「防疫帳本」凸顯中國地方財政收支矛盾，廣東防控支出高達711億人民幣
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核酸費用、大白工資、方艙建設……過去一年高強度「動態清零」的防疫措施都由財政買單，歲末年初，中國多個省份公布去（2022）年財政支出情況，揭示了這個答案。經歷多輪疫情衝擊的廣東，疫情防控支出最高，達到711.39億元。
核酸費用、大白工資、方艙建設……過去一年高強度「動態清零」的防疫措施都由財政買單，歲末年初，中國多個省份公布去（2022）年財政支出情況，揭示了這個答案。
經歷多輪疫情衝擊的廣東，疫情防控支出最高，達到711.39億元，而去年廣東一般公共預算總支出為18769.41億元，這意味著去年廣東政府所有支出的3.8％左右用於防疫。
作為首都的北京，雖然沒有全面封城，但防疫上的投入也達到近300億元，佔總支出的4.2％。
相比之下，經歷大面積長時間封控的上海，僅公布了市本級的防疫支出為167.7億元（不包括下屬各區），佔其市本級支出的5.6％。
福建省公布去年全省各級財政投入130.43億元用於防疫，佔總收入的2.3％左右。
從各省的情況可以粗略歸納出，根據各地疫情嚴重情況不同，各地防疫投入大致在財政總支出的2％-6％之間。
1月30日中國財政部公布去年全國一般公共預算支出26萬億元，照此推算，去年一年中國防疫總支出可能在5200億元至1.56萬億之間。但具體數據在今年3月份的全國「兩會」上或有披露。
值得一提的是去年12月12日，中國財政部發行了7500億元特別國債，為期三年。
防疫支出並不是往年地方財政每年編列的預算事項，各個地區的統計口徑也不盡相同，比如北京粗略地列為對各區疫情防控資金支持、全力保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求；廣東又包括了「醫務人員臨時性工作補助」；上海則在此基礎上加入「服務保障外省市援滬醫療隊」等。
收支矛盾
防疫支出的這部分增量是往年財政安排中沒有的，同時中國政府為了刺激經濟而減稅減費，使各地財政收入減少，「一增一減」下，使地方政府財政吃緊。
去年中國一般公共預算收入增長0.6％，為20.4萬億元；但支出卻增長6.1％，達到26萬億。具體而言，31個省份中，僅8個省份2022年一般公共預算收入實現正增長。
去年底召開的中央經濟工作會也傳遞出對此情況的擔憂。經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向《BBC中文》表示，「中國的官員們顯然非常擔心財政可持續性，因為『地方政府債務風險』一詞在（中央經濟工作）會議聲明中不同尋常地出現了三次。我注意到他們在文件中刪除了『減稅』的提法，這進一步表明他們不希望將政府財政繃得太緊。」
令地方政府更為難的是另一塊收入的大幅下降——土地出讓金。
多年以來，中國房地產開發沿襲香港賣「預售屋」的模式（預售制）——向銀行借貸數以億計的資金買地，之後幾個月內就開盤售樓，收回資金後，再買更多的地，借更多的債，開更多的盤。
城市大規模建設、經濟增長，地方政府也在這一過程中大舉賣地，充實財政；居民買房炒房，實現資產增值，似乎實現了一個難得的多贏局面。
但房地產市場的另一個特性也逐漸顯現，隨著樓市走高，無論企業還是居民，都在大舉借貸，風險不斷累積，像一個內部翻滾的壓力鍋。
2020年，中國對重點房企融資提出「三道紅線」，對金融機構提出房地產貸款限制，幾個月內，高槓桿運作的100多家房地產企業，相繼出現債券違約，資金鏈斷裂，甚至倒閉，「爛尾樓」成批出現。
到2022年，數百個樓盤的購房者在網上聯署聲明，宣佈「爛尾樓」若不復工，將不再繳納貸款。
體現在財政上，去年至少28個省份政府性基金收入（主要為土地出讓收入）同比下降，其中天津、吉林、黑龍江、青海等降幅超過50％。
在財政壓力和「爛尾樓」的困局之下，中國政府政策不斷轉向，放開越來越多對樓市的限制。去年底中國副總理劉鶴稱，「房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。」
但亞洲開發銀行（ADB）首席經濟學家朴之水（Albert Park）提醒，中國政府和房地產的關係還未根本改變——政府高價出售土地，以獲得財政收入，資助公共投資。因此，還需要進一步改革，為地方政府提供其他的收入來源，使他們能夠與房地產行業保持一定距離。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。