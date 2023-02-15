2023/02/15,
政治

郭台銘盼重披藍袍選總統，盼朱立倫訂2024完善辦法，國民黨內傳雜音

郭台銘盼重披藍袍選總統，盼朱立倫訂2024完善辦法，國民黨內傳雜音
鴻海創辦人郭台銘（前）。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

鴻海創辦人郭台銘昨（14）日拜會前立法院長王金平，郭台銘會後表示，4年前退黨是年輕氣盛衝動，經過4年國際政經情勢變化很大，只要能為台灣做事情，他不計較任何形式，義不容辭。然而不願具名的藍委說，若特別為郭台銘量身訂做辦法，讓他能重回國民黨，並有資格爭取總統提名，這在公平性上，恐會出現爭議。

郭台銘稱4年前年輕氣盛退黨，盼朱立倫訂2024完善辦法

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨（14）日拜會前立法院長王金平，郭台銘會後表示，4年前退黨是年輕氣盛衝動，經過4年國際政經情勢變化很大，只要能為台灣做事情，他不計較任何形式，義不容辭，相信國民黨主席朱立倫會吸取4年前的教訓，訂出完善辦法，等辦法出來後，他會做出決定。

有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，昨天下午前往台北市宏國大樓的王金平辦公室拜訪，兩人商談近1小時。

郭台銘在離開前受訪表示，對於台灣未來的和平與政治，他向王金平請益，兩人談了將近1個小時。王金平告訴他現在台灣所面臨的問題，台灣需要什麼樣的領導領袖，來帶領台灣，走出困局，也希望他必須以國民黨身分參選，才會支持。

郭台銘拜會王金平（1）
Photo Credit: 中央社
有意重回國民黨爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘（圖），14日下午前往台北市宏國大樓拜會前立法院長王金平。

2019年初選失利後退黨，被問到若重回國民黨是否會向黨員道歉，郭台銘說，時空背景不同，4年來他學到不少，當時他想為國家、人民做事，也許年輕氣盛衝動，這也不是道不道歉的問題，是他自己做的決定，沒有考慮到當時政治情況。經過4年，國際政經情勢變化很大，只要能為台灣這片土地做點事情，他不計較任何形式，也義不容辭。

郭台銘也說，相信朱立倫應該會吸取4年前的教訓，一定會訂出可以海納百川、對台灣、國民黨能奪回2024的政權的完善辦法，等辦法出來後，他會做一個決定。

郭台銘也否認有關「郭柯（民眾黨主席柯文哲）配」的傳言，他表示，沒有這個議題，不曉得哪裡傳出來的。

王金平受訪時也說，郭台銘當然希望重回國民黨，並希望獲得國民黨提名參選總統；談到黨內對郭台銘質疑，剛如何處理，王金平說，朱立倫要去想辦法，讓有意願參選，而又有可能當選的人，能順利透過初選機制，獲得提名。

對於國民黨另一位總統熱門人選新北市長侯友宜，王金平表示，侯友宜當然是位好人選，既然大家都要投入初選，郭台銘當然也希望公平競爭，他個人則是講得很清楚，就是支持黨提名的人。

至於郭台銘4年前離開國民黨，現在又想回來參選總統，王金平說，郭台銘也認為，當時對於選舉毫無經驗，處理得比較不圓滿，而當年的初選辦法訂成這樣，郭台銘不能接受所以就憤慨離開黨，現在郭台銘想一想，終究還是要用黨的立場來進行總統選舉，比較正當且穩當。

王金平：郭台銘希望重回國民黨
Photo Credit: 中央社
立法院長王金平辦公室拜訪，兩人商談約1小時。王金平（前中）表示，郭台銘當然希望重回國民黨，並希望獲得國民黨提名參選總統。

郭台銘盼重披藍袍選總統，國民黨內傳雜音

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨天表態盼回國民黨爭取總統提名，向黨主席朱立倫喊話訂出完善的辦法，但前國民黨秘書長李乾龍說，一切應該按照規矩來，若為郭台銘大開方便之門，對國民黨是好是壞，需評估。

郭台銘昨天拜會前立法院長王金平，表態想回國民黨爭取總統提名，但郭台銘在2019年初選失利後退出國民黨，根據國民黨的相關規定，郭台銘需等到9月才能申請回黨，同時，回黨後還須再等4個月，才能參與公職人員選舉，因此若按照規定，郭台銘將無法代表國民黨，投入2024年總統大選，除非黨中央另定相關特別辦法，放寬恢復黨籍和提名規定。

至於在新北市長侯友宜方面，雖然尚未表態參選總統，但身為藍營人氣指標的六都首長，他早已是黨內以及支持者期待帶領國民黨重返執政的總統人選，朱立倫也多次推崇他是黨內最強母雞。

李乾龍晚間受訪表示，一切該按照規矩來做，自動退黨滿4年才能申請入黨，且還要再等4個月才能參加公職選舉，若朱立倫為了讓郭台銘參選大開方便之門，這樣做法對國民黨是好是壞，需評估。談到黨內提名機制，他則認為，不管什麼方法，一定要公平公正，採全民調將會是最單純的方式。

李乾龍說，相信朱立倫有智慧能夠找出最強、最能勝選的人，只要最強者出線，大家一定都會全力支持。

不願具名的藍委也說，若特別為郭台銘量身訂做辦法，讓他能重回國民黨，並有資格爭取總統提名，這在公平性上，恐會出現爭議，重演當年的提名亂局；國民黨是有制度的政黨，加上國民黨現在已經有最強母雞侯友宜，若再為了郭台銘想回黨選總統另開後門，恐難化解「卡侯」疑慮。

國民黨地方輔選要角則說，不管是面對想回國民黨參選總統的郭台銘，或是擁有極高人氣的侯友宜，只要黨中央能排除私人因素，一定能訂出公平的方式，讓最強者出線，所以這一切都在朱立倫的一念之間；朱立倫應在這段期間，主動與郭、侯等人會面，了解狀況與想法，積極扮演協調者的角色，這可對未來的提名辦法，產生正面的效果。

黨內人士表示，國民黨內對於郭台銘願意回到國民黨是樂觀其成，這也能夠達成朱立倫提倡的非綠大聯盟，但郭台銘回黨和提名郭台銘選總統是兩件事，不能直接連在一起。

黨內人士指出，一切應該仍是要等到3月4日南投立委補選後，國民黨的初選辦法出爐才會見分曉，否則難杜黨內外悠悠之口，相信郭台銘也會等待辦法出爐之後再作最終決定。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。