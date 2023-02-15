台灣恢復港澳居民自由行：陳同佳可能赴台嗎？兩岸關係「春暖花開」？

台灣陸委會周二（2月14日）公布，2月20日上午9時起恢復受理港澳居民網上辦理臨時停留許可（俗稱入台證），意味著港澳自由行時隔三年後回歸常態。

陸委會副主委梁文傑在記者會上表示，港澳自由行「研議很久，但因為中間中國完全解封，造成對疫情的不確定性」，現在宣佈開放是因為香港疫情數字比較透明開放。

他說：「其實應該要早一點，但相關機制要做得更完備，抱歉讓大家、很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，但是我們是選擇在今天情人節宣佈，讓大家可以做申請。」

港澳居民赴台前辦理入台證原本可以選擇落地簽或者事先網簽，台灣在2020年2月初因疫情因素全面禁止港澳人士入境，至2022年11月才放寬至少5人的「團體觀光」簽證，現在進一步解禁。

疫情前，2019年港澳旅客赴台人次達175.8萬，數量僅次於大陸的271.4萬、日本的216.7萬。

Photo Credit: 中央社 陸委會副主委梁文傑14日主持陸委會記者會，他在會上宣布，考量COVID-19國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。

陳同佳案「不是簽證問題」

外界關注陳同佳案能否隨著邊境政策鬆綁而解決，梁文傑重申台方立場無變，陳同佳來台投案「不是單純簽證批出的問題，還涉及雙方管轄權及相關公權力的行使」，為確保案件後續偵察和審理順利，希望港府務實回應司法互助請求，才能落實司法正義。

2018年2月17日香港男子陳同佳涉嫌在台謀殺女友後回港，因台港兩地沒有司法互助或逃犯條例，引發2019年反修例運動。協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴日前向港媒《星島頭條》指，現時居於香港深山的陳同佳赴台自首意願不變，但死結在於台灣不批准他入境，「想去都無得去」。

管浩鳴2月14日再回應指，陳同佳願到台灣就已免除於司法互助，且案發地點、法醫等各方證據都在台灣，「不存在甚麼香港需要移交台灣所謂的公權力，會否拘捕他或甚麼」。他說只要台灣願意向陳發簽證就可圓滿解決，呼籲台灣方面按人道立場讓陳入境，死者家屬也希望事件得到了結。

2019年，台灣曾提出要派員赴港押解陳同佳，遭港府強烈反對，稱是「跨境執法，不尊重香港的司法管轄權」。台灣總統蔡英文則指陳同佳「是一個受通緝的兇嫌，所以這個案子沒有所謂自由行背包客問題，只有逮捕沒有自首問題」。

Photo Credit: GettyImages 陳同佳因「洗黑錢」罪服刑，但2019年10月23日已獲釋。

台港關係議題近期升溫，早前台灣移民署網站「誤植」港澳人士「九不得」文件，內容包括禁止港澳居民在台受訪與遊行等活動。梁文傑在記者會上回應稱，港澳居民在台灣的活動「本來就應該與許可的目的相符」，也要遵守法律規範，強調「沒有增加新的規定」。

另針對香港政府於2021年暫停在台「香港經濟貿易文化辦事處」運作，梁文傑回應指目前未接到港府提出重啟的請求。

兩岸關係「春暖花開」？

有媒體詢問，此時恢復港澳自由行是否象徵兩岸春暖花開，梁文傑說「我們都希望能春暖花開，但不管是怎麼希望，還是按照疫情」。

被問到何時開放中國大陸旅客到台灣時，他說中國大陸疫情「還是相對不確定」，未來將按照疫情指揮中心的判斷做處理，並強調是中國方面阻礙中國旅客赴台旅遊。「中國在1月20號公布試點出境旅遊團，20個國家裡面沒有台灣，所以中國沒有開放旅行社到台灣來。自由行的部分，中國在2019年8月1日就已經暫停了。」

他在記者會又提到，身在海外的中國人可以專案申請赴台，但沒有進一步說明。《BBC中文》向陸委會查詢詳情，當局昨晚表示已陸續調整陸籍人士申請來台之入境管制，包括具人道與家庭倫常之探親丶探病等社會交流丶台灣產業營運需要之商務活動、有助兩岸良性互動之學位生及研修生等事由。

陸委會指目前尚未開放陸客來台觀光，故旅居海外之陸籍人士亦無法以觀光事由申請來台，「惟對於其他尚有入境管制之事由，陸籍人士無論是否旅居海外，如有申請來台之必要性丶急迫性丶不可替代性等需求，可經跨機關會商及評估後於指揮中心專案處理」。

Photo Credit: GettyImages

中國旅客赴台灣要回溯到2008年6月13日，海協會與海基會簽署《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》，同年7月18日實施中國居民以組團方式赴台旅遊。2011年6月28日，赴台個人遊開始，中國居民可持台灣方面簽發的「中華民國台灣地區入出境許可證」及中國方面簽發的「中國居民往來台灣通行證」，前往台灣自由行。

但在2019年7月31日，中國突然宣佈暫停47個城市中國居民赴台自由行，至今仍未恢復。中國文化和旅遊部當時表示「鑒於當前兩岸關係」，決定暫停大陸居民赴台個人遊。外界解讀北京此舉是為了報復台灣官方表態支持香港反修例運動，並希望藉此影響台灣總統大選。

團客方面，中國政府因應疫情自2020年1月24日起暫停出境團隊旅遊，直到2023年2月6日試點恢復相關業務，但只包括以下20國：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex