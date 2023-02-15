越南總理阮春福破天荒辭職不是政治權鬥，而是為立下政治慣例重新贏得民心

1月17日，就在春節之前，越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）主動提出辭職，為自己在2021年擔任總理期間的兩大貪腐事件，「越亞案」及「送鄉案」負責。

國家主席辭職，這是越南前所未有的事件，不只越南人大為吃驚，就連許多外國人也好奇，這是否意味著身為社會主義國家的越南正在邁步進行政治改革，還是這只不過是另一樁政治權鬥的結局而已。

筆者認為，從事後阮春福在職務交接儀式上的自陳來看，這不像是政治權鬥，但也不能算做政治改革，比較像是為黨豎立政治慣例。

Photo Credit: GettyImages 越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）今年1月辭職。

要瞭解為什麼阮春福要主動提出辭職，首先要瞭解「越亞案」及「送鄉案」的嚴重性。

2020年2月，Covid-19疫情爆發，全世界都關緊國門，要求國人保持社交距離。當時人人都在比較哪個國家的防疫措施做得最好。在一開始的時候，越南的感染例是極少的，幾乎媲美台灣，贏得許多外國人的讚賞，也讓許多越南人感到驕傲。在2020年下半年時，許多國家的民眾還要繼續忍受極為苛刻的防疫政策時，越南人已經可以輕鬆出門滿街跑了。

但從2021年4月開始，越南的病例急遽上升，越南重新實施嚴苛的防疫政策，要到同年12月大規模施打疫苗之後才解除。而在這段期間，由於病例急遽增加，對於病毒測試劑的需求也大量增加。

當時，越南的測試劑是由本土公司「越亞」（Viet A）提供的。越亞公司在2020年2月得到政府的特許，與軍醫學院共同研發本土試劑，從3月開始便陸續出售，而能夠研發出本土試劑在當時被認為是越南的一個驕傲。