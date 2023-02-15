澳洲北領地犯罪率飆升將重啟禁酒令，專家：錯誤的原住民政策才是元兇

文：張瑞邦（Tucker Chang）

澳洲北領地（Northern Territory）第二大城愛麗斯泉（Alice Springs）近一年來，因酗酒問題而引發的暴力及財產犯罪率飆升，北領地首席部長菲爾斯（Natasha Fyles）於2023年2月6日對此宣布將重啟禁酒令。

據《澳洲廣播公司》（ABC）解釋，澳洲偏鄉地區限制酒類買賣的歷史悠久，部分北領地的原住民社區甚至遵照該自治領地法規實行禁酒令數十年。

然而，為解決北領地諸多原住民鄉鎮普遍存在的兒少性虐待犯罪，北領地政府決定於2007年實行更全面的禁酒令及相關干預措施，當時的北領地政府認為，原住民社區出現的兒少性虐待現象，與原住民酗酒、色情內容氾濫，以及教育普及率低下有關。

英國《衛報》（The Guardian）闡明，上述禁酒令原本已於2022年7月終止，但當地政府公衛部門將犯罪率的遽增歸因於禁酒令的解除，即酒精飲料的購買在諸多社區合法化，為杜絕酗酒引起的諸多犯罪，北領地政府在審議後決定重新實施禁令。

儘管如此，若原住民社區能夠提出具體的酒精管理計畫，且各社區有60％的居民贊成該計畫，則便可在政府的批准下取消禁酒令。

愛麗斯泉當前的犯罪問題有多嚴重？

根據北領地警方近日所公布的統計數據表明，愛麗斯泉過去一年來與酗酒有關的暴力犯罪激增，與「侵害民眾財產」相關的犯罪較去（2022）年同期增加60％。