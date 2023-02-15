台灣恢復港澳居民自由行：陳同佳可能赴台嗎？兩岸關係「春暖花開」？
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台灣恢復受理港澳居民網上辦理臨時停留許可（俗稱入台證），意味著港澳自由行時隔三年後回歸常態。外界關注陳同佳案能否隨著邊境政策鬆綁而解決，陸委會副主委梁文傑重申台方立場無變
台灣陸委會周二（2月14日）公布，2月20日上午9時起恢復受理港澳居民網上辦理臨時停留許可（俗稱入台證），意味著港澳自由行時隔三年後回歸常態。
陸委會副主委梁文傑在記者會上表示，港澳自由行「研議很久，但因為中間中國完全解封，造成對疫情的不確定性」，現在宣佈開放是因為香港疫情數字比較透明開放。
他說：「其實應該要早一點，但相關機制要做得更完備，抱歉讓大家、很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，但是我們是選擇在今天情人節宣佈，讓大家可以做申請。」
港澳居民赴台前辦理入台證原本可以選擇落地簽或者事先網簽，台灣在2020年2月初因疫情因素全面禁止港澳人士入境，至2022年11月才放寬至少5人的「團體觀光」簽證，現在進一步解禁。
疫情前，2019年港澳旅客赴台人次達175.8萬，數量僅次於大陸的271.4萬、日本的216.7萬。
陳同佳案「不是簽證問題」
外界關注陳同佳案能否隨著邊境政策鬆綁而解決，梁文傑重申台方立場無變，陳同佳來台投案「不是單純簽證批出的問題，還涉及雙方管轄權及相關公權力的行使」，為確保案件後續偵察和審理順利，希望港府務實回應司法互助請求，才能落實司法正義。
2018年2月17日香港男子陳同佳涉嫌在台謀殺女友後回港，因台港兩地沒有司法互助或逃犯條例，引發2019年反修例運動。協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴日前向港媒《星島頭條》指，現時居於香港深山的陳同佳赴台自首意願不變，但死結在於台灣不批准他入境，「想去都無得去」。
管浩鳴2月14日再回應指，陳同佳願到台灣就已免除於司法互助，且案發地點、法醫等各方證據都在台灣，「不存在甚麼香港需要移交台灣所謂的公權力，會否拘捕他或甚麼」。他說只要台灣願意向陳發簽證就可圓滿解決，呼籲台灣方面按人道立場讓陳入境，死者家屬也希望事件得到了結。
2019年，台灣曾提出要派員赴港押解陳同佳，遭港府強烈反對，稱是「跨境執法，不尊重香港的司法管轄權」。台灣總統蔡英文則指陳同佳「是一個受通緝的兇嫌，所以這個案子沒有所謂自由行背包客問題，只有逮捕沒有自首問題」。
台港關係議題近期升溫，早前台灣移民署網站「誤植」港澳人士「九不得」文件，內容包括禁止港澳居民在台受訪與遊行等活動。梁文傑在記者會上回應稱，港澳居民在台灣的活動「本來就應該與許可的目的相符」，也要遵守法律規範，強調「沒有增加新的規定」。
另針對香港政府於2021年暫停在台「香港經濟貿易文化辦事處」運作，梁文傑回應指目前未接到港府提出重啟的請求。
兩岸關係「春暖花開」？
有媒體詢問，此時恢復港澳自由行是否象徵兩岸春暖花開，梁文傑說「我們都希望能春暖花開，但不管是怎麼希望，還是按照疫情」。
被問到何時開放中國大陸旅客到台灣時，他說中國大陸疫情「還是相對不確定」，未來將按照疫情指揮中心的判斷做處理，並強調是中國方面阻礙中國旅客赴台旅遊。「中國在1月20號公布試點出境旅遊團，20個國家裡面沒有台灣，所以中國沒有開放旅行社到台灣來。自由行的部分，中國在2019年8月1日就已經暫停了。」
他在記者會又提到，身在海外的中國人可以專案申請赴台，但沒有進一步說明。《BBC中文》向陸委會查詢詳情，當局昨晚表示已陸續調整陸籍人士申請來台之入境管制，包括具人道與家庭倫常之探親丶探病等社會交流丶台灣產業營運需要之商務活動、有助兩岸良性互動之學位生及研修生等事由。
陸委會指目前尚未開放陸客來台觀光，故旅居海外之陸籍人士亦無法以觀光事由申請來台，「惟對於其他尚有入境管制之事由，陸籍人士無論是否旅居海外，如有申請來台之必要性丶急迫性丶不可替代性等需求，可經跨機關會商及評估後於指揮中心專案處理」。
中國旅客赴台灣要回溯到2008年6月13日，海協會與海基會簽署《海峽兩岸關於大陸居民赴台灣旅遊協議》，同年7月18日實施中國居民以組團方式赴台旅遊。2011年6月28日，赴台個人遊開始，中國居民可持台灣方面簽發的「中華民國台灣地區入出境許可證」及中國方面簽發的「中國居民往來台灣通行證」，前往台灣自由行。
但在2019年7月31日，中國突然宣佈暫停47個城市中國居民赴台自由行，至今仍未恢復。中國文化和旅遊部當時表示「鑒於當前兩岸關係」，決定暫停大陸居民赴台個人遊。外界解讀北京此舉是為了報復台灣官方表態支持香港反修例運動，並希望藉此影響台灣總統大選。
團客方面，中國政府因應疫情自2020年1月24日起暫停出境團隊旅遊，直到2023年2月6日試點恢復相關業務，但只包括以下20國：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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