國派出高空氣球，也是為了看看美國監控領空的能力，以及華府會如何回應這樣的刺探。這些全都是情蒐的一部分。

Photo Credit: GettyImages 船員在南卡羅來納州打撈2月5日擊落的中國氣球

間諜氣球讓美中關係持續探底

尷尬的是，這起氣球事件發生的時機點很不巧，剛好在美國和中國想要重新穩定雙方關係的節骨眼上。

歷經近幾年的貿易戰、經濟制裁，還有裴洛西訪台風波，美中關係面臨幾十年來的最低點。去年11月，在印尼峇里島，拜登上台以來第一次跟中國國家主席習近平面對面會晤。雖然沒有任何突破，但習近平說雙方應該妥善處理關係，而拜登則回應希望避免競爭演變成衝突，事後也請國務卿布林肯今年訪問北京，延續對話，連2月5日的日期都定好了，卻在行前發生氣球事件。布林肯隨即宣布訪中行延後。至於會延到什麼時候，還沒有定案。

這可能還要取決於雙方外交團隊的一個互動，看看怎麼樣去管理這個過程，但是我們現在肯定面臨比一個月前更困難的局面。 ——北京清大戰略與安全中心主任 達巍

我想白宮希望的是，取消行程會暗示中國他們需要改善自身行為，才能跟美國發展建設性的雙邊關係。 ——史丹佛大學研究員 梅惠琳

分析師也認為，對中國來說，歷經3年疫情，好不容易解封，當務之急應該是穩住中美關係，盡快讓經濟重回正軌。新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎指出，中國外交部的回應收起了戰狼態度，語氣相對和緩，同時強調這是失控的民用氣球，似乎是希望大事化小。

反過來說，美方發現氣球的第一時間也沒有立刻公開，除了隱藏監控能力的考量之外，或許也是希望不要打亂跟中國對話溝通的計畫。只是，如今事情已經炸鍋。對美國民眾來說，中國氣球就在頭頂飛過，很難不激起直接而強烈的反中情緒，也讓當局必須強勢回應。

我想現在中國和美國實際上進入到了過去1世紀以來的第二次冷戰裡面，我們現在正在往這個方向在快速地移動。 我們很難預計這個階段要持續多長時間，但是呢，肯定不是一年兩年，肯定是相當長的時間，也許是10年，也許是20年，甚至也許更長。 ——北京清大戰略與安全中心主任 達巍

到底為什麼中國選擇在這個時間點放高空氣球，打亂雙方會談？

英國《金融時報》採訪幾位學者分析認為，這麼敏感的決策應該要經過習近平同意，如果習近平知情，那就是冒著被發現的風險依然選擇大膽行動；如果習近平不知情，有可能解放軍方沒有跟黨中央協調好就冒然出手，但也有可能是刻意隱瞞習近平，不希望美中關係好轉。

換句話說，習近平不是太過魯莽，就是跟軍方有嫌隙，無論是哪一種，似乎都會替美中關係增加誤判或擦槍走火的可能性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航