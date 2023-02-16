「防疫帳本」凸顯中國地方財政收支矛盾，廣東防控支出高達711億人民幣

核酸費用、大白工資、方艙建設……過去一年高強度「動態清零」的防疫措施都由財政買單，歲末年初，中國多個省份公布去（2022）年財政支出情況，揭示了這個答案。

經歷多輪疫情衝擊的廣東，疫情防控支出最高，達到711.39億元，而去年廣東一般公共預算總支出為18769.41億元，這意味著去年廣東政府所有支出的3.8％左右用於防疫。

作為首都的北京，雖然沒有全面封城，但防疫上的投入也達到近300億元，佔總支出的4.2％。

相比之下，經歷大面積長時間封控的上海，僅公布了市本級的防疫支出為167.7億元（不包括下屬各區），佔其市本級支出的5.6％。

福建省公布去年全省各級財政投入130.43億元用於防疫，佔總收入的2.3％左右。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 去年4月18日，一位身穿防護服的工作人員在上海標誌性的外灘進行消毒作業。

從各省的情況可以粗略歸納出，根據各地疫情嚴重情況不同，各地防疫投入大致在財政總支出的2％-6％之間。

1月30日中國財政部公布去年全國一般公共預算支出26萬億元，照此推算，去年一年中國防疫總支出可能在5200億元至1.56萬億之間。但具體數據在今年3月份的全國「兩會」上或有披露。

值得一提的是去年12月12日，中國財政部發行了7500億元特別國債，為期三年。

防疫支出並不是往年地方財政每年編列的預算事項，各個地區的統計口徑也不盡相同，比如北京粗略地列為對各區疫情防控資金支持、全力保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求；廣東又包括了「醫務人員臨時性工作補助」；上海則在此基礎上加入「服務保障外省市援滬醫療隊」等。

收支矛盾

防疫支出的這部分增量是往年財政安排中沒有的，同時中國政府為了刺激經濟而減稅減費，使各地財政收入減少，「一增一減」下，使地方政府財政吃緊。

去年中國一般公共預算收入增長0.6％，為20.4萬億元；但支出卻增長6.1％，達到26萬億。具體而言，31個省份中，僅8個省份2022年一般公共預算收入實現正增長。

去年底召開的中央經濟工作會也傳遞出對此情況的擔憂。經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向《BBC中文》表示，「中國的官員們顯然非常擔心財政可持續性，因為『地方政府債務風險』一詞在（中央經濟工作）會議聲明中不同尋常地出現了三次。我注意到他們在文件中刪除了『減稅』的提法，這進一步表明他們不希望將政府財政繃得太緊。」

Photo Credit: AFP / BBC News 北京恆大一處未完工的建築。如何避免再次出現恆大危機這樣的現象，是這次經濟刺激需要考慮的重點。

令地方政府更為難的是另一塊收入的大幅下降——土地出讓金。

多年以來，中國房地產開發沿襲香港賣「預售屋」的模式（預售制）——向銀行借貸數以億計的資金買地，之後幾個月內就開盤售樓，收回資金後，再買更多的地，借更多的債，開更多的盤。

城市大規模建設、經濟增長，地方政府也在這一過程中大舉賣地，充實財政；居民買房炒房，實現資產增值，似乎實現了一個難得的多贏局面。

但房地產市場的另一個特性也逐漸顯現，隨著樓市走高，無論企業還是居民，都在大舉借貸，風險不斷累積，像一個內部翻滾的壓力鍋。

2020年，中國對重點房企融資提出「三道紅線」，對金融機構提出房地產貸款限制，幾個月內，高槓桿運作的100多家房地產企業，相繼出現債券違約，資金鏈斷裂，甚至倒閉，「爛尾樓」成批出現。

到2022年，數百個樓盤的購房者在網上聯署聲明，宣佈「爛尾樓」若不復工，將不再繳納貸款。

體現在財政上，去年至少28個省份政府性基金收入（主要為土地出讓收入）同比下降，其中天津、吉林、黑龍江、青海等降幅超過50％。

在財政壓力和「爛尾樓」的困局之下，中國政府政策不斷轉向，放開越來越多對樓市的限制。去年底中國副總理劉鶴稱，「房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。」

但亞洲開發銀行（ADB）首席經濟學家朴之水（Albert Park）提醒，中國政府和房地產的關係還未根本改變——政府高價出售土地，以獲得財政收入，資助公共投資。因此，還需要進一步改革，為地方政府提供其他的收入來源，使他們能夠與房地產行業保持一定距離。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航