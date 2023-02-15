土敘強震逾4.1萬死，聯合國估700萬兒童受影響，台灣搜救隊離境機場響起5分鐘掌聲致謝
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台灣搜救隊赴土耳其展開震災救援任務，打響台灣知名度及拉近雙邊人民距離。除了一路有民眾提供各式物資及表達謝意外，搜救隊今天於伊斯坦堡機場搭機返台時，現場更響起長達4至5分鐘的掌聲。
土敘強震逾4.1萬死，哈泰婦女受困205小時獲救
（中央社）土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震，土敘兩國罹難人數已超過4萬1000人，今（15）日又有9人由土耳其災區的瓦礫堆中獲救，其中包括南部哈泰（Hatay）省一名撐了205個小時、由烏克蘭搜救團隊救出的婦女。
土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）表示，土耳其有3萬5341人喪生。《路透社》依據敘利亞國營媒體和聯合國機構數字統計，敘利亞有超過5814人罹難。
南部城市哈泰（Hatay）今天有一男一女從倒塌房屋的瓦礫堆中獲救。而當地1小時前也有另一名女子獲救。
美國《有線電視新聞網土耳其頻道》（CNN Turk）報導，18歲土國青年凱佛（Muhammed Cafer）今天稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出，成為今早第3名震災獲救者。
電視畫面顯示，凱佛在土國阿德亞曼省（Adiyaman）被救難人員從倒塌的建築中救出，戴上了氧氣罩並吊著點滴，固定在擔架上抬上了一旁等候的救護車，鏡頭中可看到他移動了手指。
在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中拖出了一對生還的兄弟。
國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，這對兄弟是17歲的穆罕默德．葉尼納（Muhammed Enes Yeninar）和21歲的巴基．葉尼納（Baki Yeninar）。兩人都搭乘救護車送醫，目前情況不明。
土耳其敘利亞地震，估逾700萬兒童受影響
（中央社）聯合國昨天表示，受到土耳其、敘利亞上週毀滅性強震和強烈餘震影響的兒童超過700萬人，並表示罹難兒童總數恐怕有「好幾千」人。
《法新社》報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）在日內瓦告訴記者：「在土耳其，住在10個地震災區省分的兒童總數為460萬人。敘利亞則有250萬兒童受到影響。」
土、敘接壤地區6日起一連串地震已經造成4萬1000多人罹難。救援團隊搜尋倖存者的任務開始收尾。
艾爾德說：「聯合國兒童基金會擔心有好幾千名兒童恐已喪生。」他並警告，「即使沒有查證數字都可以知道，數字還會繼續升高，這再清楚不過」，甚至擔心最終死亡數字將會「令人難以置信」。
由於死亡人數特別高而且不斷增加，他表示，顯然「許多、許多」兒童將會變成孤兒，「那會是個可怕的數字」。
與此同時，還有數十萬無家可歸民眾正面臨飢寒交迫。
他說，有孩子的家庭「睡在街道上、商場、學校、清真寺、巴士站和橋下，因為害怕回家，他們只能帶著小孩待在戶外」。
艾爾德提到，通報失溫和呼吸道感染的兒童人數與日俱增，現在正是每年最寒冷的時期，時常降雪下雨，卻有數以萬計家庭曝露在酷寒之中。
毛孩也是災民，土耳其強震動保組織搶救受困寵物
（中央社）規模7.8強震將土耳其和敘利亞部分地區夷為平地的6天後，2個倖存者從土耳其災區的瓦礫堆下現身，牠們是2隻狗狗，也是震災發生後寵物搜救工作的重點對象。
土耳其動物福利組織HAYTAP代表特金巴斯（Tekinbas）告訴《美聯社》，「其中一隻狗狗獲救後仍抓住主人的遺體不放。牠（在強震發生後）6天後還能獲救，絕對是個奇蹟。」
「我希望牠能活下去，我希望我們能給牠新生活。」
截至目前，已有4個城市設立野戰動物醫院，以照顧震災後獲救的寵物。
特金巴斯指出，對這些動物來說，活下來只是第一步，有心搜救並照顧動物的人也很難給牠們適當照顧，因為現在所有寵物店都買不到飼料、鳥食或任何東西，到處都是關閉或倒塌的商店。
在安塔基亞（Antakya）的一處廣場，一個救濟站內堆滿大袋寵物飼料，包裝上綠色草地和快樂動物的照片與周圍嚴峻的環境形成鮮明對比。廣場附近有一隻身形強壯的狗狗正咬著一個碗。
HAYTAP工作人員曾在獲報1隻狗被單獨留在建築物的4樓後，戴著安全帽破門而入，最後救出1隻毛茸茸的德國牧羊犬。
土耳其強震男子受困198小時，中華搜救總隊成功救出
（中央社）土敘強震發生迄今仍有奇蹟，心繫家鄉土耳其的藝人吳鳳昨天分享，中華民國搜救總隊和土國救援團隊，在災後198小時後聯手救出一名18歲男生，讓他直呼為台灣救援團隊感到驕傲。
土耳其與敘利亞邊界6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，據外媒報導，截至目前為止已有4萬1000人喪生，但依舊有不少生命力堅韌的生還者。
中華民國搜救總隊在官網分享，昨天凌晨5時他們在土耳其阿德亞曼發現一名受困瓦礫堆中的男性生還者。最終他們與當地工兵、礦工隊合作執行排除障礙工作，過了約4小時，順利將已受困198小時的男性救出。
吳鳳昨天也在個人臉書分享此事，表示他在看土耳其公共電視中得知後，「大家都很興奮！」吳鳳更透露有很多土耳其人傳訊息給他、告訴他：「台灣又幫忙救人了！」特別的是，吳鳳還在電視畫面裡看見台灣人跟土耳其人相互擁抱，讓他有感而發說：「畢竟第9天還能救出1個人，還在情人節這天，真的是奇蹟！希望年輕人身體很快好起來！」
吳鳳最後在發文尾端強調：「我會繼續關注這件事！再一次為台灣的救援人員感到驕傲」。貼文曝光後，不少網友也留言祝福：「太棒了，希望奇蹟可以持續下去，天佑土耳其及所有人」、「看到自己國家的人員，勇敢的到國外幫助和救人，真的很感動也很謝謝他們的付出」。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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