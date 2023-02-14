2023/02/14,
政治

香港賣地增條款，政府有權因「國安」取消投標者資格、中止租約

香港賣地增條款，政府有權因「國安」取消投標者資格、中止租約
Photo Credit: GettyImages

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地政總署資料顯示，由2022年11月4日開始招標的啟德2A區4、5B及10號地盤起，迄今推出的多筆官地，包括赤柱環角道豪宅地等，均加入新增條款，提及政府保留權力，可以因投票者或其母公司涉及威脅國家安全活動，而取消其資格。

（中央社）香港在2022年11月起在多筆官地的賣地條款及短期租約招標文件加入國安條款，政府有權以國安為由取消投標者資格及中止租約。對於會否嚇退外資，業界指每個國家都有相關措施保障國家安全。

綜合《明報》與《香港01》報導，香港發展局表示，政府在2022年8月29日更新「物料供應及採購規例」，加入《國安法》相關要求，地政總署隨後將適用條款加入所有賣地及短期租約招標文件。

據地政總署資料顯示，由2022年11月4日開始招標的啟德2A區4、5B及10號地盤起，迄今推出的多筆官地，包括赤柱環角道豪宅地等，均加入新增條款，提及政府保留權力，可以因投票者或其母公司涉及威脅國家安全活動，而取消其資格。

至於其他短期租約用地，包括剛在1月底截標的將軍澳第137區混凝土廠用地，當局除了以國家安全為由，有權取消入標者資格外，也提到若當局合理相信中標的承租者涉及違反國家安全利益的行為，亦有權中止租約。

發展局表示，不擔心新條款影響政府推地，「對於守法的投標者來說，有關條款不應該影響其投標意願」。

香港行政會議召集人葉劉淑儀表示，土地屬重要範疇，例如部分土地鄰近重要設施會構成國安風險，認為加入條款可保障國安。她認為大部分投標者均不會圖謀不軌，只要是「真正用家」就不受影響。

近年香港不少大型物流土地及工業用地均有外資競投及中標，對於加入國安條款會否嚇退外資，香港地產建設商會執委會主席梁志堅表示，外資公司決定在香港投資，怎會做危害別人國家安全的事，每個國家都有相關措施保障國家安全。

他又表示，理解政府做法，認為加入《國安法》適用條文主要因為2019年下半年香港曾發生「反修例風波」，「過去不需要提大家都Understood（明白），但現在要寫到明白。」這做法對發展商投標意願沒有太大影響。

新聞來源：香港賣地增國安條款 當局有權取消投標者資格、中止租約

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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